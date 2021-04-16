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Нардепи зібрали 120 підписів за відсторонення Степанова, потрібно 150, - "слуга народу" Радуцький

Нардепи зібрали 120 підписів за відсторонення Степанова, потрібно 150, -

Народні депутати зібрали 120 підписів зі 150 необхідних під проєктом постанови із закликом до уряду з приводу відсторонення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це на брифінгу заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Постанова, в якій готували звернення до уряду з приводу відсторонення міністра, вона є ще з листопада (2020 року. - Ред.). І там не тільки опозиційні фракції, а фактично всі фракції підписали. І я теж підписував, ще в листопаді. Наскільки говорили колеги, там приблизно 120 підписів, а потрібно 150", - зазначив нардеп.

Раніше спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що питання про відставку Степанова буде розглянуто найближчим часом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адаптивний карантин допоміг уникнути всеукраїнського локдауну, - Степанов

Автор: 

ВР (15045) відставка (1471) Степанов Максим (2198) Радуцький Михайло (284)


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Топ коментарі
+10
Корень Зла сам кРадуцкий. Он схематозник разворовывания бабла .
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16.04.2021 10:52 Відповісти
+6
Степанову у Раді принесли поховальні квіти від померлого від Covid-19

Нардепы собрали 120 подписей за отстранение Степанова, нужно 150, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 5938

.
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16.04.2021 11:07 Відповісти
+5
собрать бы этих нардепов в баржу и... и на середину Днепра ...
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16.04.2021 10:53 Відповісти
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Корень Зла сам кРадуцкий. Он схематозник разворовывания бабла .
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16.04.2021 10:52 Відповісти
Радуцький розповідає про зібрання підписів за відставку Степанова. Той Радуцький який був би зараз керівником МОЗ замість Степанова якби не залишив українців без медичних масок. Якщо думаєте про добрі наміри цього козла, то подумайте ще раз.
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16.04.2021 11:33 Відповісти
собрать бы этих нардепов в баржу и... и на середину Днепра ...
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16.04.2021 10:53 Відповісти
так Днепр отравим....лучше под Новороссийск.....химоружие- дерьмобомба!
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16.04.2021 10:57 Відповісти
Збав Боже! Не вистачало таким лайном труїти Славутич!
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16.04.2021 10:59 Відповісти
Ой, не потоне та баржа, навіть коли всі кінгстони відкриють...
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16.04.2021 11:06 Відповісти
а якщо їм усім пургену скорміти то може не спливатимуть?
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16.04.2021 11:39 Відповісти
- Голосовали бумажками. За Дядьева было подано четыре записки. За Чарушникова - две. Кто‑то воздержался... По лицу Кислярского было видно, что это он. Ему не хотелось портить отношений с будущим губернатором, кто бы он ни был(с)
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16.04.2021 10:54 Відповісти
У депутатов конверты, у Степанова красивая курточка, у Радуцкого деньги за проданные маски. Им всем хорошо и так.
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16.04.2021 10:56 Відповісти
....за повішення
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16.04.2021 11:00 Відповісти
73/43%зебіли, це ви назбирали на курточку Степанову. І не тільки на курточку.
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16.04.2021 11:02 Відповісти
Попробуйте объявить голосование за четвертование Степашки вместе с пальто, тогда наберете.
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16.04.2021 11:04 Відповісти
Степанову у Раді принесли поховальні квіти від померлого від Covid-19

Нардепы собрали 120 подписей за отстранение Степанова, нужно 150, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 5938

.
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16.04.2021 11:07 Відповісти
Та надо было кладбищенской лопатой и сразу по таблу!
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16.04.2021 11:27 Відповісти
крадуцький правдоруб
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16.04.2021 11:09 Відповісти
https://newsua.one/news/privatbank-skoro-vistavlyat-na-prodazh-golova-nbu.html ПриватБанк скоро виставлять на продаж - голова НБУ

Пора.
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16.04.2021 11:11 Відповісти
Гнать в шею
В ЕС делают бесплатные тесты каждую неделю - результат через 20 минут
В Украине знакомая заболела , пошла к врачу сделали тест в среду , в пятницу к врачу - узнать результат
ВЫ ТАМ ВООБЩЕ ОФУЕЛИ ????
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16.04.2021 11:20 Відповісти
лежачий больной. приехала бригада сделали тест - сказали - завтра результат. Проходит неделя - человек еле жив, результата нет - семейный врач заболел, регистратура не знает, дежурный врач не в курсе.... та же самая бригада тест соседке через 2 этажа - ковид подтвержден. всего через 2 дня! Сейчас лежит умирает - в 70 лет лежи дома, мест все равно нет
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16.04.2021 11:34 Відповісти
Степашку нельзя трогать! Кто будет сказки рассказать?
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16.04.2021 11:22 Відповісти
Та звільняйте, тільки не дивуйтесь, що наступний буде ще гірший. Згадайте всіх, кого звільнили, та тих, хто прийшов замість них. Це така фішка у КоЗеМанди робити далі ще гірше ніж було. Степанов вже накрався, а новий прийде та почне кишені набивати, так щоб аж онукам вистачило на мороженку. Міняти треба не Степанова, а ВР та преЗЕдента.
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16.04.2021 11:27 Відповісти
Что значит "за отстранение"!? Этого пи#араса арестовывать нужно! На его руках тысячи смертей украинцев!!! Он провалил закупку нормальных вакцин, провалил всю вакцинацию!!!
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16.04.2021 11:35 Відповісти
венедиктова гадит стране гораздо больше степанова. А "народные" депутаты вообще не собирают подписи в ее отставку...
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16.04.2021 11:51 Відповісти
Шо, не с теми делится?
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16.04.2021 12:03 Відповісти
Де вакцини? Нігерія вже зробила свою вакцину, Карл! Нігерія.
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16.04.2021 12:59 Відповісти
 
 