Підтверджується зв'язок між окремими випадками утворення тромбів і використанням AstraZeneca та Covishield, - департамент охорони здоров'я Канади

Департамент охорони здоров'я Канади підтверджує зв'язок між вакцинацією проти коронавірусу препаратом AstraZeneca та утворенням тромбів. Однак ці випадки є вкрай рідкісними.

Про це йдеться в пресрелізі департаменту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Департамент оновив інформацію на продукті, щоб попередити канадців про можливі побічні наслідки.

"Департамент охорони здоров’я Канади інформує канадців та медиків стосовно чинного безпекового огляду дуже рідкісних випадків тромбів, пов’язаних із низьким рівнем тромбоцитів у крові після отримання щеплення вакцинами від COVID-19 AstraZeneca та COVISHIELD. Після детального незалежного аналізу наявних нині наукових даних, департамент дійшов висновку, що ці дуже рідкісні випадки можуть бути пов’язані з використанням вакцини", - йдеться в повідомленні.

У департаменті додали, що не запроваджували нових обмежень на використання вакцини.

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"У дуже рідкісному випадку, якщо у вакцинованого виникнуть незвичні тромби із низьким рівнем тромбоцитів, від цього є ліки", - додали там.