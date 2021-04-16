Нардепи зібрали 120 підписів за відсторонення Степанова, потрібно 150, - "слуга народу" Радуцький
Народні депутати зібрали 120 підписів зі 150 необхідних під проєктом постанови із закликом до уряду з приводу відсторонення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це на брифінгу заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
"Постанова, в якій готували звернення до уряду з приводу відсторонення міністра, вона є ще з листопада (2020 року. - Ред.). І там не тільки опозиційні фракції, а фактично всі фракції підписали. І я теж підписував, ще в листопаді. Наскільки говорили колеги, там приблизно 120 підписів, а потрібно 150", - зазначив нардеп.
Раніше спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що питання про відставку Степанова буде розглянуто найближчим часом.
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