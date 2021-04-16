Крим без України - мертва територія, яка не має майбутнього. Це буде гірше, ніж Чорнобиль, куди і то їдуть туристи, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський не зміг прямо відповісти на питання щодо того, скільки часу потрібно для повернення до складу України тимчасово окупованого Криму.
"Це одне з найскладніших питань. Люди, які не живуть в Україні, іноді говорять, що з Донбасом усе зрозуміло, він повернеться, а Крим – ніколи не повернеться. Інші люди, навіть в Україні, кажуть, що Донбас ви повернете, а Крим, можливо, лише після того, як зміниться Президент у Російській Федерації", - заявив Зеленський в інтерв'ю газеті Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Я живу в іншій парадигмі. Для мене Крим і Донбас нікуди не йшли, і це – точно наші території. І вони не будуть щасливі без України. Ми це бачимо по тих територіях, де є окупація, – в Абхазії, Придністров’ї тощо. Я не бачив там якогось наукового прориву, крутих підприємств, хмарочосів Гонконгу. Я не бачив там життя. Тому я не бачу там щастя. А коли люди нещасливі, вони їдуть з тієї території. Отже, це буде "мертва" територія. Це буде гірше, ніж Чорнобиль. Тому що навіть у Чорнобиль приїжджають туристи. А це будуть просто "мертві" регіони, на жаль", - упевнений президент.
Крім цього, він зазначив, що люди на місцях повинні зрозуміти, що вони всі - українці, і вони повинні хотіти бути в Україні.
"Є люди в Криму, які свого часу кричали, що прийде Росія, і вони будуть "перлиною біля моря". Але нічого не відбулося. Стало гірше, туризму немає, підприємств немає, роботи немає, ціни високі, води нема. Тому я вважаю, що для них немає майбутнього без України", - підсумував Зеленський.
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Банкопад. "Кредити" від ДЕРЖАВНИХ банків сумнівним фірмам рога та копита.
Нагадай при КОМУ каломойський вивів гроші з приватбанку? А на той момент більше 50% підприємців мали рахунки саме там. Якщо ти не в курсі тоді не було гарантування коштів підприємцям. Це раз.
При мудрому та "побожному" порошенку та його посіпаках сектантах-сатанистах розрослись гральні кубла по всій Україні. Чи може його "мудрі" важді не бачили десять тисяч "гральних кубел" ? Бачили, знали - отримували "долю".
"преференції" та "дотації своїм. косюк наприклад
Свинарчук-гладковський.
"Успішна" реформа. Бачимо.
Після майдану відразу в бпп зявляються колишні члени партії регіонів. Чи цього не було ?
Список "досягнень" порошенка та кодли з ЕС можна продовжувати.
Не розказуй нам за пецю. не треба ліпити з нього образ "сивочолого гетьмана". Не виходить, не вийде. він уже разом з кодлою показав "результати"
попробуй поискать в приличных местах, ЗЫбил. Под твоей наливавой, под твоим подъездом и в твоем цеху по производству резиновых изделий порохоботов маловато, это правда.
ЗЫбил копротивляется за банки-помойки и отмывочные олигархов, как мило. )))
в доэскалационном Крыму всё было дешевле в четыре раза