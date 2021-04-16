Після мене українці вже не зможуть обрати президентом людину з політичним нафталіном, - Зеленський
Зеленський впевнений, що задає тон для українських політиків, у зв'язку з чим вони не дозволяють собі корупційних дій.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю газеті Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Він буде в майбутньому. Я дуже сподіваюся. Думаю, що ми задамо Україні іншу швидкість, інше обличчя", - зазначив Зеленський, відповідаючи на питання щодо того, що вважає своїм найбільшим успіхом.
"Я впевнений, що після мене народ України зрозумів, що такий президент може бути. Я вважаю, що це дуже важливий момент, що українці вже не зможуть обрати для себе людину з політичним нафталіном. Я вважаю, що це на багато речей впливає. Тому що, як кажуть, риба гниє з голови", - додав Зеленський.
Він також запевняє, що опонентам не вдасться "прив'язати" йому корупцію.
"Всі бачать, що це неможливо. Тому я вважаю, що задаю цей тон для політиків. Вони бачать – якщо я собі не дозволяю, то їм уже соромно. В Україні так завжди було. Всі дивилися й казали: якщо йому можна, і я теж можу", - підсумував він.
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и досадно не то, что выбирают такое зелёное говно, а то что 73%ные дебилы-экспериментаторы ничему не учатся, даже на своих залётах и шишках на своём лбу.. хотя и искренне удивляются, почему это им, свидетелям секты "лишь бы не Порошенко", живётся всё хуже и хуже
"ніхто" теж саме, що "всі", балаболка
І це файно.
.. цього заїкаючогося, тупого наркомана, який не може трьох слів зв'язати...Тупішого прєзідєнта в світі немає.
..Тьфу на тебе, зеЛупо
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Обдовбаний в хлам ********** все чухає носа.
Типова поведінка наркомана-кокаїніста:
Відразу згадуються слова пісні «Братів Гадюкіних»:
«Як побачиш наркомана -
бий його, як таракана»…