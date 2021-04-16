Байден краще за Трампа розуміє "українське питання". Я не кажу, що ми найголовніші для США, але я дуже хотів би, щоб так було, - Зеленський
Президент США Джо Байден краще за його попередника Дональда Трампа знає Україну, тому що він бував в Україні.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю газеті Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Ми не в "супермаркеті" президентів Сполучених Штатів. І, на щастя, немає можливості обирати. Обирає американський народ. Є відносини між США та Україною. Так, президенти можуть покращити ці відносини, але загальний настрій змінити складно. Сполучені Штати добре ставляться до України, підтримують її. Яким би не був Президент США, яким би не був Президент України, такі відносини будуть", - зазначив Зеленський, відповідаючи на питання щодо того, чи буде президент США Байден кращим президентом, ніж Трамп.
"Але взаємини можуть бути кращими, глибшими, коли президенти мають більше, ніж офіційний дзвінок. І навіть більше, ніж коли команди працюють. Коли є "хімія". І це залежить не від статі, не від віку, це просто є або ні. І це ще завжди залежить від того, як ти особисто ставишся до цієї країни", - зазначив глава держави.
"Президент Байден краще знає Україну, тому що він бував в Україні. Він краще розуміє "українське питання", як мені здається. Але судити треба все одно за результатами. А для результату потрібен якийсь час. Коли пройде час, я обов’язково скажу, хто з президентів США кращий для України", - заявив Зеленський.
Він також зазначив, що довго чекав дзвінка від Байдена, проте вважає, що це нормально, адже США - велика країна, що має відносини з багатьма країнами.
"Я не кажу, що ми особливі і найголовніші для США, але я дуже хотів би, щоб так було", - додав він.
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Ти ж так вилизував Трампа, коли він був президентом!
Аде фігляр лишився фігляром.
А ми два роки тому вас, 73/43%-них, попереджали, що він і на посаді кривлятиметься.
Можна привітати ЗЄ, який навіть в момент, коли до війни один крок, примудряється заробляти у Росії
Головне - не забувати нагадувати українцям про загрозу війни.
І частіше розповідати про «Ліпецьку фабрику» і про «війна не закінчується, бо на ній наживаються»
Никто ничего не забыл?
шо оно снова несет... абизяна необучаемая
https://twitter.com/KyroakoKiller КыроакоВинищувач https://twitter.com/KyroakoKiller @KyroakoKiller https://twitter.com/KyroakoKiller/status/1382289621883703297 14 апр.
Український конґресовий комітет Америки занепокоєний планами призначення Метью Рожанського радником Байдена з питань Росії і України.
Рожанський-керівник Інституту перспективних російських досліджень ім. Кеннана-класична
агентура, лєпший корєш унилої лошаді - Лаврова.