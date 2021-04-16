США скасували відправлення двох ракетних есмінців у Чорне море через загрозу ескалації з боку РФ, - Politico
Пентагон відмовився направляти ракетні есмінці в Чорне море через побоювання зростання напруги між Росією та Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Politico з посиланнями на інформовані джерела.
Переміщення кораблів у Чорне море не є якимось новим сигналом, зазначило одне з джерел в коментарі журналістам. ВМС США проводять 8-9 таких транзитів на рік. Але все змінилося в зв'язку з ескалацією на Донбасі.
Вашингтон вирішив не робити переміщення, щоб уникнути непотрібного загострення ситуації, пояснив виданню співрозмовник.
Кораблі USS Donald Cook і USS Roosevelt перебувають у Середземному морі. Вони були за кілька днів від Чорного моря, тому після прийняття зазначеного рішення есмінцям довелося різко міняти курс.
Нагадаємо, минулого тижня американські ракетні есмінці USS Donald Cook ("Дональд Кук") і USS Roosevelt ("Рузвельт") вийшли з військово-морської бази Рота в Іспанії. У Міністерстві закордонних справ Туреччини заявляли, що кораблі повинні були увійти в Чорне море 14 і 15 квітня. Вони мали залишатися в водах Чорного моря до 4-5 травня.
Інформація про наміри США направити в регіон свої два військові кораблі з'явилася на тлі зростання напруженості через стягування російських військових до кордону з Україною і в анексований Крим.
15 квітня агентство Reuters з посиланням на свої джерела повідомило, що запланований прохід американських військових кораблів через протоку Босфор у Чорне море не відбудеться. ЗМІ пишуть, що США відкликали попередження про проходження кораблів, яке вони раніше направили владі Туреччини відповідно до конвенції Монтре.
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Так вот к чему я веду. Пока мы не будем бить агрессора, это будет бесконечно и в конце концов приведет к серьёзным последствиям, оружие для начала сейчас Украине, не боятся выражать свою готовность любыми методами защищать свой сувениринитет, а потом НАТО, чтобы вообще про нас забыли.
а скільки народу згноїв у гулагах та голодоморами совок так взагалі мовчу.
пора вже зрозуміти, що кацапам пофіг на людей, треба буде зрівняють із землею всі наші міста, Ось це Ви доводьте до своїх знайомих, а не тролів кацапів, вони і так на роботі.
Та на захопленій території україни при нацистах був порядок і ніхто просто так не вбивав людей. як там у "видатного полководця" : чим більше хохлів втопимо у дніпрі тим менше потрібно буде у гулаги слати як поплічників нацистів.
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а твой дедуля не слышал такие слова как Дахау? Вероятно он глухонемой был?
А ти шановний порахуй скільки людей було знищено після закінчення 1 світової, куркулі голодомори, кривавий терор..... Для мене совети є більшим злом, бо принесли для УКРАЇНЦІВ у рази більше біди, знищивши величезну кількість простого люду.
причому червоний режим був набагато кровавіший і направлений проти своїх.
Biden is a coward. He dishonors the United States with such indecisive actions.
"Важно не то что ты не делаешь - важно то что ты делаешь."
"Лжец никогда не практикует то, что проповедует". - потому используя это правило лжеца легко выявить.
"Говорит одно - делает другое".
вони і так роблять дуже багато.
Обамка який би він пацифіст не був, та все ж не дав пів неньки парашинцям віддяпати.
Но!!! Те, которые принимают политические решения, обязаны знать, что будущее неизбежно. Но знающие правильный ход событий в состоянии его изменить.
А из этого следует....что каждая деталь имеет значение...и два корабля тоже.
- Вова, мы занимаем украинские порты, так как ты препятствуешь нашим должникам вести торговлю.
- Кто? Я? Да там пацаны рыбу ловили, просили на сети не идти.Пусть себе торгуют, мне то что.Кто то там пошалил, я разберусь.
- Ну ладно, мы пока развернёмся, но чтобы такого бардака больше не было.
ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ
Нельзя рассматривать 2 американских корабля такого класса в Чёрном море ,как гарантию от ненападения со стороны рф,это своего рода были сигналы о том,что регион контролируется и находится постоянно под присмотром.Американцам незачем подставлять свои корабли под пристрелянные точки в закрытом море у них есть достаточно сил ответить рф и не заходя в Чм.А вот "режим чрезвычайной ситуации из-за действий России" говорит о том,на сколько американцы серьёзно относятся к этому вопросу.
А це казус Беллі.
Схоже Байден не готовий до початку бойових дій з росією.
Есликогда путлер где-то тактическим ЯО влупит - станут перед ним на колени, как перед неграми. И анитичеловеческий мирантимир возобладает.
***** це сприймає за слабкість, бо єдина мова, яку воно розуміє та поважає - це СИЛА.
Нажаль Макрель та 'миротворчі" радники перемогли цього разу, і ********** смі волають про "перемогу".
Та Байдену рано чи пізно прийдеться приймати жорсткі рішення, якщо не хоче панування людожера в світі.
Два корабля российского Балтийского флота, "Александр Отраковский" и "Кондопога", прошли пролив Дарданеллы и взяли курс в Мраморное море, а затем в Черное.
В Черное море направляются два корабля российского Балтийского флота. Об этом сообщает Диалог.UA со ссылкой на CNN Türk.
Отметим, что в Сети также появились фото кораблей: ими оказались большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога". Они прошли пролив пролив Дарданеллы и взяли курс в Мраморное море, после чего они должны пройти пролив Босфор, а затем выйти в Черное море. Российские большие десантные корабли двигались в сопровождении катеров береговой охраны Турции."
Россияне за мир в других странах готовы отдать тысячи жизней граждан этих стран!
Как говорят: один раз - это случайность! Два раза - это совпадение! Три раза - это закономерность! Ну а 4 раза - это трусость и продажность!
https://24tv.ua/rokovini-okupatsiyi-do-miskradi-slovyanska-vnesli-novini-slovyansk_n1595451
А как сейчас обстоят дела в церквях московского патриархата? Много там новых спортивных монахов? А как в Печерской Лавре, в общежитии студентов духовной семинарии много там спортивных студентов?