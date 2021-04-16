УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10398 відвідувачів онлайн
Новини Нормандські переговори
1 802 34

Саме Макрон може зараз зробити "штучне дихання" нормандському формату, - Зеленський

Саме Макрон може зараз зробити

Президент України Володимир Зеленський прокоментував переговори в нормандському форматі і заявив, що глава Французької Республіки Макрон може "оживити" цей формат.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro.

Відповідаючи на питання, чи мертвий нормандський формат, президент зазначив, що "штучне дихання" може зробити зараз саме президент Франції Макрон.

"Так, саме зараз. Мені здається, що Нормандський формат був у комі, потім ми змогли зустрітися в кінці 2019 року. І дійсно я побачив, що у цього формату, якщо продовжувати алегорію, б’ється серце, з’явився пульс. Але зараз ми бачимо, що зі здоров’ям формату є проблеми через те, що один орган не хоче працювати", - підкреслив глава держави.

"Тут потрібна підтримка, насамперед пана Макрона, і тоді, будемо вірити, з’явиться бажання у Росії. Тому що зараз, що б там не говорили Росія чи її представники в Тристоронній контактній групі в Мінську, я точно знаю, що вони все блокують", - додав Зеленський.

Також читайте: Зеленський про дії РФ: "Чекають", що ми підемо в наступ на Донбасі. Але ми не дамо їм "такого щастя"

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) нормандська четвірка (1526) Макрон Емманюель (1515)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Когда уберут Ермака . Ведь именно своим желанием поруководить в нормандской четвёрке он довёл мир до военной катастрофы
Зе , верни ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ дипломатов и разведку и ВЫГОНИ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ФИГ
показати весь коментар
16.04.2021 09:44 Відповісти
+8
всем известно, что жабоеды во все времена были союзниками кацапов. после того, как Байден обнулил куйло на международной арене, свинособакам нужно срочно дать ответочку. Но американцам дать по зубам - кишка тонка, а вот через собачку макрона вполне возможно отиграться на Украине. Именно для капитуляции и отстаивания рашистских хотелок по Украине, и был посажен в кресло преза - шут каломойши. Так что не стоит ожидать, что чучело гороховое приедет с победой. Думаю там будет формула штанмаера 2.0. именно для этого и встреча тет-а-тет в париже.
показати весь коментар
16.04.2021 09:46 Відповісти
+8
Один вже робив.
(Тільки дурень не знає,що французи завжди притримувались проросійських позицій.)
Именно Макрон может сейчас сделать "искусственное дыхание" нормандскому формату, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9618
показати весь коментар
16.04.2021 09:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а давай сначала тебе.
показати весь коментар
16.04.2021 09:38 Відповісти
Он об этом и мечтает.
Еще бы и в компании с Люсей Арестович.
Французская вечеринка...
показати весь коментар
16.04.2021 09:41 Відповісти
У Макрона в очах є штучне дихання наркоманському формату!
показати весь коментар
16.04.2021 09:39 Відповісти
Аби він там тобі голову скрутив козлу мокшанському.
показати весь коментар
16.04.2021 09:44 Відповісти
Когда уберут Ермака . Ведь именно своим желанием поруководить в нормандской четвёрке он довёл мир до военной катастрофы
Зе , верни ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ дипломатов и разведку и ВЫГОНИ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ФИГ
показати весь коментар
16.04.2021 09:44 Відповісти
Он тебя услышал.
показати весь коментар
16.04.2021 09:46 Відповісти
Чи це і є план фуйла, який дерьмаку, як професіоналу, доручено втілити. А ВАЗенленський лише пішак, козел відпущення, у цій грі.
показати весь коментар
16.04.2021 09:50 Відповісти
Такое впечатление что наш Президент ждёт утверждённый сценарий, а вместо себя выставляет Голобородько
показати весь коментар
16.04.2021 09:45 Відповісти
От сосны иголочку в исполнении клоуна не помогло. Сколько ни старался...Теперь требуется искусственное дыхание в исполнении Макрона. Только вот беда: Макрон - плохой врач, но лягушки у него должны получаться недурно. Представление "Накорми клоуна" начинается. Будет весело
показати весь коментар
16.04.2021 09:45 Відповісти
После лягушек могут появиться звуки ква - ква- Мацква
показати весь коментар
16.04.2021 09:48 Відповісти
Так и есть. В приготовлении лягушек принимали участие повара Путина.
показати весь коментар
16.04.2021 09:50 Відповісти
А смисл того "нормандського" формату? Щоб туди поїхати, сфоткатися для глянцевого журналу і підписати уступку для московії?
показати весь коментар
16.04.2021 09:46 Відповісти
Москалі вже чують дзюрчання води в кранах в Криму
показати весь коментар
16.04.2021 10:20 Відповісти
Только сегодня нарвался в ИНЕТе, что после встречи с Макроном, Зе предложит ему позвонить путе. Я не поверил, но после вот этой новости- засомневался.
показати весь коментар
16.04.2021 09:46 Відповісти
А зачем ему это предлагать? Микрон сам позвонит пуйлу, чтобы отчитаться! Ему такая задача поставлена
показати весь коментар
16.04.2021 12:14 Відповісти
всем известно, что жабоеды во все времена были союзниками кацапов. после того, как Байден обнулил куйло на международной арене, свинособакам нужно срочно дать ответочку. Но американцам дать по зубам - кишка тонка, а вот через собачку макрона вполне возможно отиграться на Украине. Именно для капитуляции и отстаивания рашистских хотелок по Украине, и был посажен в кресло преза - шут каломойши. Так что не стоит ожидать, что чучело гороховое приедет с победой. Думаю там будет формула штанмаера 2.0. именно для этого и встреча тет-а-тет в париже.
показати весь коментар
16.04.2021 09:46 Відповісти
Так он и до "аборта" постепенно договорится.
показати весь коментар
16.04.2021 09:47 Відповісти
Именно Макрон может сейчас сделать "искусственное дыхание" нормандскому формату, - Зеленский.
------------------------
Зеленский,ты Идиот?
Что у тебя с асоциативным рядом?
Какое искуственное дыхание?
Кому Макрон должен делать 'рот в рот'?
Ты совсем уже мозги прокурил?
Ты не на 'рассмеши комика'.
Ты в политике!
Шо ты несёшь дура?
показати весь коментар
16.04.2021 09:49 Відповісти
Один вже робив.
(Тільки дурень не знає,що французи завжди притримувались проросійських позицій.)
Именно Макрон может сейчас сделать "искусственное дыхание" нормандскому формату, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9618
показати весь коментар
16.04.2021 09:51 Відповісти
Дурака и горбатого только могила исправит.Ленка в Париж захотела.Позагорала в Катаре , теперь на шопинг во Францию и все за счет лохов.
показати весь коментар
16.04.2021 09:59 Відповісти
а на хрена этому трупу делать искусственное дыхание? Сколько уже "слуги" делали дурных уступок ради продолжения этой импотенции!
показати весь коментар
16.04.2021 09:59 Відповісти
Оближет пуйло?
показати весь коментар
16.04.2021 10:08 Відповісти
нету уже никакого нормандского формата - франция и германия показали свою полную несостоятельность

пора изобретать новый формат - но чтоб лучше изобреталось надо сначала тестикулы пуйлу завинтить санкциями по самое не могу
показати весь коментар
16.04.2021 10:09 Відповісти
Макрон зможе тільки відсмоктати в Пуйла, чім він і займається!
показати весь коментар
16.04.2021 10:09 Відповісти
" Саме Макрон може зараз зробити "штучне дихання" нормандському формату, - Зеленський"- шалом усєм хто пад сталом! Це кому макарон буде строчити ,путіну,лугандону , чи хабаду?
показати весь коментар
16.04.2021 10:12 Відповісти
Шучне дихання-це нова назва для капытуляції.
показати весь коментар
16.04.2021 10:15 Відповісти
А с чего ТАКОЕ утверждение, что ТОЛЬКО Макрон !?
показати весь коментар
16.04.2021 10:40 Відповісти
Чесно кажучи, світова політична еліта перенаситилася від недоречних і відверто недолугих висловлюваннях та неадекватних дій маленької, нікчемною людини, яка грає роль президента України і всилу своєї обмеженості, не розуміє, що грає її вкрай кепсько.
показати весь коментар
16.04.2021 11:36 Відповісти
Все эти форматы, без уступок Украины, мертворожденные, и расчитаны только на то, чтобы Украина, шаг за шагом, исчезла как государство. *****, его уродливый психотип, нужно читать в старых видео. А он говорит: "Курочка по зернышку клюет, тюк,тюк,тюк". Так оно (*****) и Украину убивает: опзж, электроэнергия, газотранспортная система, вранье и т.д.
показати весь коментар
16.04.2021 11:42 Відповісти
Зелена ропуха, сама лізе в пастку, яку їй приготував кремлівський аспід.
показати весь коментар
16.04.2021 11:48 Відповісти
>один орган не хочет работать
Так хло хлом ещё на называли. Это первая приличная речь
показати весь коментар
16.04.2021 12:43 Відповісти
К сожалению в нормандском формате таких органов несколько
показати весь коментар
16.04.2021 12:43 Відповісти
Лохушка наивная зеленая
показати весь коментар
16.04.2021 13:13 Відповісти
Наивный...
показати весь коментар
16.04.2021 14:27 Відповісти
 
 