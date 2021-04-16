"Північний потік-2" - це питання війни, а не бізнесу. Якщо його добудують, програє не лише Україна, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розцінює питання будівництва газопроводу "Північний потік-2" як енергетичну війну.
"Це енергетична війна. Як і в будь-якій війні, не можна воювати, якщо немає єдності. Хтось точно програє. Якщо "Північний потік-2" добудують – не лише Україна програє… Треба пам’ятати – це не питання бізнесу, бізнесу Європи й Росії. Ні, це питання війни", - сказав Зеленський 13 квітня в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro, текст якого опубліковано на сайті глави держави в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ця війна - гібридна, і вона аналогічна колишнім газовим, енергетичним, продовольчим та вакцинним війнам.
На запитання про перспективи "Північного потоку-2" Зеленський відповів: "Є два чинники. Перший - США. І другий - єдність європейських країн. Я вважаю, що санкційна політика США допоможе Україні, і вдячний їм за це. І тут у них відкрита позиція. У європейських країн різна позиція. Росія користується цим".
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Это же надо , хитрожопый Кремль сначала подговорил США и Британию забрать у Украины ядерное оружие , подписался под меморандумом . А теперь воюет в Украине .
Верните ядерный чемоданчик , если не можете обеспечить Украине безопасность
А то: цуки, руки умыли и пиво пьют
ПУСТЬ мир видит , что Украина предательство ее интересов прощать не будет
В стране достаточно спецов, чтобы статус восстановить
Хватит играть в интеллигентов - уже на голову сели все « партнеры»
А где гарантия, что во время войны на взорвется какой нибудь энергоблок из 15 действующих в Украине? Германия явно не подумала об этом. Так ей стоит уже очень толсто намекнуть.
- АБЫ ДЕШЕВЛЕ !
Правда Зе?