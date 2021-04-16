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Новини Коронавірус і карантин
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У Моршині проведуть експеримент - хочуть вакцинувати проти COVID-19 все населення, - ОДА

У Моршині проведуть експеримент - хочуть вакцинувати проти COVID-19 все населення, - ОДА

16 квітня в курортному місті Моршин Львівської області стартує пілотний проєкт з колективної вакцинації населення.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

У Моршині проживає 4239 осіб. За даними заступника директора Львівського обласного лабораторного центру Олега Когута, для вакцинації жителів Моршина виділили 2400 доз вакцини CoronaVac.

"Проєктом передбачена вакцинація більшості населення, що дозволить створити максимально безпечні умови і можливість перебування тут людей, які приїжджають для відновлення здоров'я", - йдеться в повідомленні.

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Директор департаменту охорони здоров'я обладміністрації Орест Чемерис пояснив, що з ініціативи міського голови Моршина ОДА звернулася до уряду з пропозицією запустити пілотний проєкт з позапланової колективної вакцинації від коронавірусу жителів і співробітників санаторно-курортних установ.

За його оцінкою, масова вакцинація жителів Моршина дасть можливість створити 70% імунного прошарку і створить максимально безпечні умови для людей, які приїжджають на курорт для відпочинку та реабілітації, в тому числі після захворювання COVID-19.

Крім того, реалізація цього пілотного проєкту дасть можливість вивчити і проаналізувати ефективність вакцинації населення від коронавірусу в окремо взятому населеному пункті, вважають в обласному департаменті охорони здоров'я.

Для проєкту будуть задіяні дві бригади пункту вакцинації в Моршинської міської лікарні та одна мобільна бригада в Стрийській центральній районній лікарні.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) курорт (97) туризм (1564) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2462)


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Топ коментарі
+4
В Моршине проведут эксперимент - хотят вакцинировать от COVID-19 все население, - ОГА - Цензор.НЕТ 8650
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16.04.2021 09:33 Відповісти
+3
соболезную моршинянам.
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16.04.2021 09:35 Відповісти
+2
А почему никаких экспериментов над жителями Конче-Заспы не проводится.
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16.04.2021 09:32 Відповісти
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А ничо што моршин курортный город и там текучка людей постоянно, а зебобы? Давайте Трусковец тогда, чего уж там
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16.04.2021 09:29 Відповісти
Ты про Буковель обычно вспоминаешь, половой.
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16.04.2021 09:34 Відповісти
О, точна, можна и Буковель Там кстати сейчас бархатый сезон так что добро пожаловать
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16.04.2021 09:36 Відповісти
Ну и как они собираются вакцинировать все население, например по опросам около половины украинцев вообще не хотят колоть вакцину, по крайней мере тот шмурдяк что сейчас предлагается.
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16.04.2021 09:29 Відповісти
кто не спрятался - я не виноват. (с) Степанов
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16.04.2021 09:36 Відповісти
А почему никаких экспериментов над жителями Конче-Заспы не проводится.
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16.04.2021 09:32 Відповісти
потому что там живет цвет нацЫи, лучшЫе сыны Украины, элита и наше будущее
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16.04.2021 09:34 Відповісти
В Моршине проведут эксперимент - хотят вакцинировать от COVID-19 все население, - ОГА - Цензор.НЕТ 8650
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16.04.2021 09:33 Відповісти
Хай почнуть експеримент з депутатами і міністрами в Києві.
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16.04.2021 09:35 Відповісти
соболезную моршинянам.
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16.04.2021 09:35 Відповісти
В той час коли в країнах з адекватною владою масова вакцинація почалася ще до нового року, то в нас тільки експерименти збираються ставити. А чому вони вирішили що всі мешканці Моршина хочуть вакцинуватися?
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16.04.2021 09:38 Відповісти
вони хочуть повторити ізраєль, у міні маштабі. тільки чи пфайзером?
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16.04.2021 10:12 Відповісти
Який файзер?! Шо ви таке кажете?! Китайським шмурдяком з ефективнiсть fifti / fifti:
(пряма мова)
"По данным заместителя директора Львовского областного лабораторного центра Олега Когута, для вакцинации жителей Моршина выделили 2400 доз вакцины CoronaVac."

Його ж придбали по 60 баксiв, а тепер не знають шо з ним робити... Бо та лотерея нiкому при тямi не потрiбна.
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16.04.2021 10:24 Відповісти
я маю на увазі, що повторити ізраєль можна лише маючи і таку саму вакцину.
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16.04.2021 10:41 Відповісти
У Моршині проживає 4239 осіб. За даними заступника директора Львівського обласного лабораторного центру Олега Когута, для вакцинації жителів Моршина виділили 2400 доз вакцини CoronaVac.

всіх не планується.

бл..дь..як к заї..али коментатори,що не читають нічого крім заголовку (
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16.04.2021 12:21 Відповісти
На выезде из города замечены пробки авто с баулами.
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16.04.2021 09:56 Відповісти
Подопытные кролики в Конче-Заспе вообще-то
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16.04.2021 09:57 Відповісти
У Моршині проведуть експеримент - хочуть вакцинувати проти COVID-19 все населення, - ОДА - Цензор.НЕТ 9684
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16.04.2021 10:00 Відповісти
навіть Білорусь хоч і рашинський супутник, але ставить на власне виробництво.
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16.04.2021 10:11 Відповісти
...Половина населення не хоче вакцинуватися. Керівництво країни цій половині підіграє. Розуміють, що це не та проблема, через яку сильно падатиме рейтинг. Тому не поспішають з вакцинацією. А це головне, щоб зупинити хвилі коронавірусу. Якщо вакцинації не буде в найкоротший термін, то нас чекає нова хвиля.

Все одно доведеться діяти, бо люди вмиратимуть, лікарні знову будуть переповнені. Зараз це все скидають на місцеву владу. А завтра скинуть на громадян, бо вони не носили маски, не самоізолювалися. Щоб не бути крайніми, мери мають проявляти ініціативу.

Але це глобальні питання. Зупинка транспорту, перевезення, комендантська година - самому меру це неможливо зробити без підтримки центру. Заявляти про локдауни, як Кличко, - це не популізм. Можливо, через певний час це оцінять. Однак, якщо виявиться, що пропозиції Кличка мають сенс і це єдиний можливий варіант, то Офіс президента намагатиметься інформаційно збити рейтинг мера Києва по максимуму.

Кличко - голова асоціації міст України. У нього зараз складний період відносин із центральною владою. Намагається затвердитись у ролі лідера самоврядування. Ситуація дійсно дуже дивна, коли Кличко закликає ввести локдаун в Україні, а Шмигаль пише пост з натяком забрати у нього посаду голови КМДА. Це говорить про те, що мер відбирає ініціативу у центральної влади, яка не хоче нести відповідальність. Для неї найкраща ситуація, коли вся відповідальність на місцевій владі, а Банкова тільки позитивні моменти озвучує.

Кличко хоче отримати підтримку від інших мерів. Минулого року часто місцева влада була проти локдаунів. Зараз подивившись на те, що відбувається у київських лікарнях, розумієш, що без тотального карантину не обійтися. Люди вмирають. А центральна влада про це не говорить. Розказує про якісь плани, про вакцинацію, але не про те, що потрібно вирішити сьогодні. - О. Голобуцький https://gazeta.ua/blog/54925/*********-vmirayut-krajnimi-mozhut-stati-meri-mist
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16.04.2021 10:17 Відповісти
Тому не поспішають з вакцинацією
 не плутайте..
" не поспішають" і відсутність хоч якихось запасів
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16.04.2021 12:26 Відповісти
з богом, Парасю!
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16.04.2021 10:09 Відповісти
Что делать будут если порохобот откажется вакцинироваться ?
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16.04.2021 10:30 Відповісти
це його особисті проблеми..
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16.04.2021 12:28 Відповісти
Чем чаще я слышу говорящие головы, которые к концу года собираются вакцинировать ВСЕХ!!!, тем меньше я хочу сделать прививку, ибо в стране,где пациентов давно превратили в клиентов,первые две дозы всегда бесплатно, а затем с иглы соскочить просто не позволят, и платить будут все и за все.
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16.04.2021 10:32 Відповісти
а якщо не наберться 70% бажаючих вакцинуватися в тому Моршині, що будете робити? поліцай-командами ходити по дворах і двері з ноги?
експериментатори хрЕнові.
спочатку просрали всі гроші з ковід фонду, а тепер зі своїми жалюгідними 100 тис. дозами на фоні 40 млн країни не знають вже як обісрані портки відіпрати.
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16.04.2021 11:43 Відповісти
ннмає проблем..
передадуть для вакцинування за гроші бажаючим...
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16.04.2021 12:27 Відповісти
хорошо. правильно.
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17.04.2021 02:31 Відповісти
 
 