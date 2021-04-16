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Новини Коронавірус і карантин
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Лікарні Маріуполя отримали від "Метінвесту" нову партію кисню для боротьби з COVID-19

Лікарні Маріуполя отримали від

"Метінвест" поставив нову партію кисню COVID-лікарням Маріуполя. Загалом за 2020 рік "Метінвест" і Фонд Ріната Ахметова передали міськлікарні міста 206 тисяч кубометрів кисню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

З 1 по 11 квітня лікарні Маріуполя отримали 6,6 тис.кубометрів газоподібного і 41,1 т рідкого кисню. Життєво необхідним для COVID-хворих киснем медзаклади міста забезпечують Фонд Ріната Ахметова та меткомбінат Ілліча Групи "Метінвест".

Так, більшу частину з переданого кисню розподілили серед лікарень №1,4,9 та лікарні швидкої меддопомоги, що надають допомогу ковідним хворим.

Зазначається, що фахівці "Метінвесту" постійно чергують у медустановах й стежать за роботою кисневої інфраструктури.

Крім того, для безперебійної подачі кисню до всіх ліжок "Метінвест" закупив кріосистеми для двох маріупольських лікарень.

Озвучили в групі й обсяг допомоги лікарням Маріуполя за 2020 рік - 206 тисяч кубометрів кисню.

Також завдяки інвестиціям "Метінвесту" з початку пандемії вдалося облаштувати майже 700 лікарняних ліжок з прямою подачею кисню.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Запоріжсталь" безкоштовно передав українським лікарням партію сертифікованого МОЗ кисню. ФОТОрепортаж

Автор: 

Ахметов Рінат (2360) карантин (18172) Маріуполь (3243) Метінвест (954) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) кисень (71)


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Топ коментарі
+1
Да конечно,намахинировав с налогами на сотни миллионов, потом можно потратить на пиар с кислородом пару гривен и казаться добреньким и щедреньким.
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16.04.2021 10:48 Відповісти
+1
Я не металург, тому мушу довіряти тим, хто працював в цій сфері. Магера, звичайно, з опоблоку... але ж не буде настільки брехати... Можливо, вони виробляють кисень з запасом...
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16.04.2021 15:04 Відповісти
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Погудеть не забыли?
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16.04.2021 10:47 Відповісти
Эти уроды не забывают погудеть. У нас от ахметских заводов такой гул с пылюкой стоит, что дышать невозможно.
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16.04.2021 11:31 Відповісти
Да конечно,намахинировав с налогами на сотни миллионов, потом можно потратить на пиар с кислородом пару гривен и казаться добреньким и щедреньким.
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16.04.2021 10:48 Відповісти
технический?
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16.04.2021 10:51 Відповісти
там різниця невелика. В технічного 78%кисню в об'ємі, в медичного - 75%. Потрібно лише розбавити звичайним повітрям. У всяк випадку, пів-року тому так пояснював нардеп Магера, колишній директор комбінату Ілліча.
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16.04.2021 11:13 Відповісти
дякую.
але ще треба його зволожувать через бульбашки від акваріумного газоподрібнювача.
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16.04.2021 11:48 Відповісти
Кисень - це побічний продукт, як відход від металургійного виробництва. Зазвичай відпускається в атмосферу. Так що... якщо потрібен кисень - задача заправити ним ємності (якщо такі є).
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16.04.2021 11:06 Відповісти
не думаю що цей кисень придатний до вживання бо в ньому забагато механічних й хімічних домішок
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16.04.2021 11:51 Відповісти
В основі процесу мартенівської плавки лежать окисні процеси, в результаті яких з металічної шихти одержують рідку сталь заданого складу. На відміну від конверторів у мартенівських печах плавка йде за рахунок тепла полум'я, що утворюється при горінні в робочому просторі печі суміші доменного і коксового газів. Для утворення в печі високих температур (1800-1850 оС) і економії палива газ і повітря перед подачею в піч підігрівають теплом продуктів горіння в регенераторах до температури 1200-1300 °C. При попаданні в робочий простір печі газ стикається з повітрям і загоряється. Під дією цього тепла шихта нагрівається і плавиться. Водночас з розплавленням металу відбувається окиснення його основних компонентів. Основним окиснювачем є кисень повітря, який засмоктується в робочий простір печі з атмосфери. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE Залізо шихти при окисненні переходить в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0(II) оксид заліза (FeO), а домішки в відповідні оксиди -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BC кремнезем (SiO2), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8E(II) оксид марганцю (MnO), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8E(II) оксид вуглецю (СО) і ін. Оксид вуглецю (СО) видаляється з димовими газами, а інші переходять в шлак, що накопичується на поверхні металу. Перемішування металу при виділенні бульбашок СО сприяє окисненню домішок. Коли метал покриється шаром шлаку, безпосереднє окиснення домішок киснем повітря стає неможливим і подальше окиснення протікає за рахунок оксиду заліза, що розчинений в металі. У готової сталі оксид заліза (FeO) - шкідлива домішка, але під час плавки його присутність корисна, тому що він - єдине джерело кисню для вигоряння домішок:

І де тут "побічність" кисню? Він активна складова, що є обов"язковою складовою для протікання хімічних реакцій у мартенівській печі...
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16.04.2021 12:29 Відповісти
Я не металург, тому мушу довіряти тим, хто працював в цій сфері. Магера, звичайно, з опоблоку... але ж не буде настільки брехати... Можливо, вони виробляють кисень з запасом...
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16.04.2021 15:04 Відповісти
Ну а я пам"ятаю процеси металургії, ще з шкільного курсу хімії... У нас була дуже хороша вчителька - викладаючи, завжди теорію зв"язувала з практичною діяльністю людей. А я цікавився хімією і біологією дуже активно. А "витяг" взяв з Гуглу...
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16.04.2021 15:15 Відповісти
Рудий тарган краде на мільярди, а допомагає на пару мільйонів.
При цьому типа ватна бидлота продовжує молитися на нього.
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16.04.2021 13:29 Відповісти
А синтапонщики на кого молятся?))) На тех кто крадет и при этом вообще не помогает? Или на тех, кто тысячами "кладет" парней под вражескими пулемётами? Молиться не обязательно - достаточно просто голову включить и подумать в чем корень зла?)))
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16.04.2021 20:06 Відповісти
Хто такі "синтапонщики "?
А за хлопців під кулеметами можна й у пику отримати.
Це твій рудий тарган здав Донбас, а зараз хлопці гинуть там, а ти за пару гривень захищаєш рудого покидька.
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17.04.2021 12:55 Відповісти
Лучше-бы рассказали сколько времени Минздрав мозги компостировал с получением лицензии на этот кислород и сколько бабла требовал на взятку, прежде чем больницы этот кислород стали получать. А еще сколько смертей висит на минздраве за недополученный вовремя кислород.
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16.04.2021 20:08 Відповісти
 
 