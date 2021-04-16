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Новини Боротьба з коронавірусом
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Частина вакцин Pfizer завтра поїде в обласні центри, вакцинацію почнуть 18 квітня, - Ляшко

Частина вакцин Pfizer завтра поїде в обласні центри, вакцинацію почнуть 18 квітня, - Ляшко

Завтра, 17 квітня, 29,5 тисячі доз вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer, перша партія якої сьогодні була доставлена ​​в Україну в рамках ініціативи COVAX, направлять в обласні центри.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Завтра, 17 числа, 29 500 доз роз'їдуться по складах всіх обласних центрів країни. І вже 18 квітня почнуться перші щеплення", - заявив Ляшко.

Головний санлікар зазначив, що згідно з планом, перші уколи цією вакциною будуть у будинках для людей похилого віку. Він зазначив, що саме для цієї категорії українців були заплановані перші партії вакцини.

Нагадаємо, сьогодні в Україну прибула перша партія COVID-вакцини Pfizer.

Також дивіться: В Україну прибула перша партія COVID-вакцини Pfizer. ВIДЕО

Автор: 

вакцина (4419) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+4
Конча Заспа, Пуща Водица, это же областные центры?
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16.04.2021 11:06 Відповісти
+2
дома прєстарєлих кажете? ще ніхто так не казав про верховну раду, кабмін, опу, дусю і ко))))
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16.04.2021 11:09 Відповісти
+1
Мышь родила слона. Это капля в море.
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16.04.2021 11:11 Відповісти
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Конча Заспа, Пуща Водица, это же областные центры?
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16.04.2021 11:06 Відповісти
республіканські)
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16.04.2021 11:08 Відповісти
Легче переболеть, чем дождаться у нас вакцинации=)) Переболеть - дешевле))
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16.04.2021 11:08 Відповісти
гонишь!
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16.04.2021 11:09 Відповісти
если хотите играть в русскую рулетку ..
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16.04.2021 11:11 Відповісти
дома прєстарєлих кажете? ще ніхто так не казав про верховну раду, кабмін, опу, дусю і ко))))
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16.04.2021 11:09 Відповісти
Мышь родила слона. Это капля в море.
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16.04.2021 11:11 Відповісти
Тепер ми знаємо скільки доз дістанеться наріду, а скільки слугам...
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16.04.2021 11:12 Відповісти
не в армию поедет вакцина, а в дома престарелых. 1. Даже если это так, то ждем на фронте боевых привитых бабушек и дедушек. Они защитят Украину. А солдатики путь мрут (а смерти от ковида в ВСУ каждый день). 2. Не верю: разгребут депутаты с министрами, их помощники, любовницы, кумы и сваты. А что вколят дедкам и бабкам, то такое...
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16.04.2021 12:14 Відповісти
Всего 29 тыс на всю Украину??? Это даже всем родственникам Квартала не хватит... 😂
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16.04.2021 16:07 Відповісти
 
 