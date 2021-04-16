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Новини Коронавірус і карантин
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Україна піднялася на шосте місце у світі та на друге в Європі за кількістю летальних випадків за добу. ІНФОГРАФІКА

Україна піднялася на шосте місце у світі та на друге в Європі за кількістю летальних випадків за добу. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 16 квітня у світі зареєстрували 837 586 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 858 осіб. Україна за показником добової захворюваності посідає 12-те місце серед держав у світі, за новими летальними наслідками - 6-те.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 139 710 705 випадків інфікування, з них 837 586 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 999 996 осіб, з них 13 858 за минулу добу.

Україна піднялася на шосте місце у світі та на друге в Європі за кількістю летальних випадків за добу 01

Побороли хворобу і вилікувалися 118,7 млн ​​осіб.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 438 осіб, зафіксовано 17 479 нових випадків зараження, 12 054 людини одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.

Україна піднялася на шосте місце у світі та на друге в Європі за кількістю летальних випадків за добу 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 12-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 5, за летальними випадками - 6-ту і 2-гу позицію відповідно.

Україна піднялася на шосте місце у світі та на друге в Європі за кількістю летальних випадків за добу 03
Україна піднялася на шосте місце у світі та на друге в Європі за кількістю летальних випадків за добу 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Вот уж действительно "мастера" по Ковиду
Украина поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по количеству летальных случаев за сутки - Цензор.НЕТ 388
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16.04.2021 09:11 Відповісти
+6
Зебіл??? Може краще провакцинувати всіх, як зробив Ізраїль? Чи мозку хватає тільки на "посадіть і нєпущать"?
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16.04.2021 09:13 Відповісти
+5
"Ми чемпіони по боротьбі з короновірусом" (С) Чучелко
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16.04.2021 09:08 Відповісти
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Это перемога чи зе-пабеда?
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16.04.2021 09:05 Відповісти
"Ми чемпіони по боротьбі з короновірусом" (С) Чучелко
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16.04.2021 09:08 Відповісти
віце-чемпіони.
після Польщі..
вони теж жаліли діток,не закривали молодші класи..
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16.04.2021 12:31 Відповісти
Это работа Степанова. Нет в достаточном количестве медицинского кислорода в больницах, лечение неправильное, слишком много химических препаратов назначается, которые суммированно дают побочный эффект, убивают почки и печень. За такое нужно судить этого сатану.
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16.04.2021 09:16 Відповісти
Майстри спорту, що поробиш...
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16.04.2021 09:08 Відповісти
ещё немного, ещё чуть-чуть, на донышке. и уже чемпионы европы. а там можно замахнуться на мировое первенство, да и на сами олимпийские игры.
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16.04.2021 09:09 Відповісти
А внас що карантин !?...Та в***...штрафи ,щоб *кожух завертався * тоді щось буде .
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16.04.2021 09:10 Відповісти
17 штук мало?
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16.04.2021 09:13 Відповісти
Зебіл??? Може краще провакцинувати всіх, як зробив Ізраїль? Чи мозку хватає тільки на "посадіть і нєпущать"?
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16.04.2021 09:13 Відповісти
зебилы они как кацапы, хотят жить в лагерях с вертухаями и лесоповалом
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16.04.2021 09:15 Відповісти
Зате по будівництву доріг під час пандемії ми "впєрєдє планєти всєй"....
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16.04.2021 09:11 Відповісти
Вот уж действительно "мастера" по Ковиду
Украина поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по количеству летальных случаев за сутки - Цензор.НЕТ 388
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16.04.2021 09:11 Відповісти
Украина поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по количеству летальных случаев за сутки - Цензор.НЕТ 9795
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16.04.2021 09:16 Відповісти
Коли чую Зеблазня , то така сама реакція , як у котика на кислий огірок 😁
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16.04.2021 11:55 Відповісти
ЗЕбіли у владі + мудрий нарід
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16.04.2021 09:12 Відповісти
куда уж больше - больше не влазит! Харьков. 14.04.2021
Украина поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по количеству летальных случаев за сутки - Цензор.НЕТ 6806
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16.04.2021 09:13 Відповісти
Транвай їде швидко і вірус його не дожене.
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16.04.2021 09:18 Відповісти
Зате у нас асфальтовані та освітлені дороги, по яких везуть небіжчиків на цвинтар.
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16.04.2021 09:16 Відповісти
Після "майстра спорту" іде "майстер спорту міжнародного класу".
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16.04.2021 09:18 Відповісти
Треба перейняти досвід Індії - де суворо дотримуються дистанцї на зупинках транспорту . .
Украина поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по количеству летальных случаев за сутки - Цензор.НЕТ 4032 .
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16.04.2021 09:23 Відповісти
Когда дождемся новости: "Украина поднялась на шестое место в мире и на второе в Европе по ВВП на душу населения" ??
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16.04.2021 09:43 Відповісти
Ще трошки піднатужитись !
Україна піднялася на шосте місце у світі та на друге в Європі за кількістю летальних випадків за добу - Цензор.НЕТ 349
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16.04.2021 09:43 Відповісти
и в чём зеленский был не прав сказав что мы чемпионы???
ладно не первое место, но второе это ведь тоже чемпионское!!!
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17.04.2021 16:54 Відповісти
 
 