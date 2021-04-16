Найближчим часом буде серія заходів у відповідь на американські санкції, - МЗС РФ

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков зустрівся в четвер у МЗС Росії з послом США в Москві Джоном Салліваном.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

"У ході бесіди дано принципову оцінку неприйнятним діям американської сторони, яка всупереч заявленому наміру "вибудовувати прагматичні відносини з Росією" завдала по них новий важкий удар", - йдеться в повідомленні.

"Послу було сказано, що найближчим часом піде серія заходів у відповідь", - інформує МЗС.

На Смоленській площі назвали абсолютно недоречними спроби американської сторони "застерігати від подальшої ескалації".

"Протягом багатьох років Москва демонструвала гранично відповідальний підхід до завдання підтримки відносин зі США на прийнятному рівні. Однак Вашингтон при змінюваних одна одну адміністраціях лише посилював становище, не відгукуючись на наші конструктивні імпульси", - підкреслюється в повідомленні.

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"Крім оцінки поточної ситуації в контексті нового американського "санкційного пакету", в бесіді порушувалися також деякі інші питання двостороннього характеру", - додали в МЗС РФ.

Раніше Салліван заявив, що його зустріч в МЗС РФ пройшла в поважній тональності.

"Сьогодні на запитаній США зустрічі я поінформував російських посадових осіб в Міністерстві закордонних справ про далекосяжні заходи, яких вжили США, щоб закликати російський уряд до відповідальності за його ворожі дії. Зустріч пройшла в професійному і шанобливе ключі", - йдеться в заяві Саллівана, опублікованій на сайті американському посольства в РФ.

"Ми дали зрозуміти, що хочемо, щоб відносини з Росією були стабільними і передбачуваними. Однак ми також ясно дали зрозуміти, як публічно, так і в приватному порядку, що ми будемо захищати свої національні інтереси, і що російська влада має заплатити ціну за свої дії, націлені на заподіяння шкоди нашому суверенітету, нашим союзникам, партнерам і цінностям", - зазначив Салліван.

Він підкреслив, що "додаткові повідомлення були зроблені сьогодні у Вашингтоні російським офіційним особам".

"Там, де це можливо, США продовжать шукати можливості для співпраці з Росією з метою побудови більш стабільних і передбачуваних відносин, які відповідають інтересам США", - резюмував Салліван.

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Нагадаємо, 15 квітня США ввели санкції проти проти 25 російських компаній і 15 громадян РФ.