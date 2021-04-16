УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7630 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
3 103 12

СБУ проведе в Одеській області триденні антитерористичні навчання: можливе введення особливого режиму

СБУ проведе в Одеській області триденні антитерористичні навчання: можливе введення особливого режиму

Протягом 20-23 квітня 2021 р. регіональна координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Одеській області проведе контрдиверсійні навчання на об'єктах можливих терористичних посягань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook.

"Триденні тренування, що пройдуть в умовах, максимально наближених до реальних, відбудуться на території Суворовського району м. Одеси та с. Усатове. Їх метою є відпрацювання алгоритму протидії диверсійно-терористичним групам, перевірка рівня контрдиверсійної захищеності потенційно уразливих об’єктів, а також виконання комплексу інших заходів, спрямованих на удосконалення міжвідомчої взаємодії", - сказано в повідомленні.

Під час масштабних тренувань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, у тому числі обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей та автомобілів тощо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Танкові резерви й артилерія тренувалися на адмінмежі з Кримом протидіяти спробі ворога прорвати лінію оборони, - Наєв. ВІДЕО+ФОТО

"Служба безпеки України просить жителів та гостей регіону із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства.

Крім того, просимо громадян інформувати правоохоронців у випадку:

- прибуття чи перебування у регіоні підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;

- появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об’єктів;

- виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження;

- отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій.

"У разі отримання такої інформації просимо повідомляти за телефоном "гарячої лінії" УСБУ в Одеській області (048) 725-33-23 або телефонувати на спецлінію Національної поліції 102", - зазначили у відомстві.

СБУ проведе в Одеській області триденні антитерористичні навчання: можливе введення особливого режиму 01

Автор: 

Правоохоронні органи (2708) СБУ (12980) силовики (2515) військові навчання (2781)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Хоть что-то делают. Такие учения не только у СБУ должны быть, а у всех родов войск
показати весь коментар
16.04.2021 12:02 Відповісти
+4
Давно пора вводити особливий стан в Україні. Аж допоки орда не забереться у місця своєї постійної дислокації. По усій державі ввести особливий стан, хай кожен відчує, що у нас іде війна, від мільярдера до бомжа. А то одні гинуть від куль мокшанських снайперів, інші здихають від передозу наркоти і сурогатного алкоголю. Одні гниють в окопах, інші убивать час у нічних клубах та підпільних казино. Що, для того щоби українці зрозуміли, що є нацією, потрібно вторгнення орди? А пяту колону на тополі та смереки.
показати весь коментар
16.04.2021 12:01 Відповісти
+4
- Ты знаешь, Моня, я таки боюсь разговаривать в своей родной Одессе на своем родном русском языке.. - Сема, ты боишься, что тебя расстреляют бандеровци? - Моня, ты шо - перегрелся? Я боюсь, что эти русские придут меня защищать..
показати весь коментар
16.04.2021 12:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давно пора вводити особливий стан в Україні. Аж допоки орда не забереться у місця своєї постійної дислокації. По усій державі ввести особливий стан, хай кожен відчує, що у нас іде війна, від мільярдера до бомжа. А то одні гинуть від куль мокшанських снайперів, інші здихають від передозу наркоти і сурогатного алкоголю. Одні гниють в окопах, інші убивать час у нічних клубах та підпільних казино. Що, для того щоби українці зрозуміли, що є нацією, потрібно вторгнення орди? А пяту колону на тополі та смереки.
показати весь коментар
16.04.2021 12:01 Відповісти
Хоть что-то делают. Такие учения не только у СБУ должны быть, а у всех родов войск
показати весь коментар
16.04.2021 12:02 Відповісти
Молдцы!!! А то скоро май !!! Вата расцветает!!!!
показати весь коментар
16.04.2021 12:18 Відповісти
ответим достойно своими трёхдневными учениями на полугодовые морские кремлевского *****.
Пусть знают шо если шо так сразу....
(интересно скоко хенералов перебежит на "ту сторону" если начнется?)
показати весь коментар
16.04.2021 12:20 Відповісти
- Ты знаешь, Моня, я таки боюсь разговаривать в своей родной Одессе на своем родном русском языке.. - Сема, ты боишься, что тебя расстреляют бандеровци? - Моня, ты шо - перегрелся? Я боюсь, что эти русские придут меня защищать..
показати весь коментар
16.04.2021 12:46 Відповісти
Мер и глава области кацапские шпионы вот сначала их арестуйте а потом учения проводите
показати весь коментар
16.04.2021 12:52 Відповісти
На бис! 2 мая проведите учения.
показати весь коментар
16.04.2021 13:00 Відповісти
На Куликовом поле.
показати весь коментар
16.04.2021 13:46 Відповісти
Ця Одеса.. Зайдіть тільки в паблік групу на фейсбуці - це страшне. Або засилля рашкоботів, або стільки вати, які тільки рашку і чекають
показати весь коментар
16.04.2021 13:03 Відповісти
пізно встрались, алеж за кришуванням не було часу раніше
показати весь коментар
16.04.2021 13:03 Відповісти
район Кучурган-Роздільна треба добавити
показати весь коментар
16.04.2021 13:14 Відповісти
Поліцаї зрадять першими,як і скрізь....
показати весь коментар
16.04.2021 17:06 Відповісти
 
 