У Моршині проведуть експеримент - хочуть вакцинувати проти COVID-19 все населення, - ОДА
16 квітня в курортному місті Моршин Львівської області стартує пілотний проєкт з колективної вакцинації населення.
Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
У Моршині проживає 4239 осіб. За даними заступника директора Львівського обласного лабораторного центру Олега Когута, для вакцинації жителів Моршина виділили 2400 доз вакцини CoronaVac.
"Проєктом передбачена вакцинація більшості населення, що дозволить створити максимально безпечні умови і можливість перебування тут людей, які приїжджають для відновлення здоров'я", - йдеться в повідомленні.
Директор департаменту охорони здоров'я обладміністрації Орест Чемерис пояснив, що з ініціативи міського голови Моршина ОДА звернулася до уряду з пропозицією запустити пілотний проєкт з позапланової колективної вакцинації від коронавірусу жителів і співробітників санаторно-курортних установ.
За його оцінкою, масова вакцинація жителів Моршина дасть можливість створити 70% імунного прошарку і створить максимально безпечні умови для людей, які приїжджають на курорт для відпочинку та реабілітації, в тому числі після захворювання COVID-19.
Крім того, реалізація цього пілотного проєкту дасть можливість вивчити і проаналізувати ефективність вакцинації населення від коронавірусу в окремо взятому населеному пункті, вважають в обласному департаменті охорони здоров'я.
Для проєкту будуть задіяні дві бригади пункту вакцинації в Моршинської міської лікарні та одна мобільна бригада в Стрийській центральній районній лікарні.
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(пряма мова)
"По данным заместителя директора Львовского областного лабораторного центра Олега Когута, для вакцинации жителей Моршина выделили 2400 доз вакцины CoronaVac."
Його ж придбали по 60 баксiв, а тепер не знають шо з ним робити... Бо та лотерея нiкому при тямi не потрiбна.
всіх не планується.
бл..дь..як к заї..али коментатори,що не читають нічого крім заголовку (
Все одно доведеться діяти, бо люди вмиратимуть, лікарні знову будуть переповнені. Зараз це все скидають на місцеву владу. А завтра скинуть на громадян, бо вони не носили маски, не самоізолювалися. Щоб не бути крайніми, мери мають проявляти ініціативу.
Але це глобальні питання. Зупинка транспорту, перевезення, комендантська година - самому меру це неможливо зробити без підтримки центру. Заявляти про локдауни, як Кличко, - це не популізм. Можливо, через певний час це оцінять. Однак, якщо виявиться, що пропозиції Кличка мають сенс і це єдиний можливий варіант, то Офіс президента намагатиметься інформаційно збити рейтинг мера Києва по максимуму.
Кличко - голова асоціації міст України. У нього зараз складний період відносин із центральною владою. Намагається затвердитись у ролі лідера самоврядування. Ситуація дійсно дуже дивна, коли Кличко закликає ввести локдаун в Україні, а Шмигаль пише пост з натяком забрати у нього посаду голови КМДА. Це говорить про те, що мер відбирає ініціативу у центральної влади, яка не хоче нести відповідальність. Для неї найкраща ситуація, коли вся відповідальність на місцевій владі, а Банкова тільки позитивні моменти озвучує.
Кличко хоче отримати підтримку від інших мерів. Минулого року часто місцева влада була проти локдаунів. Зараз подивившись на те, що відбувається у київських лікарнях, розумієш, що без тотального карантину не обійтися. Люди вмирають. А центральна влада про це не говорить. Розказує про якісь плани, про вакцинацію, але не про те, що потрібно вирішити сьогодні. - О. Голобуцький https://gazeta.ua/blog/54925/*********-vmirayut-krajnimi-mozhut-stati-meri-mist
не поспішають з вакцинацієюне плутайте..
" не поспішають" і відсутність хоч якихось запасів
експериментатори хрЕнові.
спочатку просрали всі гроші з ковід фонду, а тепер зі своїми жалюгідними 100 тис. дозами на фоні 40 млн країни не знають вже як обісрані портки відіпрати.
передадуть для вакцинування за гроші бажаючим...