Зеленський про окупацію Криму і Донбасу: "Тут до мене в квартиру зайшли якісь гості, яких я точно не запрошував"
Президент Володимир Зеленський заявив, що він за рівноправність у всьому. Однак окупація частини України це не рівноправність.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави заявив в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro.
За словами Зеленського, він не та людина, на яку очікував Путін.
"Тому що я – про рівноправність в усьому. Про рівноправність духу, рівноправність відносин. Я поважаю людину й не дивлюся на неї зверху вниз, але й не готовий знизу вгору дивитися. Тому що я – Президент незалежної країни, я її представляю. І для мене не важлива кількість населення. Я – про рівні права. Окупована наша територія, підтримка бойовиків – це не рівноправність. Тут зайшли на нашу територію. Тут до мене в квартиру зайшли якісь гості, яких я точно не запрошував", - наголосив президент .
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У нас в квартире вооружённые люди были?
Если бы не пустили, не нужно было бы сегодня выгонять.
Неудобная для тебя тема, понимаю.
Впускатели не виноваты.
Виноваты выгонятели.
он жеж уже не занимается этим...или всё еще занимается сватовством?
А Лєнка навіть відслідковувала і викладала в ОК пересування українсбких військ на Донбасі.
Квартальный так и не хочет назвать убийц украинцев убийцами.
- Кто на ком стоял? - крикнул Филипп Филиппович, - потрудитесь излагать ваши мысли яснее ( Собачье сердце )
рукалицо.