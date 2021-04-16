СБУ проведе в Одеській області триденні антитерористичні навчання: можливе введення особливого режиму
Протягом 20-23 квітня 2021 р. регіональна координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Одеській області проведе контрдиверсійні навчання на об'єктах можливих терористичних посягань.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook.
"Триденні тренування, що пройдуть в умовах, максимально наближених до реальних, відбудуться на території Суворовського району м. Одеси та с. Усатове. Їх метою є відпрацювання алгоритму протидії диверсійно-терористичним групам, перевірка рівня контрдиверсійної захищеності потенційно уразливих об’єктів, а також виконання комплексу інших заходів, спрямованих на удосконалення міжвідомчої взаємодії", - сказано в повідомленні.
Під час масштабних тренувань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, у тому числі обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей та автомобілів тощо.
"Служба безпеки України просить жителів та гостей регіону із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.
Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства.
Крім того, просимо громадян інформувати правоохоронців у випадку:
- прибуття чи перебування у регіоні підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;
- появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об’єктів;
- виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження;
- отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій.
"У разі отримання такої інформації просимо повідомляти за телефоном "гарячої лінії" УСБУ в Одеській області (048) 725-33-23 або телефонувати на спецлінію Національної поліції 102", - зазначили у відомстві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пусть знают шо если шо так сразу....
(интересно скоко хенералов перебежит на "ту сторону" если начнется?)