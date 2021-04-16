Зеленський про повну окупацію Донбасу Росією: "Ми не дамо їм жодного сантиметра нашої землі. Чого б нам це не коштувало"

Президент Володимир Зеленський заявив, що попри риторику Путіна "взяти весь Донбас", Україна не дасть жодного сантиметра своєї землі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro.

Так, відповідаючи на питання журналіста, чи вважає він, що Путін хоче окупувати весь Донбас і забрати його до складу Росії, Зеленський сказав: "Мені здається, я знаю, чого він хоче, але я не хотів би його підштовхувати. Тому що завжди є надія на один відсоток, що він цього не бажає. Або навіть якщо бажає, то не зробить".

За словами президента України, всі чули риторику Путіна, що він "візьме весь Донбас".

"Ми чули цю риторику, що він візьме весь Донбас. Але ви маємо знати наш народ, і я хотів би, щоб ви розуміли мене: ми не дамо їм жодного сантиметра нашої землі. Чого б нам це не коштувало. І це дуже важливо розуміти. Тому я дуже сподіваюся, що вони не підуть далі, на ескалацію. Бо, як я вже казав, це буде програш для всіх. І історично насамперед для них. Бо ми - на своїй землі", - наголосив Зеленський.

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