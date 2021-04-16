Саме Макрон може зараз зробити "штучне дихання" нормандському формату, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував переговори в нормандському форматі і заявив, що глава Французької Республіки Макрон може "оживити" цей формат.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro.

Відповідаючи на питання, чи мертвий нормандський формат, президент зазначив, що "штучне дихання" може зробити зараз саме президент Франції Макрон.

"Так, саме зараз. Мені здається, що Нормандський формат був у комі, потім ми змогли зустрітися в кінці 2019 року. І дійсно я побачив, що у цього формату, якщо продовжувати алегорію, б’ється серце, з’явився пульс. Але зараз ми бачимо, що зі здоров’ям формату є проблеми через те, що один орган не хоче працювати", - підкреслив глава держави.

"Тут потрібна підтримка, насамперед пана Макрона, і тоді, будемо вірити, з’явиться бажання у Росії. Тому що зараз, що б там не говорили Росія чи її представники в Тристоронній контактній групі в Мінську, я точно знаю, що вони все блокують", - додав Зеленський.

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