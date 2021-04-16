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Байден краще за Трампа розуміє "українське питання". Я не кажу, що ми найголовніші для США, але я дуже хотів би, щоб так було, - Зеленський

Байден краще за Трампа розуміє

Президент США Джо Байден краще за його попередника Дональда Трампа знає Україну, тому що він бував в Україні.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю газеті Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Ми не в "супермаркеті" президентів Сполучених Штатів. І, на щастя, немає можливості обирати. Обирає американський народ. Є відносини між США та Україною. Так, президенти можуть покращити ці відносини, але загальний настрій змінити складно. Сполучені Штати добре ставляться до України, підтримують її. Яким би не був Президент США, яким би не був Президент України, такі відносини будуть", - зазначив Зеленський, відповідаючи на питання щодо того, чи буде президент США Байден кращим президентом, ніж Трамп.

"Але взаємини можуть бути кращими, глибшими, коли президенти мають більше, ніж офіційний дзвінок. І навіть більше, ніж коли команди працюють. Коли є "хімія". І це залежить не від статі, не від віку, це просто є або ні. І це ще завжди залежить від того, як ти особисто ставишся до цієї країни", - зазначив глава держави.

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"Президент Байден краще знає Україну, тому що він бував в Україні. Він краще розуміє "українське питання", як мені здається. Але судити треба все одно за результатами. А для результату потрібен якийсь час. Коли пройде час, я обов’язково скажу, хто з президентів США кращий для України", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що довго чекав дзвінка від Байдена, проте вважає, що це нормально, адже США - велика країна, що має відносини з багатьма країнами.

"Я не кажу, що ми особливі і найголовніші для США, але я дуже хотів би, щоб так було", - додав він.

Автор: 

Байден Джо (2893) Зеленський Володимир (24358) США (23410) Трамп Дональд (6129)


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Топ коментарі
+12
Байден лучше Трампа понимает "украинский вопрос". Я не говорю, что мы самые главные для США, но мне бы очень хотелось, чтобы так было, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4530
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16.04.2021 10:31 Відповісти
+10
Украина для Байдена важна, ты - нет. Тебе это дали понять вчера однозначно.
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16.04.2021 10:30 Відповісти
+8
Торговля на крови.. Свинарчуке... Липецкаяфабрика.. Абырвалг...

Никто ничего не забыл?
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16.04.2021 10:40 Відповісти
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зеля опять под наркотой чтоли?
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16.04.2021 10:29 Відповісти
Ні, я думаю це діагноз, і нажаль невиліковний....
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16.04.2021 10:38 Відповісти
Для него - вся наша жизнь игра . Люди не меняются .
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16.04.2021 11:23 Відповісти
он прямо говорит что отношения могут быть лучше, глубже, когда есть "химия"
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16.04.2021 11:29 Відповісти
Украина для Байдена важна, ты - нет. Тебе это дали понять вчера однозначно.
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16.04.2021 10:30 Відповісти
понимая интеллектуальный уровень ничтожества, пиз@юку сказали - закрой вафельницу, сиди тихо, не кукарекай, пока дядя разговаривает.
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16.04.2021 10:33 Відповісти
Саме так. Но опасность в том, что говорит не дядя, а дяди. И какого дядю это зеленое ничтожество будет слушать, пока вопрос.
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16.04.2021 10:36 Відповісти
Вообщем, пока не вернем сывочолого гетьмана кина не будет. А гетьмана не вернем, бо кто ж тогда будет высокий тилехтуальный уровень показывать? Да и жопы от клавы поднять надо. Та еще и зебилов в стране 75%, и на выборах он не победит.Беда, беда огорчение
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16.04.2021 11:01 Відповісти
зебіл-провокатор https://censor.net/ua/user/445065 почав баламутити. Все-одно, не сховаєшся, паскуда касапська!
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16.04.2021 11:22 Відповісти
?
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16.04.2021 10:41 Відповісти
Байден лучше Трампа понимает "украинский вопрос". Я не говорю, что мы самые главные для США, но мне бы очень хотелось, чтобы так было, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4530
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16.04.2021 10:31 Відповісти
жму руку обнимаю целую лизну
Байден лучше Трампа понимает "украинский вопрос". Я не говорю, что мы самые главные для США, но мне бы очень хотелось, чтобы так было, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6563
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16.04.2021 10:31 Відповісти
Без бухла разговор не клеится.
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16.04.2021 10:40 Відповісти
Байден краще за Трампа розуміє "українське питання". Я не кажу, що ми найголовніші для США, але я дуже хотів би, щоб так було, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5400
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16.04.2021 11:20 Відповісти
Лицемірний пліткар-підлабузник.
Ти ж так вилизував Трампа, коли він був президентом!
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16.04.2021 10:34 Відповісти
артист, работа такая - чтобы всем нравиться..
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16.04.2021 10:36 Відповісти
Зараз в нього інша робота, мали би бути інші задачі.
Аде фігляр лишився фігляром.
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16.04.2021 10:43 Відповісти
дійшло?
А ми два роки тому вас, 73/43%-них, попереджали, що він і на посаді кривлятиметься.
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16.04.2021 11:25 Відповісти
ты й#бн%тый ? есть "идея" для попереджальщиков - если совсем памяти нет, то країну тебе в смартфон...
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16.04.2021 11:39 Відповісти
они очухаются когда рузькая подлодка всплівёт на пляже в Мhttps://censor.net/ru/n3260091аями...
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16.04.2021 10:35 Відповісти
ужас-ужас, лег в пользу жертвы и благим ором требует защиты, вставай уже, нужно делать что то, а не бла-бла-бла.
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16.04.2021 10:35 Відповісти
Поясніть цьому недоумку, що в дипломатичних колах такі порівняння звучать як наруга над інституцією президентства союзної держави. Це як би сказати - у Мендель цицьки більші, ніж Лєнки. Я в шоці.
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16.04.2021 10:36 Відповісти
Носом шмигав, рожьі корчіл, руками пику чухав. Усі ознаки 💉
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16.04.2021 10:36 Відповісти
Серіал «Папік» виробництва студії «Квартал- 95» увійшов у ТОП -5 на російському ТБ
Можна привітати ЗЄ, який навіть в момент, коли до війни один крок, примудряється заробляти у Росії
Головне - не забувати нагадувати українцям про загрозу війни.
І частіше розповідати про «Ліпецьку фабрику» і про «війна не закінчується, бо на ній наживаються»
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16.04.2021 10:37 Відповісти
А попрацювати для цього Зєлєнскому не хотілося б? Йому б хотілося ніфіга не робити і бути прийнятим у ЄС, НАТО, дколо найближчих друзів США. Дружити з бомжем може лше бомж, у порядне товариство бомжів не запрошують. Зате бомжеві можуть запропонувати роботу, щоб перестав бути бомжем і ЗМІ зайти у порядне товариство. Зєлєнскій працювати не хоче. Але хоче тусуватися серед тих, для кого праця - запорука добробуту.
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16.04.2021 10:39 Відповісти
Торговля на крови.. Свинарчуке... Липецкаяфабрика.. Абырвалг...

Никто ничего не забыл?
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16.04.2021 10:40 Відповісти
Когда Омериги не станет, как делить будем?
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16.04.2021 10:44 Відповісти
Во первых ,это не то чтоб красиво...это звиздец полный !))))))
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16.04.2021 10:53 Відповісти
" И это зависит не от пола. "

шо оно снова несет... абизяна необучаемая
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16.04.2021 10:53 Відповісти
Когніти́вний дисона́нс - внутрішній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%BA%D0%B0 психічний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 конфлікт , що виникає при зіткненні в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C свідомості https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4 індивіда суперечливих https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F знань , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D1%8F ідей , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F переконань або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) поведінкових установок (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. cognitions) стосовно деякого об'єкта чи явища, за якого з існування одного елемента виникає заперечення іншого. У зв'язку з цим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 конфліктом , стан індивіда характеризується відчуттям неповноти життя.
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16.04.2021 11:01 Відповісти
Украинский вопрос - часть помещений завода Малышева продадут.. Внимание! Чтобы рассчитаться с заказчиками! На заводе задерживают зарплату и срывают важные контракты....потому, что попросту некому их выполнять - работать бесплатно почему-то никто не хочет! https://www.facebook.com/watch/?v=4533597086655987 ссылка
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16.04.2021 11:05 Відповісти
Так чо ж ви, зебіли, так мочили Байдена перед виборами? І плівки Деркача, і кримінальні справи...
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16.04.2021 11:05 Відповісти
https://twitter.com/KyroakoKiller

https://twitter.com/KyroakoKiller КыроакоВинищувач https://twitter.com/KyroakoKiller @KyroakoKiller https://twitter.com/KyroakoKiller/status/1382289621883703297 14 апр.

Український конґресовий комітет Америки занепокоєний планами призначення Метью Рожанського радником Байдена з питань Росії і України.
Рожанський-керівник Інституту перспективних російських досліджень ім. Кеннана-класична

агентура, лєпший корєш унилої лошаді - Лаврова.
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16.04.2021 11:30 Відповісти
Канешна он харашо знает Украіну!))) А асобенно харашо его синок знает ! Петруша в курсі ))
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16.04.2021 11:34 Відповісти
не при твоей каденции, вовик
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16.04.2021 11:47 Відповісти
 
 