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Міноборони РФ заявляє про перехоплення розвідувального літака RC-135 ВПС США над Тихим океаном

Міноборони РФ заявляє про перехоплення розвідувального літака RC-135 ВПС США над Тихим океаном

Міністерство оборони РФ заявляє про перехоплення розвідувального літака ВМС США. Радари виявили над Тихим океаном повітряну ціль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

Після того, як американський літак нібито розвернувся від кордону Росії, МіГ-31 повернувся на аеродром базування, повідомили в Міноборони.

"Для впізнання повітряної цілі та супроводу з аеродрому в Камчатському краї піднявся винищувач МіГ-31. Екіпаж винищувача ідентифікував повітряну ціль як стратегічний розвідувальний літак RC-135 ВПС США", - йдеться в заяві.

У РФ також додали, що супровідний політ проводився відповідно до норм міжнародного права.

Також читайте: Російські пропагандисти повідомляють про створення нового бомбардувальника ПАК ДА, який "зможе долати ППО країн НАТО". ФОТО

Автор: 

росія (66070) літак (2966) США (23410) Міноборони рф (716)


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Топ коментарі
+14
"После того, как американский самолет якобы развернулся от границы России, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования, сообщили в Минобороны."

То есть амер имитировал разворот и Миг спокойно сдрыснул?
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16.04.2021 11:17 Відповісти
+14
Не перехват,а обычное сопровождение,но кацапы любят с вяличием преподнести любое рутинное событие.
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16.04.2021 11:25 Відповісти
+13
Кузнецов так просто не плавает, а только с попутным ветром. Как диды плавали...
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16.04.2021 11:25 Відповісти
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Китай бы шевельнулся возле границ параши
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16.04.2021 11:10 Відповісти
Минобороны РФ заявляет о перехвате разведывательного самолета RC-135 ВВС США над Тихим океаном - Цензор.НЕТ 7974
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16.04.2021 11:11 Відповісти
это весеннее обострение у чучхе и его брата из кремля
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16.04.2021 11:27 Відповісти
Это просто бесчеловечно мешать северокорейцам жрать человечину!
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16.04.2021 15:01 Відповісти
и че?
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16.04.2021 11:12 Відповісти
Миг заставил амера якобы развернуться.
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16.04.2021 11:21 Відповісти
Китай не шевелиться біля парашії,він її освоює
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16.04.2021 11:14 Відповісти
де тихий океан а де кацапи?
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16.04.2021 11:16 Відповісти
Мозги купи, долбоюноша
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16.04.2021 11:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/188982 Чтобы посмотреть где Тихий океан, нужна карта, а не мозги. Мозги здесь вторичны.
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16.04.2021 11:42 Відповісти
Тем более, их полное отсутствие, да, удмурт?
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16.04.2021 12:51 Відповісти
"После того, как американский самолет якобы развернулся от границы России, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования, сообщили в Минобороны."

То есть амер имитировал разворот и Миг спокойно сдрыснул?
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16.04.2021 11:17 Відповісти
Это оборот речи журналиста касаемо новости, поданной от российской стороны, как проявление недоверия, что там что-то было. Информационная война: перехват российского самолета над Балтикой - перехват, обратная ситуация - якобы перехват.
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16.04.2021 12:38 Відповісти
Это 100% лексикон российских околовоенных СМИ. Ноги у этих оборотов еще с совка ростут.
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16.04.2021 15:03 Відповісти
Очередные понты для приезжих.
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16.04.2021 11:18 Відповісти
загрожував Даунбабве?
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16.04.2021 11:19 Відповісти
Они при этом записывают частоты РЛС, их координаты, время приведения в готовность системы ПВО, прохождение команд... Много всего полезного на случай заварушки.
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16.04.2021 11:23 Відповісти
- Алё, *** !
- Чё, *** !
- Радар нах !
- И чё ?
- Суп харчо !
- Пошшёл ты !
- Сам такой !
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16.04.2021 11:26 Відповісти
А що він на твою думку мав робити? По Воронежу вжарити?
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16.04.2021 11:33 Відповісти
Ти теж маєш сумніви що кацапи в змозі помітити звичайний Боінг?
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16.04.2021 11:40 Відповісти
Не специалист в данной галузи.
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16.04.2021 11:44 Відповісти
А так відразу й не скажеш. Така потужна "аналітика" була від тебе.
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16.04.2021 11:48 Відповісти
Я говорил очевидные вещи, к примеру где находится Тихий океан. Я на его берегу 15 лет жил)))
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16.04.2021 11:52 Відповісти
Хіба я тобі щось писав за Тихий океан? Не приплітай то чого не було.
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16.04.2021 12:06 Відповісти
А ты научился "спам" давить?))))
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16.04.2021 11:54 Відповісти
Нащо коментарі свої видалив? Аналітик.
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16.04.2021 12:07 Відповісти
Чтобы ты царапалками не кнопкодавил. Не пиши, убогий)))
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16.04.2021 12:49 Відповісти
До чого ж ви кацапи жалюгідні кумедні істоти. Дійсно набрид вже, "аналітік". Ходи здоровий, юродивий. Хай щастить.
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16.04.2021 12:57 Відповісти
тоже мне перехватальщики!
вам козлам не надо ничего перехватывать! Заплывите своим крейсером Кузнецов в любую акваторию и от копоти из его труб поразлетаются все авиаразведчики. Белые чайки станут воронами и поздыхают от инфарктов увидя друг друга...
Так что какой такой перехват? Уключили Кузнецову "полный вперёд" и... и никого в радиусе 50 миль нету...
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16.04.2021 11:23 Відповісти
Кузнецов так просто не плавает, а только с попутным ветром. Как диды плавали...
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16.04.2021 11:25 Відповісти
Або за течією.
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16.04.2021 11:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 У Украины, кроме "Кузи" было еще два АНК, где они ходят?
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16.04.2021 11:38 Відповісти
В каких годах Кузя входил в состав ВМФ Украины?
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16.04.2021 11:50 Відповісти
До 1991 года, базировался в Крыму, произведен в Николаеве
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16.04.2021 11:56 Відповісти
В каких годах Кузя входил в состав ВМФ Украины?
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16.04.2021 11:56 Відповісти
Не напрягай мозг, Кузя 1 декабря 1991 года убыл в северные порта базирования, а Беловежские соглашения подписали только 8 декабря.
При этом, только 9 июня 1995 года, между Россией и Украиной в Сочи было подписано Соглашение о раздельном базировании российского Черноморского флота и Военно-морских сил Украины.

То есть Украине Кузя никогда не принадлежал.
Что еще нам набрешешь?
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16.04.2021 12:02 Відповісти
Два других АНК, были проданы уже при незалежнiй. Один до сих пор в Китае ходит, второй, по-моему в Индию, за 10 лямов долларов продали. "Кузю" у Украины, угнали, под покровом темной ночи. Ты гугли, а не у меня спрашивай.
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16.04.2021 12:05 Відповісти
И что? Правильно сделали, что продали. Для АНК нужно куча кораблей поддержки для формирования АУГ, а сама она нужна для защиты заморских территорий. У Украины таких нет. Нахер надо такая дорогая и ненужная цаца? А против АУГ авианосца Ляодун (бывший Варяг) Раше придется для паритета либо строиь аналогичную АУГ, либо вкинуть кучу бабла на оборону Дальнего Востока. На войну с нами денег у Раши существенно поубавится.
Восток - дело тонкое. Даже Дальний восток.
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16.04.2021 12:13 Відповісти
А "кузю" Кучма требовал вернуть. Ну, чтобы продать.
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16.04.2021 12:37 Відповісти
Звыняюсь Кучма = Кравчук
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16.04.2021 12:38 Відповісти
Это был отвлекающий маневр. По итогу Кузя столько кацаских денег, самолетов да еще и уникальный плавучий док ухерачил, что от Украины его впору награждать.
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16.04.2021 13:33 Відповісти
кацапских денег (извините, смеялся когда печатал, от того и опечатка).
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16.04.2021 13:34 Відповісти
А Ту-160, в Прилуках правильно порезали? У некоторых налет 400 часов был.
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16.04.2021 12:43 Відповісти
Какие задачи выполняли Ту-160 на момент принятия того решения? И как они вписывались в военную доктрину Украины? Ответ: никак. А денег на содержание требовали немало. Так что не тряси тут свом совковым вяличием, а то песок сыпется.
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16.04.2021 13:20 Відповісти
Часть тушек отдали касабам за газ.
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16.04.2021 14:00 Відповісти
ВМФ УССР не было. Был ВМС СССР
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16.04.2021 12:46 Відповісти
Закусывать надо! (с) Я что, где-то спрашивал про УССР?
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16.04.2021 13:35 Відповісти
...не было ни того, ни другого - а вот ВМФ СССР как раз был
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16.04.2021 16:58 Відповісти
Чтож Украина такой плохой авианосец построила? Это была диверсия против России?
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16.04.2021 14:28 Відповісти
Задайте вопросы "Сколько Кузя уничтожил вражеских самолетов? А сколько своих?" и Вы сами найдете ответ. Про ухераченый уникальный док - то отдельная песня.
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16.04.2021 14:34 Відповісти
заметили Boeing 739 ? Вот это молодцы)
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16.04.2021 11:24 Відповісти
RC-135 на базі древнього Боїнг -707 - його чисто як приманку випустили
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16.04.2021 12:22 Відповісти
МиГ-31 вернулся потому что с его расходом долго не полетаешь.
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16.04.2021 11:24 Відповісти
МиГ-31 - дальнего радиуса действия
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16.04.2021 11:32 Відповісти
ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЁТА
Для МиГ-31 с четырьмя ракетами и двумя подвесными баками, пуском ракет на середине пути, сбросом подвесных баков после их выработки и выпущенной ПМК дозвуковая практическая дальность и продолжительность полёта составляют максимум 3000 км. Это туда и обратно.

Boeing RC-135 5 550 км. А ежели ещё к нему прилетит КС-135 да дозаправит.
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16.04.2021 12:13 Відповісти
https://censor.net/ru/user/163398 Зольдатен, если к Миг-31, прикрепить топливозаправщик, он вокруг Земли облетит))) Хотя машина, весьма старая.
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16.04.2021 12:41 Відповісти
Так кто мешает? Прикрепляйте.
Можно и паровой котёл к нему присобачить и телегу с дровами.
Хотел бы я на это зрелище посмотреть.
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16.04.2021 12:47 Відповісти
А когда Миг-31 к RC-135 летел, топливозаправщик успели отцепить, или он прямо с ним и полетел?
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16.04.2021 13:27 Відповісти
Он был у МиГ - 31 на буксире. По волнам за шланг заправочный тащился.
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16.04.2021 13:58 Відповісти
Боевой радиус Миг-31 720 км. Это без навесных баков и прочих свистелок-перделок.
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16.04.2021 13:29 Відповісти
Таки да и я за то. А он - сани, брикеты, пилеты, дрова.
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16.04.2021 13:57 Відповісти
Не перехват,а обычное сопровождение,но кацапы любят с вяличием преподнести любое рутинное событие.
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16.04.2021 11:25 Відповісти
Не только они. Цензор про "перехваты" над Балтикой тоже постоянно пишет. Это для поднятия читаемости и обсуждения новости.
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16.04.2021 12:41 Відповісти
Так американский быстро летел, что заснять не смогли.
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16.04.2021 11:27 Відповісти
Та может и засняли, но еще пленку проявляют.
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16.04.2021 11:40 Відповісти
RC-135 это не SR-71. А вот по SR-71 при Совке сколько раз на Дальнем Востоке не пускало ПВО ракеты ни разу не сбило. И это пуски при встречном курсе. В догон даже и не думали стрелять. Марна трата боекомплекта.
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16.04.2021 12:16 Відповісти
Ну, да. SR-71 вообще уникальный и тут Штаты совок нагнули.
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16.04.2021 12:25 Відповісти
Блек Берда пробовали сбивать? не слышал про такое..разве что над Вьетнамом может..
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16.04.2021 12:34 Відповісти
Это и есть Lockheed SR-71.
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16.04.2021 12:48 Відповісти
Россиянцы видать не в курсе что ещё с 60х вроде для разведки на их территории применялись самолёты летающие на скорости трёх махов и высоте 20 км. А это так, чисто сбор данных у своих баз.
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16.04.2021 11:59 Відповісти
SR-71 называется.
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16.04.2021 12:17 Відповісти
Точно. А до него ещё ЦРУ летало на Lockheed A-12
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16.04.2021 12:26 Відповісти
Ну Пауэрсом пилотируемый самолёт-разведчик U-2 сбили. Правда первой ракетой свой мигарь завалили, но уж второй то ...... Міноборони РФ заявляє про перехоплення розвідувального літака RC-135 ВПС США над Тихим океаном - Цензор.НЕТ 3419
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16.04.2021 12:30 Відповісти
Ну, я каг бы знаю, что такое SR-71. но вот про то, что СССр пробовал сбивать его , то я не знал.
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16.04.2021 12:54 Відповісти
И не однократно и таки безуспешно пробовали. Например быстродействия аппаратуры СОК зрк С-75 даже не хватало.
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16.04.2021 12:57 Відповісти
якобы заявили о якобы перехвате, якобы разведывательного якобы самолета). "А был ли мальчик", кацапы?
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16.04.2021 12:50 Відповісти
Дафай, Іфан, дафай...уше нетольго осталось.
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16.04.2021 13:16 Відповісти
І що, навіть на хвіст солі не насипали?
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16.04.2021 21:53 Відповісти
 
 