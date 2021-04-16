Ексчиновницю "ЛНР" затримали на Луганщині: Планувала змінити прізвище і залишитися жити в Україні

СБУ затримала ексчиновницю "ЛНР", керівницю так званого "управління культури, молоді та спорту" м. Довжанськ, яке тимчасово окупована терористами. Їй готується повідомлення про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисницю під час перетину державного кордону України. Вона виїхала з окупованої Луганщини до РФ, а потім приїхала до України з території РФ – через пункт пропуску "Мілове". Колаборантка в’їжджала в Україну для зміни прізвища і мала на меті постійно проживати на підконтрольній українській владі території.

Співробітники СБУ задокументували, що жінка перебувала на посаді керівника управління окупаційної адміністрації у 2015-2019 роках. Вона активно сприяла поширенню проросійської пропаганди та організовувала агітаційні заходи.

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З 2015 року "чиновниця" перебуває у розшуку за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва прокуратури Луганської області тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для повідомлення зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання