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Новини
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Три транспортні розв'язки почали будувати на в'їздах до Києва, - "Укравтодор"

Три транспортні розв'язки почали будувати на в'їздах до Києва, -

На в'їздах до Києва побудують три розв'язки, які забезпечать безпечний розподіл транспортних потоків, розвантажать транспортні вузли на міжнародних трасах і гарантуватимуть безпеку руху в місцях концентрації транспорту поблизу столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

Відразу дві розв'язки з'являться на трасі M-05 Київ-Одеса - біля населених пунктів Чабани і Віта-Поштова. Ще одна нова розв'язка перед столицею з'явиться на трасі M-06 Київ-Чоп - біля села Стоянка.

"Хаотична забудова Києва та його передмість, відсутність у столиці реального Генплану є причинами транспортного колапсу на підходах до столиці, які одночасно є міжнародними транспортними коридорами та щоденними маршрутами жителів агломерації. Спорудження розв’язок є необхідним рішенням для забезпечення безпеки руху. На жаль, ми так і не отримали вчасного рішення Києва щодо відведення землі під розв’язки в Білогородці та Чайках. У наслідку буде збудовано 3 замість запланованих 5 розв’язок. Системним розв'язанням проблеми стане завершення будівництва Київської обхідної дороги", – розповідає Голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розглядаємо кілька варіантів додаткового фінансування дорожнього фонду, - Кубраков

На трасі М-05 Київ-Одеса км 15 + 390 (с. Чабани) вже завершили підготовчі роботи. Робочі влаштовують пальові фундаменти і споруджують опори естакади. На трасі М-06 Київ-Чоп км 21 + 767 (Стоянка) виконали частину земляних робіт і влаштовують бетонну огорожу на естакаді.

Азербайджанська компанія-підрядник Euro-Asian Construction Corporation "Evrascon" планує розпочати активну фазу реалізації проєкту у другій половині квітня. Роботи ведуться за рахунок позик Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) / Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР). Будівництво розв'язок проводиться в рамках проєкту "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на в'їзді до м Київ" під наглядом німецької компанії "Kocks Consult GmbH". Роботи планують завершити за два роки.

Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що до кінця 2023 року також відновлена ​​вся мережа (понад 20 тис. км) загальнодержавних доріг.

Автор: 

Київська область (4093) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+3
Я не строитель и вопрос мой с точки зрения потребителя. Эти строительства и ремонты можно как то планировать поэтапно, что бы избежать образование пробок? Когда ввели ограничения и люди больше стали пользоваться личным транспортом, практически сразу везде начали какие то ремонты что очень затруднило передвижение по Киеву. Неужели нельзя спланировать поочерёдность работ?
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16.04.2021 10:53 Відповісти
+2
На Стоянке ее еще при Януеовиче начали строить,и один мост закончили тогда почти на 80 процентов.Удивлен ,почему вообще при таких дичайших пробках в Киеве,его семь лет морозили.
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16.04.2021 10:46 Відповісти
+2
А що там з розв'язкою на Богатирській з "добудованою" окружною?
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16.04.2021 10:54 Відповісти
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На Стоянке ее еще при Януеовиче начали строить,и один мост закончили тогда почти на 80 процентов.Удивлен ,почему вообще при таких дичайших пробках в Киеве,его семь лет морозили.
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16.04.2021 10:46 Відповісти
азербайджанські дорожно-будівельні компанії заходять на територію україни..
невже, відбувається витіснення армян з дорожного бізнесу?
це відповідь за голосування вірменії по українських питаннях в міжнародних організаціях
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16.04.2021 10:57 Відповісти
ПИПЕЦ !!!
это ж скоко столбов нападает ?
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16.04.2021 10:46 Відповісти
""Хаотичная застройка Киева и его пригородов, отсутствие в столице реального Генплана являются причинами транспортного коллапса на подходах к столице, которые одновременно являются международными транспортными коридорами и ежедневными маршрутами жителей агломерации.Источник: https://censor.net/ru/n3260106" по-этому снова будут бороться не с причиной, а с последствиями.
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16.04.2021 10:47 Відповісти
Відсутність кільцевої навколо столиці - ганьба.
Хіба що якщо це насправді не столиця і незалежність - фікція, як я завжди кажу. Тоді це логічно.
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16.04.2021 10:48 Відповісти
не навколо києва треба будувати об,їзні, щоб розвантажити місто..
у дніпрі це зрозуміли і не будують ще один міст - окрасу міста, а будуватимуть у кременчуку....
для києва треба міст по лінії біла церква-лубни з мостом десь між переяславом - каневом...
і києву спитати у гройсмана та повчитись, як він позбувся маршруток у вінниці
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16.04.2021 11:03 Відповісти
Я не строитель и вопрос мой с точки зрения потребителя. Эти строительства и ремонты можно как то планировать поэтапно, что бы избежать образование пробок? Когда ввели ограничения и люди больше стали пользоваться личным транспортом, практически сразу везде начали какие то ремонты что очень затруднило передвижение по Киеву. Неужели нельзя спланировать поочерёдность работ?
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16.04.2021 10:53 Відповісти
Там 90% слуг народа в Трускавце оленя на картинке с трудом находили. Не иначе, отражение в мониторе сильно мешало.
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16.04.2021 11:10 Відповісти
А що там з розв'язкою на Богатирській з "добудованою" окружною?
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16.04.2021 10:54 Відповісти
На Богатырской с прошлой осени все замерло. Построили мост над трассой, со стороны запада насыпали песок для будущей дороги идущей к Окружной, и дальше все так и бросили.
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16.04.2021 14:50 Відповісти
Та я в курсі, у Вишгороді живу. Там вже більш, як півтори роки усе замерло, але починали такими темпами, що здавалося, що цю частину окружної, міст і входи виходи з нього побудують за декілька місяців.
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16.04.2021 15:07 Відповісти
Космос нервно курит. Пихают эти муравейники везде как тетрис.
Для чего на новом отрезке окружной построили единственный за 10 лет подземный переход?
А для того чтобы согласно нового генплана впихнуть еще 40 домов. И ни одной школы на Минском массиве.... только один пример. И это все Виталя патриот, только патриот своих набитых карманов.
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16.04.2021 10:56 Відповісти
добре
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16.04.2021 10:59 Відповісти
"Kocks Consult GmbH" - И тут без кокса никак. Это зешная скрепа.
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16.04.2021 11:23 Відповісти
Подольско-Воскресенкий мост и Шулявскую развязку уже сделали
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16.04.2021 15:59 Відповісти
 
 