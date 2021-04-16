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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський про дії РФ: "Чекають", що ми підемо в наступ на Донбасі. Але ми не дамо їм "такого щастя"

Зеленський про дії РФ:

Російська сторона своїми діями намагається спровокувати Україну. Стягування російських військ до кордонів України - політичний і психологічний тиск на нашу країну.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю газеті Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Вони точно намагаються показати, що ми повинні боятися, і вони намагаються точно провокувати нас. Ми бачимо, скільки пострілів. Ми бачимо з окупованих територій снайперський вогонь. Ми маємо різні розвіддані, і ми бачимо нарощування військ як у Криму, на Донбасі, так і на кордонах України та Росії у різних напрямках. Вони начебто трактують це як підготовку до навчань "Захід-2021". Але ми всі розуміємо – це тиск. Тиск політичний, мілітаризований, психологічний. Чому психологічний? Тому що вони стріляють і чекають, що ми будемо відповідати так само. Мало того, вони "чекають", що ми підемо на сході України в наступ. Але ми не дамо їм "такого щастя"", - зазначив президент.

"Ми бачимо їхню риторику, риторику оточення Президента Російської Федерації. Я вважаю це дуже небезпечним для нас, для Європи і, врешті-решт, для його країни. Це небезпечна риторика, коли ти говориш, що ми в будь-якому разі готові захищати "наших" російських громадян. Ви знаєте, в усьому світі є росіяни, як і українці, і французи, й інші нації. Світ – він ширший за колишній Радянський Союз, за Європу, за Сполучені Штати, за Китай... Але це не означає, що кожна з цих країн повинна захищати своїх громадян і заводити туди війська. Тоді це – світова війна", - додав Зеленський.

Президент також підкреслив, що не треба захищати наші території від нас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не може нескінченно "залишатися в передпокої" ЄС та НАТО, - Зеленський в інтерв'ю газеті Le Figaro

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

Автор: 

армія рф (17833) Зеленський Володимир (24358) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+34
Зеленский, чего ты падла торгуешь с врагом, разрешаешь олигархам поставлять ему ТИТАН, который враг использует для своего вооружения против Украины? Ты нормальный или конченый? Это прямое преступление против государства.
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16.04.2021 09:26 Відповісти
+31
Зеленский о действиях РФ: "Ждут", что мы пойдем в наступление на Донбассе. Но мы не дадим им "такого счастья" - Цензор.НЕТ 2826
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16.04.2021 09:26 Відповісти
+28
Когда кацапы пойдут в наступ, будет такая же реакция. нельзя стрелять, шоб не провоцЫровать
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16.04.2021 09:32 Відповісти
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это правильно
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16.04.2021 09:24 Відповісти
Когда кацапы пойдут в наступ, будет такая же реакция. нельзя стрелять, шоб не провоцЫровать
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16.04.2021 09:32 Відповісти
тогда, надеюсь, будет все по другому
(кста - наши оркам сейчас прилично насыпают)
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16.04.2021 09:36 Відповісти
это ты по видосикам от К2 за 2018-й год определил?
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16.04.2021 09:46 Відповісти
а это возможно определить по "видосикам за 2018" ?
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16.04.2021 10:16 Відповісти
как только вислюк оманський услышал (из СМИ!) о том что фуйло стянуло войска к Украине - так тут же бросилось названивать фуйло с просьбами "о перемирии"..
А чем оно, в своей тупизне, тут же и сняло видосик

Более того, последние 3 недели вовка-шмаркля во ВСЕХ интервью ноет, жалуется, умоляет, просит и всячески (пытается) пробить на жалость то США, то ЕС... чтобы его"спасли", бо вова-фуйло трубку не берет и не хочет услышать о "мире в глазах"..
Ну и попутно клоун слетал в Катар - прятать награбленное.. а то куда ему сваливать-то?))
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16.04.2021 13:52 Відповісти
а то погибнет наш солдат! белый флаг и переговоры... похоже, это будущее наших воевод! Хомчак опытный в делах как драпать с передовой
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16.04.2021 09:40 Відповісти
Да, в 1918 было так же с приказами импотентов автономистов из УНР. Вояков большевики тупо оттесняли город за городами брали- Харьков, Полтава, Кременьчук, пока пол армии УНР не разбежалось по домам или не перешло к большевикам. Да и в Крыму была похожая ситуация ведь до последнего даже местные не сдавались пока не пришел приказ оттуда выходить. Когда уже проявили слабость в Киеве, то и простые вояки сделали так как считали нужным с такой властью. Это банальная психология.
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16.04.2021 12:33 Відповісти
уважаемый, вспомни сталинградскую битву, сколько донских казаков воевали на стороне гитлера или РОА и власовцев с орденами ссср и партбилетами шли в атаку с фюрером против сталина.....Слабо?????
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16.04.2021 13:40 Відповісти
Нету воина храбрей, чем испуганньій єврей. А красти, красти, ще ж не все украли...
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16.04.2021 10:04 Відповісти
є такий вже бородатий анекдот, питають євреє, ти родіну любиш - люблю, каже. А вмерти з неї можеш? - а хто ж її тоді любити буде.

В нашому випадку, а хто ж обкрадати.
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16.04.2021 10:13 Відповісти
Еврей и Украинец ловят рыбу
https://www.youtube.com/watch?v=JtynFCUVoMc&ab_channel=EdgecKolsky
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16.04.2021 11:53 Відповісти
Ну, справедливости ради, когда Израилитяне оказались в подобной ситуации они консолидировались и вот уже 80 лет не дают нагнуть себя. Наладили военное производство, наладили бизнес, стали страной стартапов, как медицинских, так и ИТ. Довольно высокоразвитое государство с высокими зарплатами, пусть и с не очень хорошо развитой инфраструктурой.
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16.04.2021 12:20 Відповісти
Это как гиперкомпенсация страха. Вот не пугали бы, не боялся, а значит не воровал.
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16.04.2021 14:17 Відповісти
Зеленский, чего ты падла торгуешь с врагом, разрешаешь олигархам поставлять ему ТИТАН, который враг использует для своего вооружения против Украины? Ты нормальный или конченый? Это прямое преступление против государства.
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16.04.2021 09:26 Відповісти
Патамуша ЗЕбарига.
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16.04.2021 09:31 Відповісти
У Петра Алексеича лучше спросите. А то он такой мышонок затихарился где-то в норке. Хотя всю эту торговлю, барыжный бизнес с ватными оккупантами и освятил, и активно в нем участвовал. И с медведчуком кентовался и с другими коллаборационистами. Контрабанду развел до небес. Патриот фи гов. А виноват Зеленский... Отлично придумано, правда безмозгло как-то....
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16.04.2021 09:55 Відповісти
Наверно 73% «мудрого народа « мечтали о«Новороссии «, «нелох» осознанно ведёт Украину к полной капитуляции ,Украиной останется только западная ,🤡🤢🤥 сбежит , миллиардики уже на счету в оффшорах
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16.04.2021 11:05 Відповісти
Зеленский о действиях РФ: "Ждут", что мы пойдем в наступление на Донбассе. Но мы не дадим им "такого счастья" - Цензор.НЕТ 2826
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16.04.2021 09:26 Відповісти
В этом есть и минус - селяне часто осторонь любых политических и прочих процессов происходящих в государстве, поэтому, можно прилепить пятую картинку с таким же трактором и внизу надпись "приход путина".
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16.04.2021 12:02 Відповісти
Та Ви що? Ви зібрался наступайт? З Юзіком? Хто бамбіть, а хто давіть? Вояки, йокерний бабай.
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16.04.2021 09:27 Відповісти
и Сивоха во главе
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16.04.2021 09:58 Відповісти
а обсцивохо може на себе прийняти пряме попадання протитанкових ракет і вибухи мін, його тупа рожа все витримає, а за жирной тушой заховатись, об впритул підійти до ворога.
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16.04.2021 10:14 Відповісти
даже когда войска пойдут на киев, зелох не даст им такого счастья как наступать на них
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16.04.2021 09:28 Відповісти
Кацапам если нужен будет повод им не нужно будет наше наступление, они исами себя не плохо обстреливают.
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16.04.2021 09:28 Відповісти
З таким говнокомандуючим тільки в наступ іти.
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16.04.2021 09:29 Відповісти
з цієї логіки--- не дождьотесь(((
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16.04.2021 11:37 Відповісти
Зеленский о действиях РФ: "Ждут", что мы пойдем в наступление на Донбассе. Но мы не дадим им "такого счастья" - Цензор.НЕТ 7322
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16.04.2021 09:30 Відповісти
Він точно НЕ НЕЛОХ!
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16.04.2021 09:32 Відповісти
Зеленский о действиях РФ: "Ждут", что мы пойдем в наступление на Донбассе. Но мы не дадим им "такого счастья" - Цензор.НЕТ 6174
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16.04.2021 09:40 Відповісти
Вовка - мамкин стратег и тактик, теперь страна может спать спокойно.
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16.04.2021 09:32 Відповісти
"Ждут", что мы пойдем в наступление на Донбассе. Но мы не дадим им "такого счастья"... Будем і дальше терпіти кацапсячі витівки...
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16.04.2021 09:33 Відповісти
зє43скот не сказав "ми щодня ховаємо загиблих бійців..."
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16.04.2021 09:34 Відповісти
Могли бы высадить десант на границе и заминировать большой участок границы, Но им не дадут "такого счастья", потому что в ОБОРОНКЕ за полтора года заказов не было
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16.04.2021 09:39 Відповісти
Зеля щодня дає щастя ворогові, бо щодня на фронті поранені і вбиті наші солдати, яких росіяни розстрілюють, як у тирі, і підривають на мінах безкарно.
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16.04.2021 10:13 Відповісти
Людина-заява зробила чергову заяву, що наступ українських військ - це щастя... ні, не для українських громадян, а для кацапський орків. Ця заява також означає, що українські патріоти, які чплять - і бачать визволення захоплених територій - то вороги України. Ця людина - не пацієнти психлікарні, не бойовик лидинири, не кацапський пропагандою - це президент..., ні, не кацапії - України!!!!????
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16.04.2021 09:39 Відповісти
ЗЕкомандующий, однако, снова изобрел стратегическую ловушку для врага. Если будут стрелять и провоцировать нас на наступление, то отведем войска куда снаряды не долетают. Ударим отступлением по коварному врагу. ЗЕгениально.
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16.04.2021 09:40 Відповісти
РСЗО "Смерч" - дальность стрельбы 120 км. Не далеко ли отступать?
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16.04.2021 09:45 Відповісти
Для ЗЕ это недалеко. Он итак сейчас почти все время по заграницам мотается, чтобы не накрыло.
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16.04.2021 10:25 Відповісти
Мабуть це був сарказм ...
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16.04.2021 10:49 Відповісти
Дурак ты, Зеля? Или прикидываешься? ***** с ФСБ и без тебя "наступление" ВСУ организует. Рашка от тебя ждет другого - например воду в Крым или особый статус для Дырляндии. Сегодня тебе про это товарищ Макарон с бабушкой Меркель расскажут и согласиться попросят
Зеленский о действиях РФ: "Ждут", что мы пойдем в наступление на Донбассе. Но мы не дадим им "такого счастья" - Цензор.НЕТ 5264
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16.04.2021 09:41 Відповісти
>они стреляют и ждут, что мы будем отвечать так же, но мы не будем...

то есть зелох явно сказал что не будет отвечать на убийство наших солдат, и трогать коцапов которые уже есть на нашей территории... думает они сами от этого ликвидируются, устанут его бить или что
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16.04.2021 09:41 Відповісти
а помоему зеля просто сцыкло...
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16.04.2021 09:42 Відповісти
тем более это уже проходили -- минометы на мусоровозах и огонь по остановке в Донецке
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16.04.2021 09:48 Відповісти
Как началась анексия Финляндии ... финские пограничники наблюдали как сталинцы из глубины своих позиций обстреляли артилерией свои подразделения на переднем крае и наследующий день сделали заявление СМИ и пошли в наступление.Вероятно что и у Х#йла такой план существует...
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16.04.2021 09:43 Відповісти
Плюс ... хлопчик у трусиках ...
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16.04.2021 10:50 Відповісти
Саме того ще з 14го в Криму, "не праваціруйті" це агентура вкидає.
Якщо Путє треба буде, то він сам влаштує. Скрійше навпаки, вони нас бояться.
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16.04.2021 10:53 Відповісти
Зеленский, они не ждут, когда мы пойдём в наступление. Они точно знают, что при тебе, Украина не пойдёт ни в какое наступление точно, ермак зуб даёт. Они ждут удобного момента, чтобы хапнуть крымский канал. Если ***** восстановит подачу воды в крым,вы представляете в каком угаре будет местная вата, пердаки от восторга будет так разрывать, что говно по всему крыму разлетится, и ***** для них будет богом. ***** ***** не нужен тот дамбас. Сейчас для них главное, это вода в крым, тем более они это будут приподносить, как гуманитарную операцию, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.
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16.04.2021 09:44 Відповісти
Вы представьте какие цены на недвижимость станут в Крыму если вода пойдёт. Они оббирут всех москалей которые захотят на старости лет понежиться на юге. Отобьют все расходы на эту компанию.
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16.04.2021 10:12 Відповісти
Какое оно все же тупое!
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16.04.2021 09:45 Відповісти
Ну с тобой точно никто в атаку не пойдет...и в разведку тоже.
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16.04.2021 09:46 Відповісти
Если захотят им и повод не нужно, сами его организуют. Нам тут наоборот надо по зубам давать, что бы понимали, что легкой прогулки не получиться.
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16.04.2021 09:49 Відповісти
Он что действительно тугодум? Если ***** решит атаковать, какая ему будет разница наступаем мы или нет? Они просто объявят, что Украна убила, очередного, мальчика, и возникла необходимость защиты местного нселения. К чему все эти дурацкие оправдания. В параше прекрасно знают, кто провоцирует, нарушает "перемирие", и то, что Украина не собирается вести никаких наступательных действий. Противно просто слушать такие заявления Президента Украины.
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16.04.2021 10:02 Відповісти
З нього такий президент, як з х*я батіг.
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16.04.2021 10:19 Відповісти
Оксана, Ви янгол!
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16.04.2021 10:23 Відповісти
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16.04.2021 15:18 Відповісти
Зеленский как то сказал:"Если бы я тогда был президенто, мы бы там все здохли но не отдали Крым".
Посмотрим как он себя поведет. Ясно одно, многократно повторяюсь, но на какие бы уступки Украина ни пошла, продолжение действий параши по уничтожению нашего государства, всеми способами, продолжится. Ито сраное моровое сообщество со своим бесполезным органом, ООН, нам не помогут. Наши "партнеры" уговаривали Украину не злить ***** когда они в Крым вторглись, то же было и с востоком. Главное чтобы у них из трубы газ шел, на Ураину им плевать.
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16.04.2021 10:20 Відповісти
Ну так ... До тих пір, поки ми будемо у РФ хоч щось купляти.
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16.04.2021 10:54 Відповісти
ОНи сами себе это сделают ... Не говорю уже о Гляйвице - скажу о расстреле троллейбуса на Босе в ДОнецке... да мало ли было случаев, когда он пуляли сами по себе ? Ещё раз пальнут... Надо не 3.14-болить красивыми фразами, а приводить войска в готовность к отражению
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16.04.2021 10:38 Відповісти
"Видим риторику" - и слышим кривляния, ага
Шизофазия как она есть
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16.04.2021 10:53 Відповісти
Боже!!! Який КРЕТИН.
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16.04.2021 10:57 Відповісти
Зеленський про дії РФ: "Чекають", що ми підемо в наступ на Донбасі. Але ми не дамо їм "такого щастя" - Цензор.НЕТ 2388Зеленський про дії РФ: "Чекають", що ми підемо в наступ на Донбасі. Але ми не дамо їм "такого щастя" - Цензор.НЕТ 9316"Ждут", что мы пойдем в наступление на Донбассе. Но мы не дадим им "такого счастья"-это мы уже решили!Зеленський про дії РФ: "Чекають", що ми підемо в наступ на Донбасі. Але ми не дамо їм "такого щастя" - Цензор.НЕТ 8409
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16.04.2021 11:00 Відповісти
ох и лица.... а еще говорят - "как можно было живьем и прямо в печь"
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16.04.2021 15:10 Відповісти
Правильно, тупа сциклива зе-лупа, в «в наступлєніє ми нє пайдьом», ми «хітрєє - ми отступім». Тупа ти проклята ублюдочна зелена тварь...
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16.04.2021 11:19 Відповісти
Пуйло же все равно сдохнет рано или поздно или его свои же отстранят. Вот тогда пока еще выборы нового президента не проведут мы и пойдем в наступление. И такой план уже готов.
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16.04.2021 11:31 Відповісти
Путина давно прикопали. Эрэфией правят под видом двойников Путина. Информации об этом предостаточно. Нужно всего лишь её найти и осмыслить..
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16.04.2021 12:41 Відповісти
если бы не реакция народа он би уже всё отдал, очкует падло, того и нужно напоминать ему хотя бы здесь
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16.04.2021 11:39 Відповісти
Коли ЗСУ чекати на "Блискавку": стало відомо про останні напрацювання у створенні українських ракет

Зокрема, ДП "Івченко-Прогрес" вже розробило та перевірило прототип двигуна для "Блискавки"

В Україні продовжується роботи зі створення надзвукової авіаційної керованої ракети класу "повітря-поверхня" власного виробництва.
Так, нещодавно директор ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О. Г. Івченка", генеральний конструктор Ігор Кравченко повідомив про початок випробувань двигуна для НАКР."Над напрямком надзвукової ракети ми дуже плідно працюємо з КБ "Південне". У цьому сенсі маємо гарний доробок і вже випробували прототип двигуна на ракету у себе на стендах. З нашого боку, я впевнений, що затримки не буде", - зауважив Ігор Кравченко.

Також відомо, що для "Блискавки" вже існують прототипи головок самонаведення (принаймні частина з озвучених варіантів). Певні напрацювання по цім системам були здійснені в рамках розробки ОТРК "Сапсан" й можуть бути адаптовані й під меншу ракету.

"Створення проекту "Блискавка", як першого пілотного проєкту, це відпрацювання певних технологічних рішень. Проєкт гідний, і я вважаю, що нашій державі він під силу. І щодо фінансової складової, ціни на таку продукцію цілком помірні, тому ми матимемо своє, а не купуватимемо", - відзначив очільник ДП "Івченко-Прогрес" Ігор Кравченко.

https://defence-ua.com/news/koli_zsu_chekati_na_bliskavku_stalo_vidomo_pro_ostanni_napratsjuvannja_u_stvorenni_ukrajinskih_raket-3434.html
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16.04.2021 11:50 Відповісти
Наш главковерх,а попутно трус и пораженец, даже не дает адекватный ответ рашистам по наращиванию их группировки на линии разграничения,то бишь,не желает усиливать подразделения ВСУ на передовых позициях,а о призыве первой очереди резерва даже слушать не хочет..,сие внушает врагу о слабости войск ООС..,т.е.делай все, что пожелаешь-достойного ответа не будет..
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16.04.2021 12:10 Відповісти
отак і з'являються бажання отримати в кпаїні хунту.. і зовсім не бутафорну..
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16.04.2021 13:10 Відповісти
Рассея вовсю глаголит ,что в Украине ГВ,вот пусть сидит у себя и не рыпается на украинскую землю,да в/технику мятежникам не поставляет..Тогда ВСУ само достойно разберется с сепарами,..после смены своего главкомандования,конечно..
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16.04.2021 15:58 Відповісти
Дайте цьому довбню "Парабелум"...
бажано з одним набоєм
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16.04.2021 12:36 Відповісти
Ничего такого они не ждут.И оккупированные территории нам должны возвращать с репарациями,с восстановлеными заводами,домами и пароходами, с решенными экологическими проблемами по затопленым шахтам и т.д.,и т.п.А не мы должны возвращать абсолютно убитые земли ценой жизни наших ребят,а потом еще платить за их восстановление
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16.04.2021 12:44 Відповісти
Панике не поддаваться,на провокации не отвечать-где то это уже было
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16.04.2021 12:47 Відповісти
в ти, утирок, ще далі відведи війська.. на зло путіну..
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16.04.2021 13:08 Відповісти
Напоминает анекдот когда муж приехал досрочно из командировки ..заглянул ...и потом тихонько задом назад и ..."вообще я еще в командировке " .
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16.04.2021 13:42 Відповісти
Яке ж воно тупе та недолуге...
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16.04.2021 13:51 Відповісти
НА ПЕРЕДОВІЙ УКРАЇНЦІ ЗАХИЩАЮТЬ ДЕРЖАВУ УКРАЇНУ ---- в той час коли ------ А В ТИЛУ БАРИГИ
ПРОДАЮТЬ ДЕРЖАВУ УКРАЇНУ--------------ну мушу сказати що деякі люди кажуть що при москалях було більше порядку і людям жилося краще---- Аналізуючи ситуацію це сталося через те що майже всі **----політично кланові партії та церкви яка діяли в державі Україні 30 років стали приватними --тобто всі представники партій , церков --- за рахунок народу стали капіталістами і працюють лише на свої шкурні інтереси --ЗНЕХТУВАВШИ інтересами УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА в цілому яке живе В БІДНОСТІ в час коли роботи нема ,лікуватися нема за що ,надра і земля у приватних руках --одні тягнули до москви ,інші до румун,мадяр,поляків а треті відроджують хазарію БАРДАК ПРИЗВІВ ДО ВІЙНИ...... багаті капіталісти з награбованим з родинами втечуть а народ український будуть відстрілювати .......ДОБОРОЛИСЬ ДО САОГО КРАЮ --ГІРШЕ ЛЯХА ,ЖИДА ,МОСКАЛЯ --- УКРАЇНСЬКІ БАРИГИ НЕНЬКУ УКРАЇНУ РОЗПИНАЮТЬ ........ЖАЛЬ ***ЦЕ Є ДНО --приваТне СБУ ,суди ,прокуратура ,лікарні --привтна земля ,надра -----А ЩО СТАНОВИИТЬ НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ ? --- ВСІ БАРИГИ ---- ХОЧУТЬ БАБЛА але СИДЯТЬ НА ДЕРЖАВНОМУ ФІНАНСУВАННІ ...ЖИВУТЬ НА ХАЛЯВУ .... 360 політичних партій І ВСІ ХОЧУТЬ БУТИ ПРЕЗИДЕНТАМИ ---питаю де на цвинтарі ?
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16.04.2021 13:56 Відповісти
НА ПЕРЕДОВІЙ УКРАЇНЦІ ЗАХИЩАЮТЬ ДЕРЖАВУ УКРАЇНУ ---- в той час коли ------ А В ТИЛУ БАРИГИ
ПРОДАЮТЬ ДЕРЖАВУ УКРАЇНУ--------------ну мушу сказати що деякі люди кажуть що при москалях було більше порядку і людям жилося краще---- Аналізуючи ситуацію це сталося через те що майже всі **----політично кланові партії та церкви яка діяли в державі Україні 30 років стали приватними --тобто всі представники партій , церков --- за рахунок народу стали капіталістами і працюють лише на свої шкурні інтереси --ЗНЕХТУВАВШИ інтересами УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА в цілому яке живе В БІДНОСТІ в час коли роботи нема ,лікуватися нема за що ,надра і земля у приватних руках --одні тягнули до москви ,інші до румун,мадяр,поляків а треті відроджують хазарію БАРДАК ПРИЗВІВ ДО ВІЙНИ...... багаті капіталісти з награбованим з родинами втечуть а народ український будуть відстрілювати .......ДОБОРОЛИСЬ ДО САОГО КРАЮ --ГІРШЕ ЛЯХА ,ЖИДА ,МОСКАЛЯ --- УКРАЇНСЬКІ БАРИГИ НЕНЬКУ УКРАЇНУ РОЗПИНАЮТЬ ........ЖАЛЬ ***ЦЕ Є ДНО --приваТне СБУ ,суди ,прокуратура ,лікарні --приватна земля ,надра -----А ЩО СТАНОВИИТЬ НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ ? --- ВСІ БАРИГИ ---- ХОЧУТЬ БАБЛА але СИДЯТЬ НА ДЕРЖАВНОМУ ФІНАНСУВАННІ ...ЖИВУТЬ НА ХАЛЯВУ .... 360 політичних партій І ВСІ ХОЧУТЬ БУТИ ПРЕЗИДЕНТАМИ ---питаю де на цвинтарі ?
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16.04.2021 13:57 Відповісти
Россияне изо всех сил пытаются спровоцировать нас на защиту собственной страны но мы на провокации не поддаёмся.
Вот же дебил.
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16.04.2021 14:12 Відповісти
Дебили не можуть вивчіти Українську мову. А ще дебіли не розуміють що срашку можно розчавити санкціями - фінансово та економічно. Не треба бути дикунами як рашисст-кацап та залити кров'ю країну щоб повернути теріторії. Ще дебіли не розуміють що в Україні армія меньша ніж у рашисстов й атака у такому розкладу це самогубство. Ну й звісно дебіл не на війні бо таких не беруть .
P. S. Як що кацап то седи на пляшці рівно, не йорзай.
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16.04.2021 14:27 Відповісти
Дебіли не можуть вивчити українську мову, це правда. А ще дебіли причитавши текст здебільшого не розуміють ні суті, ні змісту. Ось, наприклад ти, повністю відповідаєш вище описаному. В той час як ворожі снайпери убивають наших воїнів гордитися тим що у відповідь не стріляєш, може лише такий недолугий дебіл як Зе, і ти разом з ним. Якщо коротко то пішов ти в сраку!
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16.04.2021 16:29 Відповісти
Не тупи так.
Робота антиснайперів та атакуючи дії армії то різні речі, до чого ти приплутав те. Твої фантазії про "гардітся что нє стрєляєм" вказують що у тебе весняне загострення. Не затягуй з візитом до лікаря.
Обрежно з пророкуванням сраки бо може хтось й зайти тобі.
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16.04.2021 21:59 Відповісти
зеленый баран, думает что русне нужен повод что бы пойти в наступление? даже если этого повода не будет, они его придумают, вспомните Финляндию, вспомните Польшу. Вместо бесполезного блеянья лучше бы занимался армией, хотя чего это я..
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16.04.2021 14:35 Відповісти
Бляха, ну не ********?! ВСЕ прекрасно понимают, что ни в какое наступление мы не пойдем.
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16.04.2021 15:10 Відповісти
всё верно заявил.
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17.04.2021 02:30 Відповісти
 
 