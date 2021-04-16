"Північний потік-2" - це питання війни, а не бізнесу. Якщо його добудують, програє не лише Україна, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розцінює питання будівництва газопроводу "Північний потік-2" як енергетичну війну.

"Це енергетична війна. Як і в будь-якій війні, не можна воювати, якщо немає єдності. Хтось точно програє. Якщо "Північний потік-2" добудують – не лише Україна програє… Треба пам’ятати – це не питання бізнесу, бізнесу Європи й Росії. Ні, це питання війни", - сказав Зеленський 13 квітня в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro, текст якого опубліковано на сайті глави держави в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ця війна - гібридна, і вона аналогічна колишнім газовим, енергетичним, продовольчим та вакцинним війнам.

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На запитання про перспективи "Північного потоку-2" Зеленський відповів: "Є два чинники. Перший - США. І другий - єдність європейських країн. Я вважаю, що санкційна політика США допоможе Україні, і вдячний їм за це. І тут у них відкрита позиція. У європейських країн різна позиція. Росія користується цим".