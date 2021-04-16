Зеленський про окупацію Криму і Донбасу: "Тут до мене в квартиру зайшли якісь гості, яких я точно не запрошував"

Президент Володимир Зеленський заявив, що він за рівноправність у всьому. Однак окупація частини України це не рівноправність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави заявив в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro.

За словами Зеленського, він не та людина, на яку очікував Путін.

"Тому що я – про рівноправність в усьому. Про рівноправність духу, рівноправність відносин. Я поважаю людину й не дивлюся на неї зверху вниз, але й не готовий знизу вгору дивитися. Тому що я – Президент незалежної країни, я її представляю. І для мене не важлива кількість населення. Я – про рівні права. Окупована наша територія, підтримка бойовиків – це не рівноправність. Тут зайшли на нашу територію. Тут до мене в квартиру зайшли якісь гості, яких я точно не запрошував", - наголосив президент .

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