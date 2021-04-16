Чернівецька область найближчими днями вийде з "червоної" зони. Ситуація з коронавірусом на Львівщині стабільно поліпшується, - Ляшко

Найближчими днями Чернівецька область може вийти з червоного рівня епіднебезпеки. З 1 березня область перебуває в "червоній" зоні карантину, досягнуто 4 з 5 показників для переходу на "жовтий" рівень.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що рівень тестування в Чернівецькій області в 4 рази вище цільового показника в 300 тестувань на 100 тис. населення. При цьому, коефіцієнт виявлення на чверть менше цільового показника в 20%.

"Завантаженість ліжок з киснем за останній тиждень зменшилася з 55% до поточних 49%. Динаміка рівня госпіталізацій є однією з кращих по країні і становить 25% госпіталізованих за останній тиждень. Рівень госпіталізації за останні 2 тижні зменшився з 99 осіб на 100 тис. населення до 67 на даний момент, очікується, що в найближчі дні рівень госпіталізацій в регіоні може опуститися нижче цільового показника в 60 осіб на 100 тис. населення", - зазначив Ляшко.

Він нагадав, що це третя область, після Івано-Франківської та Закарпатської, яка може вийти з "червоної зони", і висловив упевненість, що це є результатом впровадження своєчасних і ефективних заходів адаптивного карантину.

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"Крім цього, зараз бачимо стабільне поліпшення у Львівській області та сподіваємося її побачити на "жовтому" рівні епіднебезпеки вже на наступному тижні", - додав Ляшко.