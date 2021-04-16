Після мене українці вже не зможуть обрати президентом людину з політичним нафталіном, - Зеленський

Зеленський впевнений, що задає тон для українських політиків, у зв'язку з чим вони не дозволяють собі корупційних дій.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю газеті Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Він буде в майбутньому. Я дуже сподіваюся. Думаю, що ми задамо Україні іншу швидкість, інше обличчя", - зазначив Зеленський, відповідаючи на питання щодо того, що вважає своїм найбільшим успіхом.

"Я впевнений, що після мене народ України зрозумів, що такий президент може бути. Я вважаю, що це дуже важливий момент, що українці вже не зможуть обрати для себе людину з політичним нафталіном. Я вважаю, що це на багато речей впливає. Тому що, як кажуть, риба гниє з голови", - додав Зеленський.

Він також запевняє, що опонентам не вдасться "прив'язати" йому корупцію.

"Всі бачать, що це неможливо. Тому я вважаю, що задаю цей тон для політиків. Вони бачать – якщо я собі не дозволяю, то їм уже соромно. В Україні так завжди було. Всі дивилися й казали: якщо йому можна, і я теж можу", - підсумував він.

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