Посли G7 підтримали ліквідацію ОАСК: Важливий крок у реформі судової системи України
Посли G7 вітають ініціативу президента Володимира Зеленського щодо ліквідації Окружного адміністративного суду Києва.
Про це йдеться у Twitter послів G7 в Україні, передає Цензор.НЕТ
"Посли G7 вітають ініціативу Президента Володимира Зеленського щодо ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва як важливий крок у всебічній реформі судової системи в Україні. Важливо, щоб суд, що замінить ОАСК, був створений прозоро, з відбором на основі професійних досягнень і ретельної перевірки на доброчесність. Реформа Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфкомісії суддів є також важливою для забезпечення високого рівня доброчесності суддів", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, раніше Зеленський вніс у Раду законопроєкт про нагальну ліквідації Окружного адмінсуду Києва.
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Источник: https://censor.net/ru/n3260091
Будет так же прозрачно, профессионально и доброчестно, как и с ДБР, в котором чисто случайно при Зеле все руководящие посты заняли харьковские кенты Венедиктовой.
https://censor.net/ru/n3260091