Командувач сил США в Європі Уолтерс про ризик вторгнення РФ в Україну: "Низький або середній"

Ризик вторгнення Росії в Україну найближчими тижнями - від низького до середнього, проте є і тенденція до зниження ймовірності інтервенції.

Про це в зв'язку зі стягуванням військ РФ до кордонів України заявив командувач військ США в Європі і об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Тод Уолтерс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Один з конгресменів з військового комітету Палати представників запитав у генерала, наскільки ймовірним є вторгнення РФ в найближчі тижні.

"Від низької до середньої", - відповів він, не назвавши точних даних, використаних для прогнозу.

Інший конгресмен спробував уточнити, чи буде ця ймовірність змінюватися найближчими тижнями.

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Уолтерс сказав, що це залежить від обставин. При цьому він зазначив: якщо поточна траєкторія залишиться незмінною, ризик вторгнення може знизитися.

"Я вважаю, що з тенденцією, яку я спостерігаю прямо зараз, вірогідність події почне зменшуватися", - сказав командувач військ США в Європі членам Конгресу.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.