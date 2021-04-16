Реформам в Україні перешкоджають різні фінансові групи і російська пропаганда, - Зеленський

Складність проведення реформ в Україні обумовлена, зокрема, діями фінансових груп, які приватизували підприємства країни, вважає президент Володимир Зеленський.

"На початку 90-х ... (Україну. - Ред.) почали розкрадати не тільки ззовні, а й всередині багато людей, які сьогодні є поважними бізнесменами. Я вважаю їх просто бандитами, тобто вони стали мультимільйонерами чи мільярдерами на тому, що залишилося від радянських часів, – на підприємствах. Вони їх не будували, а просто взяли й забрали, "зрейдерили", - сказав Зеленський в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro, текст якого опублікований на сайті глави держави в п'ятницю, відповідаючи на питання, чому так складно реформувати Україну, передає Цензор.НЕТ.

"Ці люди - це фінансові групи. Сьогодні у них нерухомість, яхти, до речі, в Англії та Франції, в елітних районах, у Монако. Вони сьогодні – поважні бізнесмени в усій Європі, які не лише її відвідують, а живуть там.

Ось чому треба боротися з усіма цими групами. І ми це робимо", - додав глава держави.

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На питання, чи ефективна ця боротьба, Зеленський відповів: "Так".

Крім того, за словами президента, реформам заважає тиск з боку людей і сил, які не хочуть бачити Україну сильною, а також зовнішні посягання на її територію і ресурси. Він, зокрема, наголосив на прагненні РФ перешкодити реформам в Україні, зокрема пропаганду і шпигунство з російської сторони.

"В Україні з'явився Центр протидії дезінформації, йому два тижні. Також я збираюся впродовж найближчого місяця офіційно відкрити наш Центр кібербезпеки... Дезінформація сьогодні вбиває все – впливає на курс валют, на інвестклімат – ми розуміємо, як перетягують інвесторів, і через це можуть не відкриватися нові фабрики, заводи, значить, не будуть з'являтися нові робочі місця", - сказав президент, назвавши це "нечесною конкуренцією".

На питання про шпигунство з боку РФ, Зеленський сказав: "Так, у нас є кейси, знаходимо їх, розбирається СБУ ... Ми не зупиняємося і знаходимо нові випадки".

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