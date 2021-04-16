Три транспортні розв'язки почали будувати на в'їздах до Києва, - "Укравтодор"

На в'їздах до Києва побудують три розв'язки, які забезпечать безпечний розподіл транспортних потоків, розвантажать транспортні вузли на міжнародних трасах і гарантуватимуть безпеку руху в місцях концентрації транспорту поблизу столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

Відразу дві розв'язки з'являться на трасі M-05 Київ-Одеса - біля населених пунктів Чабани і Віта-Поштова. Ще одна нова розв'язка перед столицею з'явиться на трасі M-06 Київ-Чоп - біля села Стоянка.

"Хаотична забудова Києва та його передмість, відсутність у столиці реального Генплану є причинами транспортного колапсу на підходах до столиці, які одночасно є міжнародними транспортними коридорами та щоденними маршрутами жителів агломерації. Спорудження розв’язок є необхідним рішенням для забезпечення безпеки руху. На жаль, ми так і не отримали вчасного рішення Києва щодо відведення землі під розв’язки в Білогородці та Чайках. У наслідку буде збудовано 3 замість запланованих 5 розв’язок. Системним розв'язанням проблеми стане завершення будівництва Київської обхідної дороги", – розповідає Голова Укравтодору Олександр Кубраков.

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На трасі М-05 Київ-Одеса км 15 + 390 (с. Чабани) вже завершили підготовчі роботи. Робочі влаштовують пальові фундаменти і споруджують опори естакади. На трасі М-06 Київ-Чоп км 21 + 767 (Стоянка) виконали частину земляних робіт і влаштовують бетонну огорожу на естакаді.

Азербайджанська компанія-підрядник Euro-Asian Construction Corporation "Evrascon" планує розпочати активну фазу реалізації проєкту у другій половині квітня. Роботи ведуться за рахунок позик Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) / Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР). Будівництво розв'язок проводиться в рамках проєкту "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на в'їзді до м Київ" під наглядом німецької компанії "Kocks Consult GmbH". Роботи планують завершити за два роки.

Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що до кінця 2023 року також відновлена ​​вся мережа (понад 20 тис. км) загальнодержавних доріг.