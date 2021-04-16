УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10247 відвідувачів онлайн
Новини
9 184 33

Крим без України - мертва територія, яка не має майбутнього. Це буде гірше, ніж Чорнобиль, куди і то їдуть туристи, - Зеленський

Крим без України - мертва територія, яка не має майбутнього. Це буде гірше, ніж Чорнобиль, куди і то їдуть туристи, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не зміг прямо відповісти на питання щодо того, скільки часу потрібно для повернення до складу України тимчасово окупованого Криму.

"Це одне з найскладніших питань. Люди, які не живуть в Україні, іноді говорять, що з Донбасом усе зрозуміло, він повернеться, а Крим – ніколи не повернеться. Інші люди, навіть в Україні, кажуть, що Донбас ви повернете, а Крим, можливо, лише після того, як зміниться Президент у Російській Федерації", - заявив Зеленський в інтерв'ю газеті Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Я живу в іншій парадигмі. Для мене Крим і Донбас нікуди не йшли, і це – точно наші території. І вони не будуть щасливі без України. Ми це бачимо по тих територіях, де є окупація, – в Абхазії, Придністров’ї тощо. Я не бачив там якогось наукового прориву, крутих підприємств, хмарочосів Гонконгу. Я не бачив там життя. Тому я не бачу там щастя. А коли люди нещасливі, вони їдуть з тієї території. Отже, це буде "мертва" територія. Це буде гірше, ніж Чорнобиль. Тому що навіть у Чорнобиль приїжджають туристи. А це будуть просто "мертві" регіони, на жаль", - упевнений президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про окупацію Криму і Донбасу: "Тут до мене в квартиру зайшли якісь гості, яких я точно не запрошував"

Крім цього, він зазначив, що люди на місцях повинні зрозуміти, що вони всі - українці, і вони повинні хотіти бути в Україні.

"Є люди в Криму, які свого часу кричали, що прийде Росія, і вони будуть "перлиною біля моря". Але нічого не відбулося. Стало гірше, туризму немає, підприємств немає, роботи немає, ціни високі, води нема. Тому я вважаю, що для них немає майбутнього без України", - підсумував Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) Крим (14189) росія (66070) деокупація (950)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Порошенко знал ответы на многие вопросы. Так нам же умных не надо, кретинов подавай.
показати весь коментар
16.04.2021 10:07 Відповісти
+12
Крим без України - мертва територія, яка не має майбутнього. Це буде гірше, ніж Чорнобиль, куди і то їдуть туристи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2218
показати весь коментар
16.04.2021 10:23 Відповісти
+11
Та ладно?
Банкопад. "Кредити" від ДЕРЖАВНИХ банків сумнівним фірмам рога та копита.
Нагадай при КОМУ каломойський вивів гроші з приватбанку? А на той момент більше 50% підприємців мали рахунки саме там. Якщо ти не в курсі тоді не було гарантування коштів підприємцям. Це раз.

При мудрому та "побожному" порошенку та його посіпаках сектантах-сатанистах розрослись гральні кубла по всій Україні. Чи може його "мудрі" важді не бачили десять тисяч "гральних кубел" ? Бачили, знали - отримували "долю".
"преференції" та "дотації своїм. косюк наприклад
Свинарчук-гладковський.
"Успішна" реформа. Бачимо.
Після майдану відразу в бпп зявляються колишні члени партії регіонів. Чи цього не було ?
Список "досягнень" порошенка та кодли з ЕС можна продовжувати.
Не розказуй нам за пецю. не треба ліпити з нього образ "сивочолого гетьмана". Не виходить, не вийде. він уже разом з кодлою показав "результати"
показати весь коментар
16.04.2021 10:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Порошенко знал ответы на многие вопросы. Так нам же умных не надо, кретинов подавай.
показати весь коментар
16.04.2021 10:07 Відповісти
Та ладно?
Банкопад. "Кредити" від ДЕРЖАВНИХ банків сумнівним фірмам рога та копита.
Нагадай при КОМУ каломойський вивів гроші з приватбанку? А на той момент більше 50% підприємців мали рахунки саме там. Якщо ти не в курсі тоді не було гарантування коштів підприємцям. Це раз.

При мудрому та "побожному" порошенку та його посіпаках сектантах-сатанистах розрослись гральні кубла по всій Україні. Чи може його "мудрі" важді не бачили десять тисяч "гральних кубел" ? Бачили, знали - отримували "долю".
"преференції" та "дотації своїм. косюк наприклад
Свинарчук-гладковський.
"Успішна" реформа. Бачимо.
Після майдану відразу в бпп зявляються колишні члени партії регіонів. Чи цього не було ?
Список "досягнень" порошенка та кодли з ЕС можна продовжувати.
Не розказуй нам за пецю. не треба ліпити з нього образ "сивочолого гетьмана". Не виходить, не вийде. він уже разом з кодлою показав "результати"
показати весь коментар
16.04.2021 10:17 Відповісти
Да, просто жесть, как медом намазано... Нигде такого количества сектантов сивочолого великомученника нет...
показати весь коментар
16.04.2021 10:24 Відповісти
"Нигде такого количества сектантов сивочолого великомученника нет"

попробуй поискать в приличных местах, ЗЫбил. Под твоей наливавой, под твоим подъездом и в твоем цеху по производству резиновых изделий порохоботов маловато, это правда.
показати весь коментар
16.04.2021 10:57 Відповісти
Высказался ********!
показати весь коментар
16.04.2021 10:24 Відповісти
Правильніше вис***ся
показати весь коментар
16.04.2021 10:45 Відповісти
Значит ********* надо вправить челюсть.
показати весь коментар
16.04.2021 12:53 Відповісти
"Банкопад."

ЗЫбил копротивляется за банки-помойки и отмывочные олигархов, как мило. )))
показати весь коментар
16.04.2021 10:58 Відповісти
Ага ага. Отток инвестиций еще до короны. Сдача территорий. Свинарчуки Гладковские были тут же уволены,а зашкваренные аналогичные персонажи от ЗЕ даже не арестованы! но как що до братьев Ермаков продававших должности и развед информацию рашке, как на счет Татарова, Бенедиктовой, Стерненка, Рифмастера котооый при ЗЕ вдруг стал из свидетеля подозреваемым, медведчука засудили-нет! Может Коломойского выдворили из страны? А как же обещанная война с олигархами. Промышленность в ж@пе, как и оборонка, реформами армии заведуют бывший комуняка и паркетный генерал Таран и Хомчак который под Иловайском бросил ребят на убой а сам уехал в хвост колонны где бросил раненых с журналистами и на утро мирно выехал через другие российские позиции. А по Вагнергейту че как? А клистроны для ПВО которые наши спецслужбы организовывали покупку из единственного места где их производят-контрабасом из РФ-эту спецоперацию Зермак тоже слил.
показати весь коментар
16.04.2021 12:56 Відповісти
Це на як щоб Крим зв'язати з Україною Північно-Кримським каналом? Не вийде!Чорнобилься зона контролюється Україною на відміну від Криму. Тму аналогії тут не доречні.
показати весь коментар
16.04.2021 10:09 Відповісти
фирташ купил месторождение титана в житомирской оласти и, вывозя ильменит, вдохнёт новую жизнь в крымский титан...
показати весь коментар
16.04.2021 10:09 Відповісти
Та хай там ще посидять. Хай пітерський щур витрачає на тих поліцаїв бюджетні кошти, бо вони постійно були дотаційними. Коли почнуть бунтувати і тягати москалів за патли, ось тоді і задумаємося. А зараз пущай їх тягають чеченці і даргінці.
показати весь коментар
16.04.2021 10:09 Відповісти
А зачем преЗЕрвативу возвращать крым? У него кацапский паспорт, вилла в Крыму переоформленая по кацапским законам. Он в любой момент может поехать туда и без Украины.
показати весь коментар
16.04.2021 10:10 Відповісти
Крим без України - мертва територія, яка не має майбутнього. Це буде гірше, ніж Чорнобиль, куди і то їдуть туристи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8377
показати весь коментар
16.04.2021 10:30 Відповісти
да...

в доэскалационном Крыму всё было дешевле в четыре раза
показати весь коментар
16.04.2021 10:13 Відповісти
Зеленский постепенно начинает становится президентом !
показати весь коментар
16.04.2021 10:14 Відповісти
Кожна фраза Зе викликає дивні відчуття, не через те, що вона написана ляльководами, це ясно. Вона завжди несе один посил: русобраття не стріляйте, дайте грошей, і не важливо як і де це сказано. Це Бєнін крик про допомогу , якому закритий цивилізований світ, а москалям продатися - єдиний для нього вихід.
показати весь коментар
16.04.2021 10:15 Відповісти
Дивне відчуття визаває твій пост. Відчуття, шо статтю ти не читав.
показати весь коментар
16.04.2021 11:38 Відповісти
Не дивуйся, бот просто відпрацьовує свої копійки.
показати весь коментар
16.04.2021 12:02 Відповісти
Дійсно чому тут дивуватися. В Крим постачається електрика, продукти, сировина для титану, а преЗедент несе якусь пургу про Чорнобиль, на питання коли вернеться Крим. А бот звісно я, а не Зе.
показати весь коментар
16.04.2021 13:49 Відповісти
Когда всё что ты перечислил будет в Украине, то Крым сам вернётся.
показати весь коментар
16.04.2021 10:16 Відповісти
Зеленский не смог прямо ответить на вопрос.- Прямо ответить на вопрос это взять на себя ответственность. Метода заяв правящего Украиной кодлана Коломойского другая: Чтобы да так нет, может быть, будет./ Может получить, - Зеленский/ могут экономить, - Зеленский/ должны, - Зеленский/ дает надежду, - Зеленский/ будет, - Зеленский/ создаем, - Зеленский/ обнародует, - Зеленский/ нужна , - Зеленский/ Надеюсь, Зеленский / Прибудет, Зеленский/ может быть, Зеленский/ Скоро вы увидите, - Зеленский/ Зеленский обещает/ будет продвигаться - Зеленский/ хочет обновить, - Зеленский .
показати весь коментар
16.04.2021 10:16 Відповісти
Так воинственному х#йлу гражданские люди в Крыму не нужны он считает его стратегическим объктом военной базой и дачами для высшего руководства параши.
показати весь коментар
16.04.2021 10:20 Відповісти
Крым без Украины - мертвая территория, не имеющая будущего. Это будет хуже Чернобыля, куда и то едут туристы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1805
показати весь коментар
16.04.2021 10:21 Відповісти
Крим без України - мертва територія, яка не має майбутнього. Це буде гірше, ніж Чорнобиль, куди і то їдуть туристи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2218
показати весь коментар
16.04.2021 10:23 Відповісти
у Эл-Мурида комменты уже примерно такие: только полный идиот мог капитально разосраться с соседней, достаточно лояльной страной раду куска солончаковой полупустыни
показати весь коментар
16.04.2021 10:52 Відповісти
ради
показати весь коментар
16.04.2021 10:54 Відповісти
Ни один политик в Украине не знает, когда вернется Крым, а если кто называет любые сроки - трепло в данном случае. Возвращение Крыма - это тот путь, по которому нужно идти, но у которого на сегодня нет обозначенной финишной линии.
показати весь коментар
16.04.2021 12:29 Відповісти
 
 