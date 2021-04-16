Виробники не хочуть укладати контракти на поставку COVID-вакцин, якщо в договорі прописувати штрафні санкції, - Степанов

Виробники не хочуть укладати контракти на поставку COVID-вакцин, якщо в договорі прописано штрафні санкції за порушення термінів поставок. У зв'язку з цим у країн немає важелів впливу на виробників вакцин.

Про це під час спілкування з журналістами під стінами Верховної Ради заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що на сьогодні Україна, згідно з укладеними контрактами, мала отримати 3,9 мільйона доз вакцин проти коронавірусу.

"А що нам до цих штрафних санкцій. Якщо ми тільки починаємо прописувати штрафні санкції, виробник вакцин відразу говорить: "немає питань, шукайте далі на ринку". І на цьому все закінчується", - заявив Степанов.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов розповів, що Україна очікує отримати 1,6 млн доз вакцини AstraZeneca до кінця травня.

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