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Новини Газова війна
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"Північний потік-2" - це питання війни, а не бізнесу. Якщо його добудують, програє не лише Україна, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розцінює питання будівництва газопроводу "Північний потік-2" як енергетичну війну.

"Це енергетична війна. Як і в будь-якій війні, не можна воювати, якщо немає єдності. Хтось точно програє. Якщо "Північний потік-2" добудують – не лише Україна програє… Треба пам’ятати – це не питання бізнесу, бізнесу Європи й Росії. Ні, це питання війни", - сказав Зеленський 13 квітня в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro, текст якого опубліковано на сайті глави держави в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ця війна - гібридна, і вона аналогічна колишнім газовим, енергетичним, продовольчим та вакцинним війнам.

Також читайте: "Північний потік-2" - це складне питання. Завжди був проти нього, - Байден

На запитання про перспективи "Північного потоку-2" Зеленський відповів: "Є два чинники. Перший - США. І другий - єдність європейських країн. Я вважаю, що санкційна політика США допоможе Україні, і вдячний їм за це. І тут у них відкрита позиція. У європейських країн різна позиція. Росія користується цим".

Автор: 

газопровід (1550) Зеленський Володимир (24358) росія (66070) Північний потік (2473)


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Топ коментарі
+6
Возвращение ядерного статуса - неплохая идея и может неплохо расстроить разжиревших немецких бюргеров... Может и не совсем лох=))
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16.04.2021 10:24 Відповісти
+5
Зе , не забудь сказать Макрону - или Украина в НАТО или пусть вернут ядерное оружие Украине
Это же надо , хитрожопый Кремль сначала подговорил США и Британию забрать у Украины ядерное оружие , подписался под меморандумом . А теперь воюет в Украине .
Верните ядерный чемоданчик , если не можете обеспечить Украине безопасность
А то: цуки, руки умыли и пиво пьют
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16.04.2021 10:20 Відповісти
+2
В Украине давно пора обсуждать возвращение ядерного статуса в СМИ
ПУСТЬ мир видит , что Украина предательство ее интересов прощать не будет
В стране достаточно спецов, чтобы статус восстановить
Хватит играть в интеллигентов - уже на голову сели все « партнеры»
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16.04.2021 10:32 Відповісти
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Зе , не забудь сказать Макрону - или Украина в НАТО или пусть вернут ядерное оружие Украине
Это же надо , хитрожопый Кремль сначала подговорил США и Британию забрать у Украины ядерное оружие , подписался под меморандумом . А теперь воюет в Украине .
Верните ядерный чемоданчик , если не можете обеспечить Украине безопасность
А то: цуки, руки умыли и пиво пьют
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16.04.2021 10:20 Відповісти
Возвращение ядерного статуса - неплохая идея и может неплохо расстроить разжиревших немецких бюргеров... Может и не совсем лох=))
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16.04.2021 10:24 Відповісти
В Украине давно пора обсуждать возвращение ядерного статуса в СМИ
ПУСТЬ мир видит , что Украина предательство ее интересов прощать не будет
В стране достаточно спецов, чтобы статус восстановить
Хватит играть в интеллигентов - уже на голову сели все « партнеры»
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16.04.2021 10:32 Відповісти
продам гараж без крыши...материалы есть
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16.04.2021 10:33 Відповісти
Вам сюда https://www.olx.ua/nedvizhimost/garazhy-parkovki/prodazha-garazhey-parkovok/kiev/
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16.04.2021 10:36 Відповісти
Шаурму цьому патріоту!
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16.04.2021 10:22 Відповісти
Поток нужен Германии. Там золошлакоотвалы запрещены а в 2035 г. 75% потребления электроэнергии будет обеспечивать зелёная энергетика. Остальную энергию будут выдавать газотурбинные ТЭС. У газотурбинных установок низкий КПД и поэтому они потребляют много газа.
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16.04.2021 10:30 Відповісти
Надо развалить рашу - и труба может работать без неё 😀😀😀
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16.04.2021 10:37 Відповісти
Германия и так получает газ через Украину.
А где гарантия, что во время войны на взорвется какой нибудь энергоблок из 15 действующих в Украине? Германия явно не подумала об этом. Так ей стоит уже очень толсто намекнуть.
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16.04.2021 10:55 Відповісти
Так они и хотят исключить эту возможность, через прямой канал
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16.04.2021 12:06 Відповісти
тупому бюргеру пох что и как =

- АБЫ ДЕШЕВЛЕ !
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16.04.2021 10:38 Відповісти
Лицемер.При тебе начали закупку электроэнергии из рашки и Белоруссии а они должны от газа отказаться ради нас???
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16.04.2021 10:40 Відповісти
В этом случае есть классическая фраза: не учите меня лицемерить!
Правда Зе?
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16.04.2021 10:54 Відповісти
Я не голосував за Зе і не їх фанат. Але сьогодні коли є ЗАГРОЗА державності України я підтримую всі прагнення Зе щодо захисту суверенітету. Перед загрозою вторгнення ерефії всім треба об'єднатись. А п'яту колону терміново ЗНЕШКОДИТИ А ТО БУДЕ НІЖ В СПИНУ. Бо їхні наративи в ВРУ, ЗМІ, ДІЇ ПРОДИКТОВАНІ МОСКВОЮ.
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16.04.2021 10:58 Відповісти
Если его достроят вопрос жизнеспособности украинского государства будет стоить ровно столько на сколько мы его защитим. Даже если его не достроят и останется несколько километров , то московия то же пойдет в нападение,к примеру летом, газопроводы взорвут, транзит газа и поставка будет невозможна . Европа будет обеспокоена и озабоченна ,даст добро вместе со штатами его достроить чтобы согреть бедную европу (пишу с маленькой буквы, потому что продажные). И тоже время жизнеспособности украинского государства равно сколько простоим. Поэтому нагонят москали столько техники и солдат что патроны у нас закончатся. И если проиграем И тогда будет и вода и территории и бизнес для тейпов из Кавказа.
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16.04.2021 11:15 Відповісти
Ммм, да ... "Логику" клоуна понять тяжело. Для Европы "Северный поток" это только и исключительно про бизнес, а оно встегивает что про "войну". Зачем? Лишний повод поржать над клоунской логикой?
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16.04.2021 11:21 Відповісти
 
 