Лікарні Маріуполя отримали від "Метінвесту" нову партію кисню для боротьби з COVID-19
"Метінвест" поставив нову партію кисню COVID-лікарням Маріуполя. Загалом за 2020 рік "Метінвест" і Фонд Ріната Ахметова передали міськлікарні міста 206 тисяч кубометрів кисню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
З 1 по 11 квітня лікарні Маріуполя отримали 6,6 тис.кубометрів газоподібного і 41,1 т рідкого кисню. Життєво необхідним для COVID-хворих киснем медзаклади міста забезпечують Фонд Ріната Ахметова та меткомбінат Ілліча Групи "Метінвест".
Так, більшу частину з переданого кисню розподілили серед лікарень №1,4,9 та лікарні швидкої меддопомоги, що надають допомогу ковідним хворим.
Зазначається, що фахівці "Метінвесту" постійно чергують у медустановах й стежать за роботою кисневої інфраструктури.
Крім того, для безперебійної подачі кисню до всіх ліжок "Метінвест" закупив кріосистеми для двох маріупольських лікарень.
Озвучили в групі й обсяг допомоги лікарням Маріуполя за 2020 рік - 206 тисяч кубометрів кисню.
Також завдяки інвестиціям "Метінвесту" з початку пандемії вдалося облаштувати майже 700 лікарняних ліжок з прямою подачею кисню.
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але ще треба його зволожувать через бульбашки від акваріумного газоподрібнювача.
І де тут "побічність" кисню? Він активна складова, що є обов"язковою складовою для протікання хімічних реакцій у мартенівській печі...
При цьому типа ватна бидлота продовжує молитися на нього.
А за хлопців під кулеметами можна й у пику отримати.
Це твій рудий тарган здав Донбас, а зараз хлопці гинуть там, а ти за пару гривень захищаєш рудого покидька.