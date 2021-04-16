Реформам в Україні перешкоджають різні фінансові групи і російська пропаганда, - Зеленський
Складність проведення реформ в Україні обумовлена, зокрема, діями фінансових груп, які приватизували підприємства країни, вважає президент Володимир Зеленський.
"На початку 90-х ... (Україну. - Ред.) почали розкрадати не тільки ззовні, а й всередині багато людей, які сьогодні є поважними бізнесменами. Я вважаю їх просто бандитами, тобто вони стали мультимільйонерами чи мільярдерами на тому, що залишилося від радянських часів, – на підприємствах. Вони їх не будували, а просто взяли й забрали, "зрейдерили", - сказав Зеленський в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro, текст якого опублікований на сайті глави держави в п'ятницю, відповідаючи на питання, чому так складно реформувати Україну, передає Цензор.НЕТ.
"Ці люди - це фінансові групи. Сьогодні у них нерухомість, яхти, до речі, в Англії та Франції, в елітних районах, у Монако. Вони сьогодні – поважні бізнесмени в усій Європі, які не лише її відвідують, а живуть там.
Ось чому треба боротися з усіма цими групами. І ми це робимо", - додав глава держави.
На питання, чи ефективна ця боротьба, Зеленський відповів: "Так".
Крім того, за словами президента, реформам заважає тиск з боку людей і сил, які не хочуть бачити Україну сильною, а також зовнішні посягання на її територію і ресурси. Він, зокрема, наголосив на прагненні РФ перешкодити реформам в Україні, зокрема пропаганду і шпигунство з російської сторони.
"В Україні з'явився Центр протидії дезінформації, йому два тижні. Також я збираюся впродовж найближчого місяця офіційно відкрити наш Центр кібербезпеки... Дезінформація сьогодні вбиває все – впливає на курс валют, на інвестклімат – ми розуміємо, як перетягують інвесторів, і через це можуть не відкриватися нові фабрики, заводи, значить, не будуть з'являтися нові робочі місця", - сказав президент, назвавши це "нечесною конкуренцією".
На питання про шпигунство з боку РФ, Зеленський сказав: "Так, у нас є кейси, знаходимо їх, розбирається СБУ ... Ми не зупиняємося і знаходимо нові випадки".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зєля, так ти ж клоун, а не танцюрист. )))
Український конґресовий комітет Америки занепокоєний планами призначення Метью Рожанського радником Байдена з питань Росії і України.
Рожанський-керівник Інституту перспективних російських досліджень ім. Кеннана-класична
агентура, лєпший корєш унилої лошаді - Лаврова.
Читаємо далі, - "Порошенко также хранит наличными $51,2 млн и 423,3 млн грн."Источник: https://biz.censor.net/n3259146""
Вся зелена монобільшість, значить, не може переплюнути у плані готівки одного Порошенка.
Якщо перерахувати на гривні, то у Порошенка вдома під подушкою майже 2 мільярди гривень, - 1 мільярд 856 мільйонів гривень.
Всі хочуть бути схожими на Петра Олексійовича, - а от, дзуськи вам! )))
А ти замість реформ і боротьби з корупцією, відосікі знімаєш і по Оманам шастаєш.
ППЦ усі держпідприємництва, які приносили доходи, у збитках, інфляція росте у геометричній прогресії, боротьбу з Ковідом і вакцинацію провалено, війна на сході триває і замість того, щоб забезпечити армію новітнім озброєнням закликає ***** до миру🤦🤦🤦
Наверное Украина должна пережить и такое. Надеюсь будет уроком для избирателей что такое "новые лица, никогда не был во власти и т.п."
Скажи прямо - подавился ириской "золотой ключик" от фабрики "Рошен", и это тормозит все реформы!
Ось чому треба боротися з усіма цими групами. І ми це робимо", - додав глава держави.Джерело: https://censor.net/ua/n3260122Це ж не фраза, це діагноз. Завість, крива логіка, відсутнісь послідовності думок.