РФ не потрібна сильна, незалежна Україна. Росіяни напружуються через появу кораблів НАТО в Чорному морі і нашого зближення з Альянсом, - Зеленський

Росія не зацікавлена ​​в сильній і незалежній Україні, тому не радіє успіхам сусідньої країни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю газеті Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"У будь-якому разі мені здається, що це якимось чином пов’язано. Я думаю, що всі у світі демонструють свої м’язи. Хотілося б просто, щоб не за рахунок України. Такі кроки росіяни роблять постійно, проводять ті чи інші навчання", - зазначив Зеленський, відповідаючи на питання, чи є мобілізація Росією військ певної перевіркою нового президента США Джозефа Байдена.

"При цьому вони дуже напружуються, коли в Чорному морі з’являються, наприклад, кораблі НАТО. Вони дуже напружені, коли бачать зближення України з Альянсом. Коли Україні вдаються ті чи інші економічні прориви у співпраці з іншими країнами, росіяни також дуже на це рефлексують. Їм не потрібна сильна, незалежна Україна. Ми розуміємо це. Хоча я вважаю, що таке бажання – це їхня слабкість", - додав глава держави.

Він провів паралелі з життям, коли одні люди радіють успіхам інших, а інші просто заздрять.

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"Я не розумію, коли це сталося, що Росія почала не радіти українським перемогам, вдалим крокам, щастю українців. Напевно, з моменту незалежності. Бо Україна подорослішала і просто прагне того, що їй належить. І ми – точно не власність Росії. Це не про іграшки. Гадаю, їм треба розбиратися зі своєю країною", - заявив Зеленський.