СБУ проведе в Одеській області триденні антитерористичні навчання: можливе введення особливого режиму

Протягом 20-23 квітня 2021 р. регіональна координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Одеській області проведе контрдиверсійні навчання на об'єктах можливих терористичних посягань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook.

"Триденні тренування, що пройдуть в умовах, максимально наближених до реальних, відбудуться на території Суворовського району м. Одеси та с. Усатове. Їх метою є відпрацювання алгоритму протидії диверсійно-терористичним групам, перевірка рівня контрдиверсійної захищеності потенційно уразливих об’єктів, а також виконання комплексу інших заходів, спрямованих на удосконалення міжвідомчої взаємодії", - сказано в повідомленні.

Під час масштабних тренувань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, у тому числі обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей та автомобілів тощо.

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"Служба безпеки України просить жителів та гостей регіону із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства.

Крім того, просимо громадян інформувати правоохоронців у випадку:

- прибуття чи перебування у регіоні підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;

- появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об’єктів;

- виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження;

- отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій.

"У разі отримання такої інформації просимо повідомляти за телефоном "гарячої лінії" УСБУ в Одеській області (048) 725-33-23 або телефонувати на спецлінію Національної поліції 102", - зазначили у відомстві.