Частина вакцин Pfizer завтра поїде в обласні центри, вакцинацію почнуть 18 квітня, - Ляшко

Завтра, 17 квітня, 29,5 тисячі доз вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer, перша партія якої сьогодні була доставлена ​​в Україну в рамках ініціативи COVAX, направлять в обласні центри.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Завтра, 17 числа, 29 500 доз роз'їдуться по складах всіх обласних центрів країни. І вже 18 квітня почнуться перші щеплення", - заявив Ляшко.

Головний санлікар зазначив, що згідно з планом, перші уколи цією вакциною будуть у будинках для людей похилого віку. Він зазначив, що саме для цієї категорії українців були заплановані перші партії вакцини.

Нагадаємо, сьогодні в Україну прибула перша партія COVID-вакцини Pfizer.

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