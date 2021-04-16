У Моршині проведуть експеримент - хочуть вакцинувати проти COVID-19 все населення, - ОДА

16 квітня в курортному місті Моршин Львівської області стартує пілотний проєкт з колективної вакцинації населення.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

У Моршині проживає 4239 осіб. За даними заступника директора Львівського обласного лабораторного центру Олега Когута, для вакцинації жителів Моршина виділили 2400 доз вакцини CoronaVac.

"Проєктом передбачена вакцинація більшості населення, що дозволить створити максимально безпечні умови і можливість перебування тут людей, які приїжджають для відновлення здоров'я", - йдеться в повідомленні.

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Директор департаменту охорони здоров'я обладміністрації Орест Чемерис пояснив, що з ініціативи міського голови Моршина ОДА звернулася до уряду з пропозицією запустити пілотний проєкт з позапланової колективної вакцинації від коронавірусу жителів і співробітників санаторно-курортних установ.

За його оцінкою, масова вакцинація жителів Моршина дасть можливість створити 70% імунного прошарку і створить максимально безпечні умови для людей, які приїжджають на курорт для відпочинку та реабілітації, в тому числі після захворювання COVID-19.

Крім того, реалізація цього пілотного проєкту дасть можливість вивчити і проаналізувати ефективність вакцинації населення від коронавірусу в окремо взятому населеному пункті, вважають в обласному департаменті охорони здоров'я.

Для проєкту будуть задіяні дві бригади пункту вакцинації в Моршинської міської лікарні та одна мобільна бригада в Стрийській центральній районній лікарні.