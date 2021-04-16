Зеленський про конституційну кризу: Перезавантаження КС ще не відбулося, але ми на правильному шляху

Фінансові групи, які впливали на Конституційний суд (КС), поступово втрачають свою впливовість, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Ми знаємо деякі фінансові групи, які впливали на КС. Вони представлені також деякими депутатами Верховної Ради. Вважаю, що вони втрачають свою впливовість. І КС – це такий стратегічний шлях, деякі судді сильно вдарили по антикорупційній інфраструктурі. Ми все це дуже швидко заблокували потужним кроком. Сьогодні Голова КС не може бути на засіданнях, він не допущений. Вже двоє суддів КС також не допущені до засідання Суду. Всі антикорупційні органи працюють", - заявив Зеленський в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro, текст якого опублікований на сайті глави держави в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Перезавантаження КС ще не відбулася, але ми - на правильному шляху", - упевнений президент.

Він уточнив, що ситуація ускладнюється деякими рішеннями попередньої влади, яка змінила низку положень закону про КС.

"До речі, ніколи так складно не було. Просто за часи мого попередника – він змінив закон про КС так, щоб не можна було з ними нічого зробити. Вони дали їм надто великі повноваження та унеможливили їхнє звільнення. Тобто це зроблено спеціально, щоб контролювати КС.

Слава богу, що ця людина вже в минулому. Ми все це змінимо", - підкреслив Зеленський.

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Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.