До кінця 2021 року в межах COVAX планується охопити щепленнями до 20% населення України, - ЦГЗ
Поставка вакцин різних виробників у межах COVAX продовжиться, і очікується, що до кінця 2021 року вдасться охопити щепленнями до 20% населення України.
Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Україну доставили перші вакцини в рамках механізму COVAX. 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech Україна отримує безоплатно. Їх насамперед використають для щеплення персоналу й мешканців будинків для літніх людей. Потім - працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників. Постачання вакцин різних виробників у рамках COVAX продовжиться, й очікується, що до кінця 2021 року дозволить охопити щепленнями до 20% населення України", - йдеться в повідомленні
Як повідомлялося, сьогодні в Україну прибула перша партія COVID-вакцини Pfizer. Наступна партія вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer очікується в Україні в травні-червні поточного року. Вона становитиме 10 млн доз.
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А что будет с оставшимися 80% населения Украины до конца 2021 года? - Как будет так и будет? - Как нибудь "обойдется"?
припустимо ще відсотків 20(дуже оптимістична цмфра) -закуплять..
разом-40 відсотків з необхідних 60-70
а,оскіль імунітет - плюс мінус на пів року,то це ГІВНО ВАРТА ВАКЦИНАЦІЯ.
https://biz.censor.net/n3259916
Национальный банк (НБУ) считает низкие темпы вакцинации от COVID-19 и возможное усиление карантина ключевым риском для восстановления экономики Украины.
Как сообщает пресс-служба НБУ, новые волны пандемии и штаммы коронавируса заставили страны в очередной раз возвращаться к усилению карантина в первом квартале 2021 года.
"Несмотря на частичную адаптацию бизнеса к новым условиям, это замедляет восстановление деловой активности. Низкий темп вакцинации в Украине создает дополнительный риск будущих экономических потерь при одновременном усилении инфляционного давления в условиях восстановления глобальной экономики", - сказано в сообщении.
Среди других рисков НБУ также указывает эскалацию военного конфликта на востоке страны или на ее границах, волатильность на мировых рынках капитала и резкое ухудшение условий торговли.
Как уточнил во время брифинга, посвязенного повышению учетной ставки, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, медленный темп вакцинации стал одним из факторов, который привел к ухудшению прогноза восстановления ВВП Украины в 2021 году.
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Сколько там Моисей хилял по пустыне?