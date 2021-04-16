Міноборони РФ заявляє про перехоплення розвідувального літака RC-135 ВПС США над Тихим океаном
Міністерство оборони РФ заявляє про перехоплення розвідувального літака ВМС США. Радари виявили над Тихим океаном повітряну ціль.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
Після того, як американський літак нібито розвернувся від кордону Росії, МіГ-31 повернувся на аеродром базування, повідомили в Міноборони.
"Для впізнання повітряної цілі та супроводу з аеродрому в Камчатському краї піднявся винищувач МіГ-31. Екіпаж винищувача ідентифікував повітряну ціль як стратегічний розвідувальний літак RC-135 ВПС США", - йдеться в заяві.
У РФ також додали, що супровідний політ проводився відповідно до норм міжнародного права.
Топ коментарі
+14 Антип61
показати весь коментар16.04.2021 11:17 Відповісти Посилання
+14 Аle Bon
показати весь коментар16.04.2021 11:25 Відповісти Посилання
+13 Антип61
показати весь коментар16.04.2021 11:25 Відповісти Посилання
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То есть амер имитировал разворот и Миг спокойно сдрыснул?
- Чё, *** !
- Радар нах !
- И чё ?
- Суп харчо !
- Пошшёл ты !
- Сам такой !
вам козлам не надо ничего перехватывать! Заплывите своим крейсером Кузнецов в любую акваторию и от копоти из его труб поразлетаются все авиаразведчики. Белые чайки станут воронами и поздыхают от инфарктов увидя друг друга...
Так что какой такой перехват? Уключили Кузнецову "полный вперёд" и... и никого в радиусе 50 миль нету...
При этом, только 9 июня 1995 года, между Россией и Украиной в Сочи было подписано Соглашение о раздельном базировании российского Черноморского флота и Военно-морских сил Украины.
То есть Украине Кузя никогда не принадлежал.
Что еще нам набрешешь?
Восток - дело тонкое. Даже Дальний восток.
Для МиГ-31 с четырьмя ракетами и двумя подвесными баками, пуском ракет на середине пути, сбросом подвесных баков после их выработки и выпущенной ПМК дозвуковая практическая дальность и продолжительность полёта составляют максимум 3000 км. Это туда и обратно.
Boeing RC-135 5 550 км. А ежели ещё к нему прилетит КС-135 да дозаправит.
Можно и паровой котёл к нему присобачить и телегу с дровами.
Хотел бы я на это зрелище посмотреть.