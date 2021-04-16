США скасували відправлення двох ракетних есмінців у Чорне море через загрозу ескалації з боку РФ, - Politico

Пентагон відмовився направляти ракетні есмінці в Чорне море через побоювання зростання напруги між Росією та Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Politico з посиланнями на інформовані джерела.

Переміщення кораблів у Чорне море не є якимось новим сигналом, зазначило одне з джерел в коментарі журналістам. ВМС США проводять 8-9 таких транзитів на рік. Але все змінилося в зв'язку з ескалацією на Донбасі.

Вашингтон вирішив не робити переміщення, щоб уникнути непотрібного загострення ситуації, пояснив виданню співрозмовник.

Кораблі USS Donald Cook і USS Roosevelt перебувають у Середземному морі. Вони були за кілька днів від Чорного моря, тому після прийняття зазначеного рішення есмінцям довелося різко міняти курс.

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Нагадаємо, минулого тижня американські ракетні есмінці USS Donald Cook ("Дональд Кук") і USS Roosevelt ("Рузвельт") вийшли з військово-морської бази Рота в Іспанії. У Міністерстві закордонних справ Туреччини заявляли, що кораблі повинні були увійти в Чорне море 14 і 15 квітня. Вони мали залишатися в водах Чорного моря до 4-5 травня.

Інформація про наміри США направити в регіон свої два військові кораблі з'явилася на тлі зростання напруженості через стягування російських військових до кордону з Україною і в анексований Крим.

15 квітня агентство Reuters з посиланням на свої джерела повідомило, що запланований прохід американських військових кораблів через протоку Босфор у Чорне море не відбудеться. ЗМІ пишуть, що США відкликали попередження про проходження кораблів, яке вони раніше направили владі Туреччини відповідно до конвенції Монтре.