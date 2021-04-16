УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10247 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 902 33

Зеленський про окупацію Криму і Донбасу: "Тут до мене в квартиру зайшли якісь гості, яких я точно не запрошував"

Зеленський про окупацію Криму і Донбасу:

Президент Володимир Зеленський заявив, що він за рівноправність у всьому. Однак окупація частини України це не рівноправність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави заявив в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro.

За словами Зеленського, він не та людина, на яку очікував Путін.

"Тому що я – про рівноправність в усьому. Про рівноправність духу, рівноправність відносин. Я поважаю людину й не дивлюся на неї зверху вниз, але й не готовий знизу вгору дивитися. Тому що я – Президент незалежної країни, я її представляю. І для мене не важлива кількість населення. Я – про рівні права. Окупована наша територія, підтримка бойовиків – це не рівноправність. Тут зайшли на нашу територію. Тут до мене в квартиру зайшли якісь гості, яких я точно не запрошував", - наголосив президент .

Також читайте: Саме Макрон може зараз зробити "штучне дихання" нормандському формату, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) путін володимир (24124) росія (66070) Донбас (22357)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+25
Гости не вспарывают животы хозяевам, не пытают, и не убивают их.
Квартальный так и не хочет назвать убийц украинцев убийцами.
показати весь коментар
16.04.2021 09:58 Відповісти
+15
"Тут ко мне в квартиру зашли какие-то гости, которых я точно не приглашал"...поэтому я начал решительное отведение тёщи и Тузика на лестничную площадку.
показати весь коментар
16.04.2021 09:58 Відповісти
+15
Какие такие гости? Когда к тебе пришли такие "гости", отобрали часть квартиры, ограбили и убили членов семьи, это не гости, а бандиты. А наш президент реально трусливое дерьмо. Не хватает смелости просто назвать вещи своими именами
Зеленский об оккупации Крыма и Донбасса: "Тут ко мне в квартиру зашли какие-то гости, которых я точно не приглашал" - Цензор.НЕТ 1485
показати весь коментар
16.04.2021 10:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и поэтому ты готов стать на колени лишь бы был мир! Утырок.
показати весь коментар
16.04.2021 09:53 Відповісти
ну так выгони. Умри, но выгони
показати весь коментар
16.04.2021 09:54 Відповісти
Тех, кто пригласил и впустил?
показати весь коментар
16.04.2021 09:58 Відповісти
а кто пригласил и кто впустил? когда путин лезет к тебе в квартиру, тебя не спрашивают. Хочешь или нет, залезет. Тот вой, который поднялся сейчас(а это еще даже не на границе его войска) должен бы тебе кое-чего прояснить.
показати весь коментар
16.04.2021 10:10 Відповісти
А ты уже забыл, кто пригласил, а кто впустил?
У нас в квартире вооружённые люди были?
Если бы не пустили, не нужно было бы сегодня выгонять.

Неудобная для тебя тема, понимаю.
показати весь коментар
16.04.2021 10:37 Відповісти
опять же, кто тебя спрашивает? им не надо твое "впустил-не-впустил". Они зашли без твоего разрешения в силу того, что их тупо больше, они сильнее и они хотят зайти. И твоего(или кого-либо другого) приглашения им не нужно.
показати весь коментар
16.04.2021 10:43 Відповісти
Всё ясно.
Впускатели не виноваты.
Виноваты выгонятели.
показати весь коментар
16.04.2021 10:50 Відповісти
виноваты те, кто пришел. А не впускатели или выгонятели. Так понятней?
показати весь коментар
16.04.2021 10:53 Відповісти
Найти виноватого вне страны - самый простой способ ухода от ответственности.
показати весь коментар
16.04.2021 11:02 Відповісти
когда к тебе лезут в квартиру виновен тот, кто лезет. А не ты. Хоть это тебе очевидно?
показати весь коментар
16.04.2021 11:06 Відповісти
Вы понимаете что умирать будет не он, а простой солдат в окопе, и не один солдат, их будут тысячи, а то и десятки тысяч. Кроме них погибнут и мирные люди которые окажутся в местах ведения боевых дествий.
показати весь коментар
16.04.2021 10:21 Відповісти
Я это понимаю. И также понимаю, что аннексия была неизбежна, в тот момент ничего нельзя было сделать. Беда в том, что далеко не все здесь это понимают. Идиотская риторика "а кто отдал Крым", "почему не стреляли", "почему не защитили", "а вот герой-зеленский умер, но защитил бы", "посадим всех виновных" здесь очень распространена. А мои слова выше - это им ответ. Впрочем, это даже не мои слова ,а незначительно измененные слова Зеленского. Но зеленые идиоты должны начать думать, если хотят жить по-людски.
показати весь коментар
16.04.2021 10:28 Відповісти
Що вже зайшли в ту квартиру, що в Ялті? Це звичайно вже наглість і неуважуха.
показати весь коментар
16.04.2021 09:54 Відповісти
изымут за недовыполнение контракта по очередным сватам...
он жеж уже не занимается этим...или всё еще занимается сватовством?
показати весь коментар
16.04.2021 10:07 Відповісти
Зеленский об оккупации Крыма и Донбасса: "Тут ко мне в квартиру зашли какие-то гости, которых я точно не приглашал" - Цензор.НЕТ 9984
показати весь коментар
16.04.2021 09:55 Відповісти
Да і нє мог прігласіть, бо шлялся в то врємя па чужіх квартирах і убладал із хозяжв ігрой на роялє.
показати весь коментар
16.04.2021 09:56 Відповісти
Их пригласили и впустили до того, как ты в этой квартире оказался.
показати весь коментар
16.04.2021 09:57 Відповісти
Зе - один з тих хто запрошував в 2014-му. ПОвно реприз 95-го кв.
А Лєнка навіть відслідковувала і викладала в ОК пересування українсбких військ на Донбасі.
показати весь коментар
16.04.2021 11:36 Відповісти
Гости не вспарывают животы хозяевам, не пытают, и не убивают их.
Квартальный так и не хочет назвать убийц украинцев убийцами.
показати весь коментар
16.04.2021 09:58 Відповісти
"Тут ко мне в квартиру зашли какие-то гости, которых я точно не приглашал"...поэтому я начал решительное отведение тёщи и Тузика на лестничную площадку.
показати весь коментар
16.04.2021 09:58 Відповісти
"Потому что я - о равноправии во всем. О равноправии духа, равноправии отношений. Я уважаю человека и не смотрю на него сверху вниз, но и не готов снизу вверх смотреть. Потому что я - президент независимой страны, я ее представляю. И для меня не важно количество населения. Я - о равных правах. Оккупированная наша территория, поддержка боевиков - это не равноправие"
- Кто на ком стоял? - крикнул Филипп Филиппович, - потрудитесь излагать ваши мысли яснее ( Собачье сердце )
показати весь коментар
16.04.2021 09:59 Відповісти
Когда вламываются в квартиру первым делом надо бить в рожу даже если их дохрена . Каждый следующий будет бояться получить. А если кого-то упрашивать никто ничего не отдаст.
показати весь коментар
16.04.2021 10:00 Відповісти
Какие такие гости? Когда к тебе пришли такие "гости", отобрали часть квартиры, ограбили и убили членов семьи, это не гости, а бандиты. А наш президент реально трусливое дерьмо. Не хватает смелости просто назвать вещи своими именами
Зеленский об оккупации Крыма и Донбасса: "Тут ко мне в квартиру зашли какие-то гости, которых я точно не приглашал" - Цензор.НЕТ 1485
показати весь коментар
16.04.2021 10:01 Відповісти
гости, млять, чаем их угости...
рукалицо.
показати весь коментар
16.04.2021 10:02 Відповісти
сегодня нашего "Остапа" снова понесло уж очень хорошо налажены поставки лично янелоху первому свежей дури. Чисто ради любопытства - он когда открывает рот примитивный думательный процесс окончательно останаврливается?
показати весь коментар
16.04.2021 10:02 Відповісти
"И для меня не важно количество населения" (Президент Владимир Зеленский).
показати весь коментар
16.04.2021 10:02 Відповісти
Ну раз не ты,значит точно Ленка .....ты в это время кацапам П смешил за бабусики.....а она учила как и где под танки ложиться (украинские кстати) Здравые все помнят...
показати весь коментар
16.04.2021 10:03 Відповісти
как оно может защищать украину, если для него это гости, не хочу их злить, мир в их глазах и все такое...
показати весь коментар
16.04.2021 10:07 Відповісти
Неужели военком с пятой повесткой?
показати весь коментар
16.04.2021 10:22 Відповісти
всё верно сказал.
показати весь коментар
17.04.2021 02:04 Відповісти
 
 