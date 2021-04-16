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Новини Боротьба з коронавірусом
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Україна очікує отримати 1,6 млн доз вакцини AstraZeneca до кінця травня, - Степанов

Україна очікує отримати 1,6 млн доз вакцини AstraZeneca до кінця травня, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов розповів, коли Україна отримає британську вакцину проти коронавірусу AstraZeneca.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Ми очікуємо її за ініціативою COVAX. Чекаємо остаточний графік. Але, з огляду на офіційні повідомлення, які нам дає COVAX, до кінця травня ми маємо отримати приблизно 1,6 млн доз цієї вакцини", - зазначив міністр.

Водночас глава МОЗ говорить про ті повідомлення, які офіційно дають організації.

"Але якщо ретроспективно подивитися, як інколи вони виконуються – в цьому є проблема, адже просто шалений попит на вакцини (у світі. – Ред.)", - зазначив міністр.

Раніше міністр охорони здоров'я заявив, що до 23 травня Україна точно отримає вакцину AstraZeneca.

Також читайте: Підтверджується зв'язок між окремими випадками утворення тромбів і використанням AstraZeneca та Covishield, - департамент охорони здоров'я Канади

Автор: 

вакцина (4419) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+3
И на пальтишко новое хватит за откат это индуского шмурдяка, да степаша?
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16.04.2021 09:17 Відповісти
+2
Степанова нужно судить за геноцид. За 1,5 года не организовал доставку в больницы достаточного количества кислорода и научил медиков списывать все смерти в больнице на коронавирус. Тварь геноцидная.
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16.04.2021 09:17 Відповісти
+1
Зачем нам вакцина ? Естественная вакцинация идет полным ходом! Трамвай-вакцинатор - ноу-хау харьковского горсовета. смертность то такэ....
Украина ожидает получить 1,6 млн доз вакцины AstraZeneca до конца мая, - Степанов - Цензор.НЕТ 4197
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16.04.2021 09:19 Відповісти
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Это той самой, которую Канада уже признала вредной, от которой тромбоз?
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16.04.2021 09:17 Відповісти
Все что вредно,для геноциды Степанова как раз хорошо для украинцев.
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16.04.2021 09:18 Відповісти
ну вчера или позавчера Дания от него полностью отказалась . перед этим несколько стран вакцинацию им приостановили . что то так напоминает юлин тамифлю когда европа от него отказалась . а бохиня завезла по дешёвке с трёхкратной наценкой .
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16.04.2021 09:28 Відповісти
И на пальтишко новое хватит за откат это индуского шмурдяка, да степаша?
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16.04.2021 09:17 Відповісти
Вопрос к депутатам, которые ставят в медицину геноцид и коррупционеров, и к органам государства, которые обязаны расследовать эти преступления, но не делают этого.
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16.04.2021 09:19 Відповісти
Шмурдяк виготовляють у рашці, це спутник5 і інші, вам то має бути відомо. А те що виготовляють у Індії чи Китаї це вакцини з малою ефективністю і довірою, до скрепового шмурдяка не дотягують але й бажання вакцинуватися вважаючи себе все життя особливим не викликає.
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16.04.2021 10:31 Відповісти
Степанова нужно судить за геноцид. За 1,5 года не организовал доставку в больницы достаточного количества кислорода и научил медиков списывать все смерти в больнице на коронавирус. Тварь геноцидная.
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16.04.2021 09:17 Відповісти
Зачем нам вакцина ? Естественная вакцинация идет полным ходом! Трамвай-вакцинатор - ноу-хау харьковского горсовета. смертность то такэ....
Украина ожидает получить 1,6 млн доз вакцины AstraZeneca до конца мая, - Степанов - Цензор.НЕТ 4197
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16.04.2021 09:19 Відповісти
Украине єтот шмурдяк и даром не нужен, правильнее было написать "Степанов ожидает получить 1.6 пальто до конца мая"
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16.04.2021 09:21 Відповісти
И другие подобные вакцинки себе все и вколи, дурило
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16.04.2021 09:59 Відповісти
ГРА ЧАСІВ!
Коли справа стосується вакцин та вакцинації, то Степанов використовує майбутній час: чекаємо, закупимо. вакцинуємо і.д.
Коли мова йде про куртку-то минулий: купив, заплатив, надів.
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16.04.2021 10:35 Відповісти
отмена вакцинации Астрой в Европе привела к тому что дефицит данной вакцины сейчас отсутствует, именно Астра Зенека, а не Ковишилд
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16.04.2021 12:35 Відповісти
 
 