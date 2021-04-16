До кінця 2021 року в межах COVAX планується охопити щепленнями до 20% населення України, - ЦГЗ.

Поставка вакцин різних виробників у межах COVAX продовжиться, і очікується, що до кінця 2021 року вдасться охопити щепленнями до 20% населення України.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Україну доставили перші вакцини в рамках механізму COVAX. 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech Україна отримує безоплатно. Їх насамперед використають для щеплення персоналу й мешканців будинків для літніх людей. Потім - працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників. Постачання вакцин різних виробників у рамках COVAX продовжиться, й очікується, що до кінця 2021 року дозволить охопити щепленнями до 20% населення України", - йдеться в повідомленні

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Як повідомлялося, сьогодні в Україну прибула перша партія COVID-вакцини Pfizer. Наступна партія вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer очікується в Україні в травні-червні поточного року. Вона становитиме 10 млн доз.

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