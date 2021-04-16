Повідомлено про підозру ще одному учаснику викрадення Вербицького і Луценка під час Євромайдану

Слідчі Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, повідомили про підозру учаснику викрадення активістів "Євромайдану".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Так, 13 квітня 2021 року слідчі ДБР провели низку слідчих дій стосовно осіб, які перевірялися на причетність до викрадення з приміщення Олександрівської клінічної лікарні м. Києва в ніч з 20 на 21 січня 2014 року учасників акцій протесту "Євромайдану" Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

Того ж дня цивільній особі було повідомлено про підозру у:

викраденні (ч. 3 ст. 146 КК України);

катуванні (ч. 2 ст. 127 КК України);

незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ст. 340 КК України).

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15 квітня 2021 року відносно підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала протягом декількох годин. Пізніше Луценко залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про своє місцезнаходження. Пізніше в тому ж районі було виявлено тіло Вербицького.