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Новини Санкції проти Росії
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Найближчим часом буде серія заходів у відповідь на американські санкції, - МЗС РФ

Найближчим часом буде серія заходів у відповідь на американські санкції, - МЗС РФ

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков зустрівся в четвер у МЗС Росії з послом США в Москві Джоном Салліваном.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

"У ході бесіди дано принципову оцінку неприйнятним діям американської сторони, яка всупереч заявленому наміру "вибудовувати прагматичні відносини з Росією" завдала по них новий важкий удар", - йдеться в повідомленні.

"Послу було сказано, що найближчим часом піде серія заходів у відповідь", - інформує МЗС.

На Смоленській площі назвали абсолютно недоречними спроби американської сторони "застерігати від подальшої ескалації".

"Протягом багатьох років Москва демонструвала гранично відповідальний підхід до завдання підтримки відносин зі США на прийнятному рівні. Однак Вашингтон при змінюваних одна одну адміністраціях лише посилював становище, не відгукуючись на наші конструктивні імпульси", - підкреслюється в повідомленні.

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"Крім оцінки поточної ситуації в контексті нового американського "санкційного пакету", в бесіді порушувалися також деякі інші питання двостороннього характеру", - додали в МЗС РФ.

Раніше Салліван заявив, що його зустріч в МЗС РФ пройшла в поважній тональності.

"Сьогодні на запитаній США зустрічі я поінформував російських посадових осіб в Міністерстві закордонних справ про далекосяжні заходи, яких вжили США, щоб закликати російський уряд до відповідальності за його ворожі дії. Зустріч пройшла в професійному і шанобливе ключі", - йдеться в заяві Саллівана, опублікованій на сайті американському посольства в РФ.

"Ми дали зрозуміти, що хочемо, щоб відносини з Росією були стабільними і передбачуваними. Однак ми також ясно дали зрозуміти, як публічно, так і в приватному порядку, що ми будемо захищати свої національні інтереси, і що російська влада має заплатити ціну за свої дії, націлені на заподіяння шкоди нашому суверенітету, нашим союзникам, партнерам і цінностям", - зазначив Салліван.

Він підкреслив, що "додаткові повідомлення були зроблені сьогодні у Вашингтоні російським офіційним особам".

"Там, де це можливо, США продовжать шукати можливості для співпраці з Росією з метою побудови більш стабільних і передбачуваних відносин, які відповідають інтересам США", - резюмував Салліван.

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Нагадаємо, 15 квітня США ввели санкції проти проти 25 російських компаній і 15 громадян РФ.

Автор: 

МЗС рф (967) росія (66070) санкції (12113) США (23410) Рябков Сергій (59) Салліван Джон (60)


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Топ коментарі
+22
https://twitter.com/aanechaev

https://twitter.com/aanechaev Андрей Нечаев



Представляете, сколько говна сегодня выльется из Помета и Скабеевой. Так сладострастно мусолили идею, что слабак Байден позвонил Путину и даже предложил встречу. И вдруг слабак взял и ввел сегодня санкции против российского госдолга. Рубль логично упал Опять Путин всех переиграл
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16.04.2021 09:19 Відповісти
+16
В ближайшее время последует серия ответных мер на американские санкции, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9986
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16.04.2021 09:36 Відповісти
+14
Ну на цей раз точно Вороніж бомбитимуть... Самальоти лєтять, будєм всєх бамбіть...
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16.04.2021 09:19 Відповісти
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Ну на цей раз точно Вороніж бомбитимуть... Самальоти лєтять, будєм всєх бамбіть...
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16.04.2021 09:19 Відповісти
Пусть Зеленский расскажет нам почему до сих пор олигархи торгуют с агрессором? Это он для них "особый" такой статус сделал, чтобы они торговали с врагом? Тем более продают титан, который путинцы используют для строительства военной техники против Украины.Это что за натуральное предательство Украины и никакой реакции власти?
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16.04.2021 09:23 Відповісти
Так я ж не проти. Нехай скаже і не тільки про це. Я не відношусь до 73 відсотків зебілів які приймали участь в голосуванні. Так, що питання не до мене.
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16.04.2021 09:30 Відповісти
пук пук фук фук прррр пррр рыг рыг тяв тяв мяу мяу караул караул памагите памагите... фэ фэ фу фу как мы устали ... всю канец... наши санкции к США закончились....
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16.04.2021 09:48 Відповісти
Доооообре в тебе куриво... Де береш? Чи сєкреєт?
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16.04.2021 10:17 Відповісти
відповіді у верхній частині коментарів мають шанс бути прочитаними першими...
без будь якого звязку з самим постом...
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16.04.2021 09:48 Відповісти
Ну... вони туди попадають відносно кількості лайків поставлених учасниками обговорення
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16.04.2021 10:20 Відповісти
фирташ за 50 млн грн купил месторождение в житомирской области...все вырытое и обогащенное вывезет на крымский титан и металл оттуда в украину не возвратится...
зато житомирской области останутся хорошие дороги
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16.04.2021 09:52 Відповісти
Если ты от жизни своей устала-
Может, п@дла, вспомнишь, за кого голосовала?!!!
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16.04.2021 10:35 Відповісти
Шо, Машке руку отрубят?
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16.04.2021 09:19 Відповісти
Пайку кокса уменьшат...
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16.04.2021 09:20 Відповісти
Скорее увеличат
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16.04.2021 09:24 Відповісти
Вместо хорошего бухла боярой будут поить эту лоханку
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16.04.2021 09:31 Відповісти
Вот насмешили, вот ржака, мухахахаха

В ближайшее время последует серия ответных мер на американские санкции, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6961
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16.04.2021 09:19 Відповісти
https://twitter.com/aanechaev

https://twitter.com/aanechaev Андрей Нечаев



Представляете, сколько говна сегодня выльется из Помета и Скабеевой. Так сладострастно мусолили идею, что слабак Байден позвонил Путину и даже предложил встречу. И вдруг слабак взял и ввел сегодня санкции против российского госдолга. Рубль логично упал Опять Путин всех переиграл
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16.04.2021 09:19 Відповісти
Получается,Байден плешивого ******..л, своим звонком?
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16.04.2021 09:20 Відповісти
Припинять імпорт матрьошок і балалайок? )))
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16.04.2021 09:20 Відповісти
Та ні. Дуже голосно перднуть.
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16.04.2021 09:38 Відповісти
И какая ж Америка без балалайки и матрёшки ?
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16.04.2021 11:32 Відповісти
На кацапии усиленно заготавливаются пустые бочки и разливаются лужи. Пердёж будет знатный.
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16.04.2021 09:20 Відповісти
"...імєя в налічії отсутствіє полного прісутствія конструктівного прагматізма..." (ру.яз)
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16.04.2021 09:21 Відповісти
Интересно что вы опять запретите россиянам ?
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16.04.2021 09:23 Відповісти
прекратят покупать из белоруси креветки и муку, а также откажутся от банкоматов, компьютеров и интернета! Jack Daniels в унитаз сольют?
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16.04.2021 09:23 Відповісти
Спалять всі доляри назло врагам.
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16.04.2021 09:24 Відповісти
В ближайшее время последует серия ответных мер на американские санкции, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6894
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16.04.2021 09:31 Відповісти
папуасы
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16.04.2021 09:59 Відповісти
Склепають фанерний Білий Дом і підуть на штурм.
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16.04.2021 09:23 Відповісти
"Послу было сказано, что в ближайшее время последует серия ответных мер"



В ближайшее время последует серия ответных мер на американские санкции, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6606
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16.04.2021 09:24 Відповісти
В ближайшее время последует серия ответных мер на американские санкции, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 4946
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16.04.2021 09:24 Відповісти
Вамбуєв.
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16.04.2021 09:28 Відповісти
'Мне говорят, я - сноб и русофоб,
Мол, к русским людям отношусь предвзято.
А я сегодня посадил укроп
У обелиска неизвестному буряту.'
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16.04.2021 09:42 Відповісти
********! ***************! Ржу.
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16.04.2021 11:18 Відповісти
Байдену не завадило б з шейхом перетерти і на пару місяців опустити ціну на барель
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16.04.2021 09:25 Відповісти
Насмешили.
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16.04.2021 09:28 Відповісти
Снова гусей трактором давить.Куда смотрит greenpeace?
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16.04.2021 09:32 Відповісти
https://www.facebook.com/vatashow/?__tn__=-UC*F ВАТА ШОУ

https://www.facebook.com/vatashow/photos/a.977163722730162/1172361419877057/# 14 ч. · Шах і мат тобі Ілон Маск! .

В ближайшее время последует серия ответных мер на американские санкции, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9542 . .
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16.04.2021 09:34 Відповісти
может на лапти?
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16.04.2021 10:37 Відповісти
В ближайшее время последует серия ответных мер на американские санкции, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9986
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16.04.2021 09:36 Відповісти
От коли рашка зеркально позбавить Америку своїх технологій (хто заржав? ), обвалить долар, скасує американцям безвіз, паралізує санкціями, відключить від свіфту та й інтернету в цілому , депортує американсьих олігархів з арештом рахунків і майна в маасквє, от тоді Байден тоненько заспіває....Тоді похіхікаєте курва...
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16.04.2021 11:18 Відповісти
Ну и чё будит...????Покажем голый зад и обосранную жопу..
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16.04.2021 09:40 Відповісти
Обгавкають двері посольства США і то вночі, щоб ніхто із американців не бачив. Вся моща расєї - це погрози, шантаж і брехня і пару головок ядерних ракет, які зробив совок в Дніпрі. Але і ті можуть вже не полетіти, бо без Дніпра вони втомилися.
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16.04.2021 09:41 Відповісти
хотят гадить сша и поддерживать отношения на уровне. наивные
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16.04.2021 09:46 Відповісти
Теперь долдар в рашке будет стоить 80 лаптей.
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16.04.2021 09:50 Відповісти
Вперше в Держдепі заговорили про держборг росії.
А це означає, що санкції будуть не тільки проти фізосіб, а й проти самої держави росія.
І все, що обіцяв Байден нікуди не поділось, "санкції із пекла" вже близько!!
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16.04.2021 09:52 Відповісти
давайте, заморозьте все счета всех чиновников-воров из Белого Дома во всех банках паРашы
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16.04.2021 09:53 Відповісти
какие санкции ждать от козломордых?? ну выслать дипломатов они могут, а дальше??? как на ролике выше, только обосцаться....
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16.04.2021 09:55 Відповісти
Найближчим часом буде серія заходів у відповідь на американські санкції, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 8961
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16.04.2021 10:17 Відповісти
вы прострелили нам руку а мы назло вам прострелим СЕБЕ лапу
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16.04.2021 10:19 Відповісти
запрет на экспорт балалаек
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16.04.2021 10:20 Відповісти
воронеж напрягся
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16.04.2021 10:20 Відповісти
Доверят обсцыкать свои лифты и подъезды теперь китайцам ?
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16.04.2021 10:40 Відповісти
Ану кацапы будете патриотами сожгите все американские доллары США в отместку!
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16.04.2021 11:00 Відповісти
Найближчим часом буде серія заходів у відповідь на американські санкції, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 3026
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16.04.2021 11:11 Відповісти
тяпєрь ім в сраку нє дадімъ
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16.04.2021 11:13 Відповісти
 
 