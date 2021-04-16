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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський про повну окупацію Донбасу Росією: "Ми не дамо їм жодного сантиметра нашої землі. Чого б нам це не коштувало"

Зеленський про повну окупацію Донбасу Росією:

Президент Володимир Зеленський заявив, що попри риторику Путіна "взяти весь Донбас", Україна не дасть жодного сантиметра своєї землі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro.

Так, відповідаючи на питання журналіста, чи вважає він, що Путін хоче окупувати весь Донбас і забрати його до складу Росії, Зеленський сказав: "Мені здається, я знаю, чого він хоче, але я не хотів би його підштовхувати. Тому що завжди є надія на один відсоток, що він цього не бажає. Або навіть якщо бажає, то не зробить".

За словами президента України, всі чули риторику Путіна, що він "візьме весь Донбас".

"Ми чули цю риторику, що він візьме весь Донбас. Але ви маємо знати наш народ, і я хотів би, щоб ви розуміли мене: ми не дамо їм жодного сантиметра нашої землі. Чого б нам це не коштувало. І це дуже важливо розуміти. Тому я дуже сподіваюся, що вони не підуть далі, на ескалацію. Бо, як я вже казав, це буде програш для всіх. І історично насамперед для них. Бо ми - на своїй землі", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Макрона перед зустріччю із Зеленським: "Суверенітет України перебуває під загрозою"

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) путін володимир (24124) росія (66070) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+22
Сказало тело которое отвело войска с укрепленных позиций.
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16.04.2021 09:26 Відповісти
+16
Зеленский о полной оккупации Донбасса Россией: "Мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило" - Цензор.НЕТ 9224
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16.04.2021 09:24 Відповісти
+12
четырежды уклонист от повесток,
Зеленский о полной оккупации Донбасса Россией: "Мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило" - Цензор.НЕТ 363
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16.04.2021 09:23 Відповісти
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четырежды уклонист от повесток,
Зеленский о полной оккупации Донбасса Россией: "Мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило" - Цензор.НЕТ 363
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16.04.2021 09:23 Відповісти
Гибсокартон снова из "Англии" строчит.
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16.04.2021 09:25 Відповісти
Вот скажи мне худотощий: если ты не за Пороха и не за зебила, то за кого же ты кацапсина? за путлера?
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16.04.2021 09:27 Відповісти
этот маляр штукатур сбежал в англию бабло зарабатывать что б в Украине в ато не загребли
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16.04.2021 12:02 Відповісти
Зеленский о полной оккупации Донбасса Россией: "Мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило" - Цензор.НЕТ 7611
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16.04.2021 09:24 Відповісти
Будем всех бамбить
Зеленский о полной оккупации Донбасса Россией: "Мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило" - Цензор.НЕТ 9219
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16.04.2021 09:24 Відповісти
Зеленский о полной оккупации Донбасса Россией: "Мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило" - Цензор.НЕТ 9224
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16.04.2021 09:24 Відповісти
Зеленский о полной оккупации Донбасса Россией: "Мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило" - Цензор.НЕТ 1724
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16.04.2021 09:24 Відповісти
эх, зеля, зеля
Зеленский о полной оккупации Донбасса Россией: "Мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило" - Цензор.НЕТ 5672
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16.04.2021 09:26 Відповісти
Сказало тело которое отвело войска с укрепленных позиций.
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16.04.2021 09:26 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👏
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16.04.2021 09:28 Відповісти
Вдихнув - збрехав, видохнув - знову збрехав.

Бойовики зайшли на колишні позиції ОС біля Петрівського, - УС СЦКК.

Російські гібридні війська зайшли на колишні позиції Об'єднаних сил на ділянці розведення біля села Петрівське та відкрили показовий вогонь трасуючими кулями по своїх же позиціях.

Про це поінформували в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил.
Так, українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зафіксувала дії збройних формувань Російської Федерації щодо імітації порушення розведення сил та засобів у межах ділянки розведення №3 Петрівське.
"Озброєні члени збройних формувань Російської Федерації, використовуючи рельєф місцевості та високу рослинність, зайшли на ділянку розведення на місця позицій підрозділів Об'єднаних сил, які були вивільнені при розведенні, та відкрили показовий вогонь трасуючими кулями у бік збройних формувань Російської Федерації", - https://www.facebook.com/pressjfo.news/photos/a.364697644022858/776932666132685/?type=3&theater йдеться у повідомленні.
https://novynarnia.com/2020/01/27/boyoviki-zayshli-na-pozitsiyi/
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16.04.2021 09:26 Відповісти
Вот это правильное заявление.
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16.04.2021 09:26 Відповісти
Та да, це єдине, що Зєлєнскій може робити. Заяв. Багато різних. На всі смаки, для людей різних політичних поглядів, фантастичні і не дуже, розумні і геть дурні.
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16.04.2021 09:30 Відповісти
Херасе. Это тот же самый Зеленский или его подменили?
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16.04.2021 09:28 Відповісти
Правильно відповів, що не дасть окупувати ні одного сантиметра замлі - сам відступить і беріть без окупаціїї. Так Вальдемар? А хто то раніше давав команду відводити(відступати) військам?
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16.04.2021 09:29 Відповісти
Зеля защитник земель Коломойского
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16.04.2021 09:30 Відповісти
Грозный Шмаркля который в 14-м готов был всю Украину отдать за парочку концертов в кацапстане. Мразь пархатая.
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16.04.2021 09:31 Відповісти
Всі заяви і словоблуддя ЗЄ абсолютно нічого не варті. Його статус пиз@обола до і після виборів лиш укріплюється.
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16.04.2021 09:34 Відповісти
умрет, но не отдаст. Иди за попкорном, должно быть любопытное зрелище.
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16.04.2021 09:38 Відповісти
Ни капли в рот, ни сантиметра в ...
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16.04.2021 09:39 Відповісти
Зеленський про повну окупацію Донбасу Росією: "Ми не дамо їм жодного сантиметра нашої землі. Чого б нам це не коштувало" - Цензор.НЕТ 4454
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16.04.2021 09:40 Відповісти
Не понятно, кто у кого спрашивает
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16.04.2021 10:04 Відповісти
донецка волость? беритє, мне нічьо нє жалко! главноє дачу в криму нє трожьтє
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16.04.2021 09:44 Відповісти
а если макрон и ху..ло предложат воду в крым в обмен на не нападение (пока) на нас, это будет считаться "чего бы это не стоило"??
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16.04.2021 09:44 Відповісти
А это ваааще ..как????
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16.04.2021 09:47 Відповісти
Шо за Донбасс.. и кто такой народ Донбасса.. весь гугль перерыл.. нет учебников по донбасскому языку и истории донбасского народа
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16.04.2021 09:54 Відповісти
С трубьі ветер -- с поля дьім.
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16.04.2021 09:57 Відповісти
Ага ага. Позиции укрепленные на р.Донец разрушили и отступили в поле, под Станицей Луганской. Под Петровским-Викторовкой тоже отдали боевикам позиции и отошли в поле, Зайцево, Золотое... Беспилотникам и контрснацперам нашим запретил работать, как и противоминным и разведывательным группам. У нас в тылу ставят фугасы, скидывают мины с беспилотников, сепарские снайперы собирают ежедневную дань. Это все в карму не только ЗЕ, а и всем кто его выбирал, не зависимо от причин и оправданий. Помним это.
Под Шумами вобще он вчера сказал что сомневается зачем их было занимать.
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16.04.2021 12:25 Відповісти
молодец, всё верно сказал.
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17.04.2021 02:28 Відповісти
Ну да звиздеть,не мешки ворочать...
А на деле,паяц сдает все путину,и ножки трясутся,и свою семейку спрятал, ничтожество вместе со своими последователями..мерзавцы
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20.07.2021 13:56 Відповісти
 
 