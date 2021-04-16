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Новини Агресія Росії проти України
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РФ не потрібна сильна, незалежна Україна. Росіяни напружуються через появу кораблів НАТО в Чорному морі і нашого зближення з Альянсом, - Зеленський

Росія не зацікавлена ​​в сильній і незалежній Україні, тому не радіє успіхам сусідньої країни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю газеті Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"У будь-якому разі мені здається, що це якимось чином пов’язано. Я думаю, що всі у світі демонструють свої м’язи. Хотілося б просто, щоб не за рахунок України. Такі кроки росіяни роблять постійно, проводять ті чи інші навчання", - зазначив Зеленський, відповідаючи на питання, чи є мобілізація Росією військ певної перевіркою нового президента США Джозефа Байдена.

"При цьому вони дуже напружуються, коли в Чорному морі з’являються, наприклад, кораблі НАТО. Вони дуже напружені, коли бачать зближення України з Альянсом. Коли Україні вдаються ті чи інші економічні прориви у співпраці з іншими країнами, росіяни також дуже на це рефлексують. Їм не потрібна сильна, незалежна Україна. Ми розуміємо це. Хоча я вважаю, що таке бажання – це їхня слабкість", - додав глава держави.

Він провів паралелі з життям, коли одні люди радіють успіхам інших, а інші просто заздрять.

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"Я не розумію, коли це сталося, що Росія почала не радіти українським перемогам, вдалим крокам, щастю українців. Напевно, з моменту незалежності. Бо Україна подорослішала і просто прагне того, що їй належить. І ми – точно не власність Росії. Це не про іграшки. Гадаю, їм треба розбиратися зі своєю країною", - заявив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) корабель (1617) НАТО (6547) росія (66070) Чорне море (1678)


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Топ коментарі
+5
Зазирни ще раз ***** вглаз, може і відчепиться від нас.
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16.04.2021 09:45 Відповісти
+4
Зеля не репетуй так сильно, а то переграєш. Що там каже ***** ль і сівохо? Хто там бомбив бідні даунбаські школи?А головне, що ти робиш, а не кажеш. Хто торгує з московією і чиї там фільми транслюють на ура? Ви ж кричали, аж грижа вискочила за ліпецьку конфетну фабрику, яка не працювала і цукерок мало хто їв, якби вона і працювала. А от кіно про магучую армію мокшів дивляться всі, або мільйонна аудитлорія. Кіно це також продукт. То це торгівля на крові, чи за шекелі?
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16.04.2021 09:50 Відповісти
+4
Именно для "сильной и независимой Украины", преЗЕрватив окружил себя кацапской агентурой и бандитами, именно для "сильной и независимой Украины" зе-лупа уничтожил ракетную программу Украины, именно для "сильной и независимой Украины" зе-чмо урезал финансирование армии и деморализовал воинов на передовой приказами "перестать стрелять". Я ничего не перепутал?
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16.04.2021 09:52 Відповісти
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Зазирни ще раз ***** вглаз, може і відчепиться від нас.
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16.04.2021 09:45 Відповісти
это впервые так чётко указал - рф и россияне...
щось у лісі здохло?
или действительно в его крымскую квартиру зашли непрошеные гости...её за долги изымать
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16.04.2021 10:01 Відповісти
дивовижно! а якже мір в очку путіна, а вайна нє канчаєтса патаму що парашенку ана вигодна,ав дагаваритса по срєдінкє????
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16.04.2021 09:45 Відповісти
Зеля не репетуй так сильно, а то переграєш. Що там каже ***** ль і сівохо? Хто там бомбив бідні даунбаські школи?А головне, що ти робиш, а не кажеш. Хто торгує з московією і чиї там фільми транслюють на ура? Ви ж кричали, аж грижа вискочила за ліпецьку конфетну фабрику, яка не працювала і цукерок мало хто їв, якби вона і працювала. А от кіно про магучую армію мокшів дивляться всі, або мільйонна аудитлорія. Кіно це також продукт. То це торгівля на крові, чи за шекелі?
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16.04.2021 09:50 Відповісти
Именно для "сильной и независимой Украины", преЗЕрватив окружил себя кацапской агентурой и бандитами, именно для "сильной и независимой Украины" зе-лупа уничтожил ракетную программу Украины, именно для "сильной и независимой Украины" зе-чмо урезал финансирование армии и деморализовал воинов на передовой приказами "перестать стрелять". Я ничего не перепутал?
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16.04.2021 09:52 Відповісти
До голобородька дійшло тільки зараз те, що завжди знав кожен свідомий українець. Для цього не треба заглядати в очі *****, а лише аналізувати подіі та знати історію Украіни.
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16.04.2021 10:07 Відповісти
І така держава буде, але без тебе і твоїх господарів.
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16.04.2021 10:16 Відповісти
Корабли НАТО присутствуют в ЧМ постоянно. Тебе, как зепрезику, необходимо это знать.
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16.04.2021 10:42 Відповісти
Да жто еще в 12 веке началось когда Боголюбский разграбил и разрушил Киев с его монастырями и вывез иконы во Владимиро Суздаль.
И во времена Гетьманщины, которая неразумно подписала военный союз с Московией. На Московии тогда запрещали запорожскому посольству появляться на улицах чтоб не показывать московским холопам в какую одежду одеты и как живут свободные люди в соседней стране. Книги с Гетьманщины тоже собирали и жгли чтоб написать свою "правду".
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16.04.2021 12:44 Відповісти
На жаль , бубочка не знає історії України , і не хоче знати , бо він її не любить.
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16.04.2021 12:50 Відповісти
 
 