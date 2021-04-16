Крим без України - мертва територія, яка не має майбутнього. Це буде гірше, ніж Чорнобиль, куди і то їдуть туристи, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не зміг прямо відповісти на питання щодо того, скільки часу потрібно для повернення до складу України тимчасово окупованого Криму.

"Це одне з найскладніших питань. Люди, які не живуть в Україні, іноді говорять, що з Донбасом усе зрозуміло, він повернеться, а Крим – ніколи не повернеться. Інші люди, навіть в Україні, кажуть, що Донбас ви повернете, а Крим, можливо, лише після того, як зміниться Президент у Російській Федерації", - заявив Зеленський в інтерв'ю газеті Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Я живу в іншій парадигмі. Для мене Крим і Донбас нікуди не йшли, і це – точно наші території. І вони не будуть щасливі без України. Ми це бачимо по тих територіях, де є окупація, – в Абхазії, Придністров’ї тощо. Я не бачив там якогось наукового прориву, крутих підприємств, хмарочосів Гонконгу. Я не бачив там життя. Тому я не бачу там щастя. А коли люди нещасливі, вони їдуть з тієї території. Отже, це буде "мертва" територія. Це буде гірше, ніж Чорнобиль. Тому що навіть у Чорнобиль приїжджають туристи. А це будуть просто "мертві" регіони, на жаль", - упевнений президент.

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Крім цього, він зазначив, що люди на місцях повинні зрозуміти, що вони всі - українці, і вони повинні хотіти бути в Україні.

"Є люди в Криму, які свого часу кричали, що прийде Росія, і вони будуть "перлиною біля моря". Але нічого не відбулося. Стало гірше, туризму немає, підприємств немає, роботи немає, ціни високі, води нема. Тому я вважаю, що для них немає майбутнього без України", - підсумував Зеленський.