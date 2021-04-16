Зеленський про повну окупацію Донбасу Росією: "Ми не дамо їм жодного сантиметра нашої землі. Чого б нам це не коштувало"
Президент Володимир Зеленський заявив, що попри риторику Путіна "взяти весь Донбас", Україна не дасть жодного сантиметра своєї землі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro.
Так, відповідаючи на питання журналіста, чи вважає він, що Путін хоче окупувати весь Донбас і забрати його до складу Росії, Зеленський сказав: "Мені здається, я знаю, чого він хоче, але я не хотів би його підштовхувати. Тому що завжди є надія на один відсоток, що він цього не бажає. Або навіть якщо бажає, то не зробить".
За словами президента України, всі чули риторику Путіна, що він "візьме весь Донбас".
"Ми чули цю риторику, що він візьме весь Донбас. Але ви маємо знати наш народ, і я хотів би, щоб ви розуміли мене: ми не дамо їм жодного сантиметра нашої землі. Чого б нам це не коштувало. І це дуже важливо розуміти. Тому я дуже сподіваюся, що вони не підуть далі, на ескалацію. Бо, як я вже казав, це буде програш для всіх. І історично насамперед для них. Бо ми - на своїй землі", - наголосив Зеленський.
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Бойовики зайшли на колишні позиції ОС біля Петрівського, - УС СЦКК.
Російські гібридні війська зайшли на колишні позиції Об'єднаних сил на ділянці розведення біля села Петрівське та відкрили показовий вогонь трасуючими кулями по своїх же позиціях.
Про це поінформували в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил.
Так, українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зафіксувала дії збройних формувань Російської Федерації щодо імітації порушення розведення сил та засобів у межах ділянки розведення №3 Петрівське.
"Озброєні члени збройних формувань Російської Федерації, використовуючи рельєф місцевості та високу рослинність, зайшли на ділянку розведення на місця позицій підрозділів Об'єднаних сил, які були вивільнені при розведенні, та відкрили показовий вогонь трасуючими кулями у бік збройних формувань Російської Федерації", - https://www.facebook.com/pressjfo.news/photos/a.364697644022858/776932666132685/?type=3&theater йдеться у повідомленні.
https://novynarnia.com/2020/01/27/boyoviki-zayshli-na-pozitsiyi/
Под Шумами вобще он вчера сказал что сомневается зачем их было занимать.
А на деле,паяц сдает все путину,и ножки трясутся,и свою семейку спрятал, ничтожество вместе со своими последователями..мерзавцы