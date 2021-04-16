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Новини Конституційна криза
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Зеленський про конституційну кризу: Перезавантаження КС ще не відбулося, але ми на правильному шляху

Зеленський про конституційну кризу: Перезавантаження КС ще не відбулося, але ми на правильному шляху

Фінансові групи, які впливали на Конституційний суд (КС), поступово втрачають свою впливовість, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Ми знаємо деякі фінансові групи, які впливали на КС. Вони представлені також деякими депутатами Верховної Ради. Вважаю, що вони втрачають свою впливовість. І КС – це такий стратегічний шлях, деякі судді сильно вдарили по антикорупційній інфраструктурі. Ми все це дуже швидко заблокували потужним кроком. Сьогодні Голова КС не може бути на засіданнях, він не допущений. Вже двоє суддів КС також не допущені до засідання Суду. Всі антикорупційні органи працюють", - заявив Зеленський в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro, текст якого опублікований на сайті глави держави в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Перезавантаження КС ще не відбулася, але ми - на правильному шляху", - упевнений президент.

Він уточнив, що ситуація ускладнюється деякими рішеннями попередньої влади, яка змінила низку положень закону про КС.

"До речі, ніколи так складно не було. Просто за часи мого попередника – він змінив закон про КС так, щоб не можна було з ними нічого зробити. Вони дали їм надто великі повноваження та унеможливили їхнє звільнення. Тобто це зроблено спеціально, щоб контролювати КС.

Слава богу, що ця людина вже в минулому. Ми все це змінимо", - підкреслив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тупицький знову не прийшов на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу: адвокати запевняють, що він госпіталізований

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) КС (1427)


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Топ коментарі
+6
Представляю, как Макрон или Байден объясняют журналистам, к примеру cnn, что они не пускают судей на заседание судов разного уровня. Их бы тут же в каталажку упекли, даже без импичмента. Клоун нарушил все возможные и невозможные законы и по каким-то причинам это считается нормой.
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16.04.2021 10:13 Відповісти
+4
Oн не понимает какую ахинею он несёт.
В развитом демократическом государстве исполнительная власть не может командовать судебной.
В противном случае государство автоматически превращается в диктатуру.
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16.04.2021 10:16 Відповісти
+3
Это не конституционный кризис, а узурпация всех веток власти этим недорозумением, который не заслуживает должности президента.
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16.04.2021 10:13 Відповісти
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правильный путь - КС из кабинетов в каталажку!
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16.04.2021 10:10 Відповісти
Представляю, как Макрон или Байден объясняют журналистам, к примеру cnn, что они не пускают судей на заседание судов разного уровня. Их бы тут же в каталажку упекли, даже без импичмента. Клоун нарушил все возможные и невозможные законы и по каким-то причинам это считается нормой.
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16.04.2021 10:13 Відповісти
Это не конституционный кризис, а узурпация всех веток власти этим недорозумением, который не заслуживает должности президента.
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16.04.2021 10:13 Відповісти
Когда я слышу слово перезагрузка , перед глазами встает туфта с лапшой на ушах.Трындеж, галдеж и провокация .
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16.04.2021 10:14 Відповісти
"но мы на правильном пути" послушать Зельку так он постоянно на пути к чему то . он вообще планирует когда нибудь куда нибудь дойти ? в плане он хоть что то когда то закончил ?
ПыСы . окончание съемки очередного фильма не считаются
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16.04.2021 10:15 Відповісти
Oн не понимает какую ахинею он несёт.
В развитом демократическом государстве исполнительная власть не может командовать судебной.
В противном случае государство автоматически превращается в диктатуру.
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16.04.2021 10:16 Відповісти
А вы думаете там "демократы" правят ? Там сейчас диктатуры куда хуже советской.
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16.04.2021 10:24 Відповісти
ЗЕпаравоз пішов не на ту путю..
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16.04.2021 10:16 Відповісти
Но ! Судей этого КС в данной ситуации не жалко ни копиечки.
Это ведь именно они одобрили абсолютно неконституционный разгон предыдущей ВР.
А теперь им прилетел бумеранг с надписью "вот тебе ответка, лапоть".
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16.04.2021 10:22 Відповісти
Ваш шлях-до ями.
Дзиндзя:

"Нічого особливого просто ,,Слуги Народу,, у законопроект внесли зміни, щоб нардепа Совгирю можна зробити Судею Конституційного суду..."
Зеленский о конституционном кризисе: Перезагрузка КС еще не состоялась, но мы на правильном пути - Цензор.НЕТ 3775

Зеленский о конституционном кризисе: Перезагрузка КС еще не состоялась, но мы на правильном пути - Цензор.НЕТ 8203
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16.04.2021 10:23 Відповісти
Для злочинців правильна дорога - це на цугундер. Чи не це має на увазі людина, яка всупереч своїм посадовим обв'язкам стяти на варті Конституції, ґвалтує її, вчеяюч злочин за декількома статтями КК. Це цю дорогу має на увазі Зєлєнскій?
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16.04.2021 10:29 Відповісти
Перезагрузка КС еще не состоялась, но мы на правильном пути/ Конечная цель затеянной Коломойским суеты с КС-грабёж и мародёрство воюющей Украины в особо крупном размере.
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16.04.2021 10:42 Відповісти
всё верно.
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17.04.2021 02:05 Відповісти
 
 