Міноборони РФ заявляє про перехоплення розвідувального літака RC-135 ВПС США над Тихим океаном

Міністерство оборони РФ заявляє про перехоплення розвідувального літака ВМС США. Радари виявили над Тихим океаном повітряну ціль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

Після того, як американський літак нібито розвернувся від кордону Росії, МіГ-31 повернувся на аеродром базування, повідомили в Міноборони.

"Для впізнання повітряної цілі та супроводу з аеродрому в Камчатському краї піднявся винищувач МіГ-31. Екіпаж винищувача ідентифікував повітряну ціль як стратегічний розвідувальний літак RC-135 ВПС США", - йдеться в заяві.

У РФ також додали, що супровідний політ проводився відповідно до норм міжнародного права.

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