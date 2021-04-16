Довибори в Раду на Прикарпатті: ЦВК прийняла уточнений протокол з підсумками голосування

Центральна виборча комісія (ЦВК) прийняла для обробки протокол окружної виборчої комісії з позначкою "Уточнений" про підсумки голосування в ОВО №87 на проміжних виборах народного депутата України від 28 березня 2021 року.

Про це повідомила пресслужба ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що відомості уточненого протоколу на засіданні комісії оголосив голова окружної виборчої комісії ОВО № 87.

Глава комісії Олег Діденко розповів, що вже зараз відомо про наявність двох судових справ щодо складання уточненого протоколу окружною комісією і зазначив:

"ЦВК ретельно опрацює усі отримані від ОВК матеріали, а також суди проаналізують наскільки правильно чи неправильно були виконані окружною виборчою комісією попередні рішення судів, що набрали законної сили. Таким чином ми отримаємо остаточні рішення, які враховуватимемо при встановленні результатів голосування в цьому окрузі", - повідомив Діденко.

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28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 87 в Івано-Франківській області пройшли проміжні вибори до Верховної Ради. За даними уточненого після рішення суду протоколу, Василь Вірастюк (СН) набирає 15 536 голосів, Олександр Шевченко ("За майбутнє") - 15 114.