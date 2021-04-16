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Новини Судова реформа
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Посли G7 підтримали ліквідацію ОАСК: Важливий крок у реформі судової системи України

Посли G7 підтримали ліквідацію ОАСК: Важливий крок у реформі судової системи України

Посли G7 вітають ініціативу президента Володимира Зеленського щодо ліквідації Окружного адміністративного суду Києва.

Про це йдеться у Twitter послів G7 в Україні, передає Цензор.НЕТ

"Посли G7 вітають ініціативу Президента Володимира Зеленського щодо ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва як важливий крок у всебічній реформі судової системи в Україні. Важливо, щоб суд, що замінить ОАСК, був створений прозоро, з відбором на основі професійних досягнень і ретельної перевірки на доброчесність. Реформа Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфкомісії суддів є також важливою для забезпечення високого рівня доброчесності суддів", - йдеться в заяві.

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Посли G7 підтримали ліквідацію ОАСК: Важливий крок у реформі судової системи України 01

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс у Раду законопроєкт про нагальну ліквідації Окружного адмінсуду Києва.

Автор: 

G-7 G7 (1048) судова реформа (1459) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Грандиозное событие достойное найвеличайшего политика современности.
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16.04.2021 10:03 Відповісти
не послы г7, а ослы, и не ликвидация, а переименование
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16.04.2021 10:04 Відповісти
Правыльно.Всэ,шо нэ Парашэнка-то казлы и аслы.Дажи паслы G7.То калы ваны пиддэржувалы Парашэнку,то тоди воны булы "стратигичиски партнёры".А щяс воны казлы.Слава Парашэнку!Смэрть зэбилам!
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16.04.2021 11:45 Відповісти
Что важливо послам, совсем не важливо зеленскому
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16.04.2021 10:07 Відповісти
Зеля с Коломойским дурачит так послов, как он дурачил население.
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16.04.2021 10:11 Відповісти
"Важно, чтобы суд, который заменит ОАСК, был создан прозрачно, с отбором на основе профессиональных достижений и тщательной проверки на доброчестности."

Источник: https://censor.net/ru/n3260091

Будет так же прозрачно, профессионально и доброчестно, как и с ДБР, в котором чисто случайно при Зеле все руководящие посты заняли харьковские кенты Венедиктовой.
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16.04.2021 10:17 Відповісти
"Послы G7 приветствуют инициативу президента Владимира Зеленского по ликвидации Окружного административного суда Киева."
https://censor.net/ru/n3260091
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16.04.2021 10:23 Відповісти
 
 