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Новини Коронавірус і карантин
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Виробники не хочуть укладати контракти на поставку COVID-вакцин, якщо в договорі прописувати штрафні санкції, - Степанов

Виробники не хочуть укладати контракти на поставку COVID-вакцин, якщо в договорі прописувати штрафні санкції, - Степанов

Виробники не хочуть укладати контракти на поставку COVID-вакцин, якщо в договорі прописано штрафні санкції за порушення термінів поставок. У зв'язку з цим у країн немає важелів впливу на виробників вакцин.

Про це під час спілкування з журналістами під стінами Верховної Ради заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що на сьогодні Україна, згідно з укладеними контрактами, мала отримати 3,9 мільйона доз вакцин проти коронавірусу.

"А що нам до цих штрафних санкцій. Якщо ми тільки починаємо прописувати штрафні санкції, виробник вакцин відразу говорить: "немає питань, шукайте далі на ринку". І на цьому все закінчується", - заявив Степанов.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов розповів, що Україна очікує отримати 1,6 млн доз вакцини AstraZeneca до кінця травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Моршині проведуть експеримент - хочуть вакцинувати проти COVID-19 все населення, - ОДА

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Нехер скиглити, как говорил Киля Азиров. Израиль все сделал в срок и скоро откроет и туризм и бизнес заработает, а тут все деньги распилили на дороги и теперь изображают плач Ярославны.
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16.04.2021 10:30 Відповісти
+2
Тогда возникает 2 вопроса: Как другие заключили такие контракт? Почему ты собака, не заключил контракты хотя-бы без штрафных санкций?

PS По логике Степанова, раз производители, не хотят заключать контракты с штрафными санкциями, значит мы должны сидеть без вакцины, пока они не захотят?!
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16.04.2021 11:12 Відповісти
+1
Если бы только деньги. А почти 40 тысяч умерших из-за преступной бездеятельности!
Президентмор, премьермор и министрмор наработали на высшую меру.
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16.04.2021 10:38 Відповісти
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Сусідів по офісу замовники з європейської країни попередили про неможливість присутності раніше узгодженого субпідрядника з рф через санкції, вірогідне відключення свіфт і не тільки в найближчі місяці...
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16.04.2021 10:26 Відповісти
Нехер скиглити, как говорил Киля Азиров. Израиль все сделал в срок и скоро откроет и туризм и бизнес заработает, а тут все деньги распилили на дороги и теперь изображают плач Ярославны.
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16.04.2021 10:30 Відповісти
Если бы только деньги. А почти 40 тысяч умерших из-за преступной бездеятельности!
Президентмор, премьермор и министрмор наработали на высшую меру.
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16.04.2021 10:38 Відповісти
"Вон ано чьо,Міхаличь..."
13 січня https://life.pravda.com.ua/health/2021/01/13/243640/ Степанов обіцяє, що Україні повернуть гроші, якщо вакцина від Sinovac не буде ефективною на 70%

22 січня https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3175903-vakcina-sinovac-efektivna-na-5038-rezultati-viprobuvan-v-troh-krainah.html Вакцина Sinovac ефективна на 50,38% - результати випробувань у трьох країнах

11 квітня https://ukrainian.voanews.com/a/kytay-vyznav-nyzku-efectyvnist-vakcyny/5848963.html Китай вперше визнав низьку ефективність своєї вакцини
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16.04.2021 10:33 Відповісти
глядя на тупое @бало этого Степана, производители не хотят заключать контракты на поставку...
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16.04.2021 10:35 Відповісти
Може причина в іншому: дох...я курток за 650к на відкати прописано в договорах?
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16.04.2021 10:37 Відповісти
ну, все уже знают, что производители прописывают условие-покупку курточки,это обязательно, ну и пусть покупает, нам же вакцина надо?
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16.04.2021 11:42 Відповісти
Вакцина треба, "куртка" - ні!
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16.04.2021 11:43 Відповісти
А когда вместо государства Украина там прописывают покупателем богатыревский "Лекхим" они вообще нахер посылают.
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16.04.2021 10:39 Відповісти
Тогда возникает 2 вопроса: Как другие заключили такие контракт? Почему ты собака, не заключил контракты хотя-бы без штрафных санкций?

PS По логике Степанова, раз производители, не хотят заключать контракты с штрафными санкциями, значит мы должны сидеть без вакцины, пока они не захотят?!
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16.04.2021 11:12 Відповісти
Ну якщо цей чоловік не тягне, не справляється, і шанси на те що щось зміниться мінімальні, і це триває вже довший час.
Ну чому не спробувати пошукати менеджера з хорошими професійними навиками і достойною історією. Навіщо мучити країну.
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16.04.2021 11:37 Відповісти
Якщо би фінансували їх під час розробки, у тому році, то мали б можливість ставити свої умови, але ж ви крали гроші на дорогах...
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16.04.2021 13:28 Відповісти
 
 