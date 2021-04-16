Командувач сил США в Європі Уолтерс про ризик вторгнення РФ в Україну: "Низький або середній"
Ризик вторгнення Росії в Україну найближчими тижнями - від низького до середнього, проте є і тенденція до зниження ймовірності інтервенції.
Про це в зв'язку зі стягуванням військ РФ до кордонів України заявив командувач військ США в Європі і об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Тод Уолтерс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Один з конгресменів з військового комітету Палати представників запитав у генерала, наскільки ймовірним є вторгнення РФ в найближчі тижні.
"Від низької до середньої", - відповів він, не назвавши точних даних, використаних для прогнозу.
Інший конгресмен спробував уточнити, чи буде ця ймовірність змінюватися найближчими тижнями.
Уолтерс сказав, що це залежить від обставин. При цьому він зазначив: якщо поточна траєкторія залишиться незмінною, ризик вторгнення може знизитися.
"Я вважаю, що з тенденцією, яку я спостерігаю прямо зараз, вірогідність події почне зменшуватися", - сказав командувач військ США в Європі членам Конгресу.
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Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.
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