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Ексчиновницю "ЛНР" затримали на Луганщині: Планувала змінити прізвище і залишитися жити в Україні

Ексчиновницю

СБУ затримала ексчиновницю "ЛНР", керівницю так званого "управління культури, молоді та спорту" м. Довжанськ, яке тимчасово окупована терористами. Їй готується повідомлення про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисницю під час перетину державного кордону України. Вона виїхала з окупованої Луганщини до РФ, а потім приїхала до України з території РФ – через пункт пропуску "Мілове". Колаборантка в’їжджала в Україну для зміни прізвища і мала на меті постійно проживати на підконтрольній українській владі території.

Співробітники СБУ задокументували, що жінка перебувала на посаді керівника управління окупаційної адміністрації у 2015-2019 роках. Вона активно сприяла поширенню проросійської пропаганди та організовувала агітаційні заходи.

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З 2015 року "чиновниця" перебуває у розшуку за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва прокуратури Луганської області тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для повідомлення зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання

Автор: 

СБУ (12980) тероризм (2868) колабораціонізм (1171)


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Топ коментарі
+30
Нет, ну это уже просто русофобия какая-то началась.. Сколько сепара русским миром не корми, всё равно на Украину смотрит, Сталина на неё нет! Расстрел и девичья фамалиия!
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16.04.2021 12:00 Відповісти
+16
-"Перво наперво,на кол посадить,а уж потом..."
"Иван Васильевич меняет профессию"
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16.04.2021 12:01 Відповісти
+9
Приграничный городок в Луганской обл. с РФ. Осередок контрабандистов. До окупации вотчина Ефремова, одно из основних его контробандних направлений. Бензин, спирт, сахар.
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16.04.2021 12:15 Відповісти
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Нет, ну это уже просто русофобия какая-то началась.. Сколько сепара русским миром не корми, всё равно на Украину смотрит, Сталина на неё нет! Расстрел и девичья фамалиия!
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16.04.2021 12:00 Відповісти
-"Перво наперво,на кол посадить,а уж потом..."
"Иван Васильевич меняет профессию"
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16.04.2021 12:01 Відповісти
она видать на них и сидела там, устала бедолага
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16.04.2021 18:38 Відповісти
Что то подсказеут что не посадят, а даже на должность пристроят типа программа "тебя ждут дома".
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16.04.2021 12:04 Відповісти
Расстрелять!
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16.04.2021 12:05 Відповісти
Обменять
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16.04.2021 12:09 Відповісти
Расстрелять при попьітке бегства в Україну!
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16.04.2021 12:16 Відповісти
напевно буде питати: а мене за що, що я такого зробила?
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16.04.2021 12:07 Відповісти
Ни разу не был я в Довжанске. Шо ш там за управление культуры, спорт и молодежь?
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16.04.2021 12:08 Відповісти
Что то мне подсказывает,что дом культуры в Нью Васюках куда приехал Остап Ибоагимович, был несоизмеримо масштабней!
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16.04.2021 12:10 Відповісти
Вот и мне так кажется...
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16.04.2021 12:11 Відповісти
Приграничный городок в Луганской обл. с РФ. Осередок контрабандистов. До окупации вотчина Ефремова, одно из основних его контробандних направлений. Бензин, спирт, сахар.
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16.04.2021 12:15 Відповісти
А также продукты питания, которые тоннами вывозились в парашу.
Массовая закупка в Старобельске и прямиком в парашу, через Меловое.
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16.04.2021 23:22 Відповісти
Ну и как таким паспорта расейския выдавать? Эти нехорошие люди предадут при первой возможности!Диды в гробах сальтухи крутят!
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16.04.2021 12:08 Відповісти
дадут условно года 3. Как страшно накажут гниду!
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16.04.2021 12:08 Відповісти
казнить нельзя помиловать
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16.04.2021 12:10 Відповісти
Це тамжінашалюдя?
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16.04.2021 12:11 Відповісти
Что, депутатов не хватает?
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16.04.2021 12:12 Відповісти
Так кадровий голод! Вот і лізе всіляка шушваль бо оголошений "набір" сепаратистів в мери і депутати.
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16.04.2021 15:54 Відповісти
суд и тюрьма в Зап. Украине...
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16.04.2021 12:14 Відповісти
Ага и корми её в турме:обмен, на порядну людыну и никаких имитаций(горбатого могила исправит);хотя,думаю,где то ноги конкретно розставит и сменит ФИО...
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16.04.2021 13:23 Відповісти
Ну хоч одна в неї втіха , прізвище міняти вже не обов'язково .! .
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16.04.2021 12:18 Відповісти
Штепу вже посадили, 3,5 тис.$ виплатять по ЄСПЛ, то і цю посадять як Штепу!
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16.04.2021 12:21 Відповісти
Так она конкретно разжигала этот "костер",её "пламенные"речи еще не забыты...
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16.04.2021 13:26 Відповісти
Она выполняла "спецзадание" .....Спросите у Арестовича. Наградить и выбрать депутатом от О! п з Жопы.
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16.04.2021 12:37 Відповісти
Не иначе как не выдержала счастья жить в рЭспублике. Выпхать ее назад в луганду, пусть там поагитирует за Украину, раз тетя вспомнила про украинское гражданство.
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16.04.2021 12:48 Відповісти
Жираф сверху, снизу Дергачева Марина Игоревна. Цензор, не благодари
Ексчиновницю "ЛНР" затримали на Луганщині: Планувала змінити прізвище і залишитися жити в Україні - Цензор.НЕТ 2729
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16.04.2021 12:50 Відповісти
дура, надо было сразу идти в депутаты от Ахметова, как такое же как она дерьмо Аксёнов.. и у баклановской СБУ и новой зелиной прогнившей насквозь ЦВК не было бы пытань (когда всё идёт через ИХ блдскю кассу)
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16.04.2021 13:42 Відповісти
Закони воєнного часу ніхто не спростовував.Розстріляти без суду та слідства.
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16.04.2021 13:49 Відповісти
какого хрена рожу закрыли ??
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16.04.2021 14:50 Відповісти
А сколько таких ********** уже получили новые документы, за взятки??Можно только горько сожалеть!! Яркий пример ШТЁПА!! ЕЙ давно пора висеть на дереве в Краматорске!!
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16.04.2021 15:07 Відповісти
На кол посадить , депортировать обратно - отправить на урановый рудник добывать уран для АЕС и для едреной бимбы , и потрудится на благо Украины
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17.04.2021 10:24 Відповісти
 
 