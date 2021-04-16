Зеленський про дії РФ: "Чекають", що ми підемо в наступ на Донбасі. Але ми не дамо їм "такого щастя"
Російська сторона своїми діями намагається спровокувати Україну. Стягування російських військ до кордонів України - політичний і психологічний тиск на нашу країну.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю газеті Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Вони точно намагаються показати, що ми повинні боятися, і вони намагаються точно провокувати нас. Ми бачимо, скільки пострілів. Ми бачимо з окупованих територій снайперський вогонь. Ми маємо різні розвіддані, і ми бачимо нарощування військ як у Криму, на Донбасі, так і на кордонах України та Росії у різних напрямках. Вони начебто трактують це як підготовку до навчань "Захід-2021". Але ми всі розуміємо – це тиск. Тиск політичний, мілітаризований, психологічний. Чому психологічний? Тому що вони стріляють і чекають, що ми будемо відповідати так само. Мало того, вони "чекають", що ми підемо на сході України в наступ. Але ми не дамо їм "такого щастя"", - зазначив президент.
"Ми бачимо їхню риторику, риторику оточення Президента Російської Федерації. Я вважаю це дуже небезпечним для нас, для Європи і, врешті-решт, для його країни. Це небезпечна риторика, коли ти говориш, що ми в будь-якому разі готові захищати "наших" російських громадян. Ви знаєте, в усьому світі є росіяни, як і українці, і французи, й інші нації. Світ – він ширший за колишній Радянський Союз, за Європу, за Сполучені Штати, за Китай... Але це не означає, що кожна з цих країн повинна захищати своїх громадян і заводити туди війська. Тоді це – світова війна", - додав Зеленський.
Президент також підкреслив, що не треба захищати наші території від нас.
Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.
13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(кста - наши оркам сейчас прилично насыпают)
А чем оно, в своей тупизне, тут же и сняло видосик
Более того, последние 3 недели вовка-шмаркля во ВСЕХ интервью ноет, жалуется, умоляет, просит и всячески (пытается) пробить на жалость то США, то ЕС... чтобы его"спасли", бо вова-фуйло трубку не берет и не хочет услышать о "мире в глазах"..
Ну и попутно клоун слетал в Катар - прятать награбленное.. а то куда ему сваливать-то?))
В нашому випадку, а хто ж обкрадати.
https://www.youtube.com/watch?v=JtynFCUVoMc&ab_channel=EdgecKolsky
то есть зелох явно сказал что не будет отвечать на убийство наших солдат, и трогать коцапов которые уже есть на нашей территории... думает они сами от этого ликвидируются, устанут его бить или что
Якщо Путє треба буде, то він сам влаштує. Скрійше навпаки, вони нас бояться.
Посмотрим как он себя поведет. Ясно одно, многократно повторяюсь, но на какие бы уступки Украина ни пошла, продолжение действий параши по уничтожению нашего государства, всеми способами, продолжится. Ито сраное моровое сообщество со своим бесполезным органом, ООН, нам не помогут. Наши "партнеры" уговаривали Украину не злить ***** когда они в Крым вторглись, то же было и с востоком. Главное чтобы у них из трубы газ шел, на Ураину им плевать.
Шизофазия как она есть
Зокрема, ДП "Івченко-Прогрес" вже розробило та перевірило прототип двигуна для "Блискавки"
В Україні продовжується роботи зі створення надзвукової авіаційної керованої ракети класу "повітря-поверхня" власного виробництва.
Так, нещодавно директор ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О. Г. Івченка", генеральний конструктор Ігор Кравченко повідомив про початок випробувань двигуна для НАКР."Над напрямком надзвукової ракети ми дуже плідно працюємо з КБ "Південне". У цьому сенсі маємо гарний доробок і вже випробували прототип двигуна на ракету у себе на стендах. З нашого боку, я впевнений, що затримки не буде", - зауважив Ігор Кравченко.
Також відомо, що для "Блискавки" вже існують прототипи головок самонаведення (принаймні частина з озвучених варіантів). Певні напрацювання по цім системам були здійснені в рамках розробки ОТРК "Сапсан" й можуть бути адаптовані й під меншу ракету.
"Створення проекту "Блискавка", як першого пілотного проєкту, це відпрацювання певних технологічних рішень. Проєкт гідний, і я вважаю, що нашій державі він під силу. І щодо фінансової складової, ціни на таку продукцію цілком помірні, тому ми матимемо своє, а не купуватимемо", - відзначив очільник ДП "Івченко-Прогрес" Ігор Кравченко.
https://defence-ua.com/news/koli_zsu_chekati_na_bliskavku_stalo_vidomo_pro_ostanni_napratsjuvannja_u_stvorenni_ukrajinskih_raket-3434.html
бажано з одним набоєм
ПРОДАЮТЬ ДЕРЖАВУ УКРАЇНУ--------------ну мушу сказати що деякі люди кажуть що при москалях було більше порядку і людям жилося краще---- Аналізуючи ситуацію це сталося через те що майже всі **----політично кланові партії та церкви яка діяли в державі Україні 30 років стали приватними --тобто всі представники партій , церков --- за рахунок народу стали капіталістами і працюють лише на свої шкурні інтереси --ЗНЕХТУВАВШИ інтересами УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА в цілому яке живе В БІДНОСТІ в час коли роботи нема ,лікуватися нема за що ,надра і земля у приватних руках --одні тягнули до москви ,інші до румун,мадяр,поляків а треті відроджують хазарію БАРДАК ПРИЗВІВ ДО ВІЙНИ...... багаті капіталісти з награбованим з родинами втечуть а народ український будуть відстрілювати .......ДОБОРОЛИСЬ ДО САОГО КРАЮ --ГІРШЕ ЛЯХА ,ЖИДА ,МОСКАЛЯ --- УКРАЇНСЬКІ БАРИГИ НЕНЬКУ УКРАЇНУ РОЗПИНАЮТЬ ........ЖАЛЬ ***ЦЕ Є ДНО --приваТне СБУ ,суди ,прокуратура ,лікарні --привтна земля ,надра -----А ЩО СТАНОВИИТЬ НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ ? --- ВСІ БАРИГИ ---- ХОЧУТЬ БАБЛА але СИДЯТЬ НА ДЕРЖАВНОМУ ФІНАНСУВАННІ ...ЖИВУТЬ НА ХАЛЯВУ .... 360 політичних партій І ВСІ ХОЧУТЬ БУТИ ПРЕЗИДЕНТАМИ ---питаю де на цвинтарі ?
ПРОДАЮТЬ ДЕРЖАВУ УКРАЇНУ--------------ну мушу сказати що деякі люди кажуть що при москалях було більше порядку і людям жилося краще---- Аналізуючи ситуацію це сталося через те що майже всі **----політично кланові партії та церкви яка діяли в державі Україні 30 років стали приватними --тобто всі представники партій , церков --- за рахунок народу стали капіталістами і працюють лише на свої шкурні інтереси --ЗНЕХТУВАВШИ інтересами УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА в цілому яке живе В БІДНОСТІ в час коли роботи нема ,лікуватися нема за що ,надра і земля у приватних руках --одні тягнули до москви ,інші до румун,мадяр,поляків а треті відроджують хазарію БАРДАК ПРИЗВІВ ДО ВІЙНИ...... багаті капіталісти з награбованим з родинами втечуть а народ український будуть відстрілювати .......ДОБОРОЛИСЬ ДО САОГО КРАЮ --ГІРШЕ ЛЯХА ,ЖИДА ,МОСКАЛЯ --- УКРАЇНСЬКІ БАРИГИ НЕНЬКУ УКРАЇНУ РОЗПИНАЮТЬ ........ЖАЛЬ ***ЦЕ Є ДНО --приваТне СБУ ,суди ,прокуратура ,лікарні --приватна земля ,надра -----А ЩО СТАНОВИИТЬ НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ ? --- ВСІ БАРИГИ ---- ХОЧУТЬ БАБЛА але СИДЯТЬ НА ДЕРЖАВНОМУ ФІНАНСУВАННІ ...ЖИВУТЬ НА ХАЛЯВУ .... 360 політичних партій І ВСІ ХОЧУТЬ БУТИ ПРЕЗИДЕНТАМИ ---питаю де на цвинтарі ?
Вот же дебил.
P. S. Як що кацап то седи на пляшці рівно, не йорзай.
Робота антиснайперів та атакуючи дії армії то різні речі, до чого ти приплутав те. Твої фантазії про "гардітся что нє стрєляєм" вказують що у тебе весняне загострення. Не затягуй з візитом до лікаря.
Обрежно з пророкуванням сраки бо може хтось й зайти тобі.