Україна піднялася на шосте місце у світі та на друге в Європі за кількістю летальних випадків за добу. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 16 квітня у світі зареєстрували 837 586 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 858 осіб. Україна за показником добової захворюваності посідає 12-те місце серед держав у світі, за новими летальними наслідками - 6-те.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 139 710 705 випадків інфікування, з них 837 586 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 999 996 осіб, з них 13 858 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 118,7 млн ​​осіб.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 438 осіб, зафіксовано 17 479 нових випадків зараження, 12 054 людини одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 12-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 5, за летальними випадками - 6-ту і 2-гу позицію відповідно.



