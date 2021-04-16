Україна очікує отримати 1,6 млн доз вакцини AstraZeneca до кінця травня, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов розповів, коли Україна отримає британську вакцину проти коронавірусу AstraZeneca.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Ми очікуємо її за ініціативою COVAX. Чекаємо остаточний графік. Але, з огляду на офіційні повідомлення, які нам дає COVAX, до кінця травня ми маємо отримати приблизно 1,6 млн доз цієї вакцини", - зазначив міністр.

Водночас глава МОЗ говорить про ті повідомлення, які офіційно дають організації.

"Але якщо ретроспективно подивитися, як інколи вони виконуються – в цьому є проблема, адже просто шалений попит на вакцини (у світі. – Ред.)", - зазначив міністр.

Раніше міністр охорони здоров'я заявив, що до 23 травня Україна точно отримає вакцину AstraZeneca.

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