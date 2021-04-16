Виробники не хочуть укладати контракти на поставку COVID-вакцин, якщо в договорі прописувати штрафні санкції, - Степанов
Виробники не хочуть укладати контракти на поставку COVID-вакцин, якщо в договорі прописано штрафні санкції за порушення термінів поставок. У зв'язку з цим у країн немає важелів впливу на виробників вакцин.
Про це під час спілкування з журналістами під стінами Верховної Ради заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що на сьогодні Україна, згідно з укладеними контрактами, мала отримати 3,9 мільйона доз вакцин проти коронавірусу.
"А що нам до цих штрафних санкцій. Якщо ми тільки починаємо прописувати штрафні санкції, виробник вакцин відразу говорить: "немає питань, шукайте далі на ринку". І на цьому все закінчується", - заявив Степанов.
Раніше глава МОЗ Максим Степанов розповів, що Україна очікує отримати 1,6 млн доз вакцини AstraZeneca до кінця травня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/EllySmitt Elly Smitt @EllySmitt
https://twitter.com/EllySmitt https://twitter.com/EllySmitt
Сусідів по офісу замовники з європейської країни попередили про неможливість присутності раніше узгодженого субпідрядника з рф через санкції, вірогідне відключення свіфт і не тільки в найближчі місяці...
Президентмор, премьермор и министрмор наработали на высшую меру.
13 січня https://life.pravda.com.ua/health/2021/01/13/243640/ Степанов обіцяє, що Україні повернуть гроші, якщо вакцина від Sinovac не буде ефективною на 70%
22 січня https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3175903-vakcina-sinovac-efektivna-na-5038-rezultati-viprobuvan-v-troh-krainah.html Вакцина Sinovac ефективна на 50,38% - результати випробувань у трьох країнах
11 квітня https://ukrainian.voanews.com/a/kytay-vyznav-nyzku-efectyvnist-vakcyny/5848963.html Китай вперше визнав низьку ефективність своєї вакцини
PS По логике Степанова, раз производители, не хотят заключать контракты с штрафными санкциями, значит мы должны сидеть без вакцины, пока они не захотят?!
Ну чому не спробувати пошукати менеджера з хорошими професійними навиками і достойною історією. Навіщо мучити країну.