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Новини Коронавірус і карантин
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До кінця 2021 року в межах COVAX планується охопити щепленнями до 20% населення України, - ЦГЗ

До кінця 2021 року в межах COVAX планується охопити щепленнями до 20% населення України, - ЦГЗ

Поставка вакцин різних виробників у межах COVAX продовжиться, і очікується, що до кінця 2021 року вдасться охопити щепленнями до 20% населення України.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Україну доставили перші вакцини в рамках механізму COVAX. 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech Україна отримує безоплатно. Їх насамперед використають для щеплення персоналу й мешканців будинків для літніх людей. Потім - працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників. Постачання вакцин різних виробників у рамках COVAX продовжиться, й очікується, що до кінця 2021 року дозволить охопити щепленнями до 20% населення України", - йдеться в повідомленні

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україну прибула перша партія COVID-вакцини Pfizer. ВIДЕО

Як повідомлялося, сьогодні в Україну прибула перша партія COVID-вакцини Pfizer. Наступна партія вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer очікується в Україні в травні-червні поточного року. Вона становитиме 10 млн доз.

Також дивіться: Отримані 117 тис. доз вакцини Pfizer будуть використовуватися для повного комплексу щеплення, - Ляшко. ВIДЕО

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
К концу 2021 года планируется провакцинировать до 20% населения Украины, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2399
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16.04.2021 12:09 Відповісти
+3
концу 2021 года планируется провакцинировать до 20% населения Украины"

А что будет с оставшимися 80% населения Украины до конца 2021 года? - Как будет так и будет? - Как нибудь "обойдется"?
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16.04.2021 12:06 Відповісти
+3
Грьобвні клоуни. Ще пару днів тому, "доктор Смерть" Степанов патякав, що буде вакциновано більше 50%. І тут тиць-звиздиць, і у клоунів щось пішло не так...20% . А нахера така вакцинація взагалі потрібна? Для тог8о,щоб вона мала сенс, потрібно 70% вакцинованих. Йо..ані тупорилі "новіиє маладиє ліца"
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16.04.2021 12:08 Відповісти
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16.04.2021 12:05 Відповісти
Дійсно обдовбані й відморожені...
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16.04.2021 12:06 Відповісти
концу 2021 года планируется провакцинировать до 20% населения Украины"

А что будет с оставшимися 80% населения Украины до конца 2021 года? - Как будет так и будет? - Как нибудь "обойдется"?
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16.04.2021 12:06 Відповісти
До кінця 2021 року в межах COVAX планується охопити щепленнями до 20% населення України, - ЦГЗ.
припустимо ще відсотків 20(дуже оптимістична цмфра) -закуплять..

разом-40 відсотків з необхідних 60-70
а,оскіль імунітет - плюс мінус на пів року,то це ГІВНО ВАРТА ВАКЦИНАЦІЯ.
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16.04.2021 12:36 Відповісти
Вы ж, наперсточники, говорили, до конца года всех успеете?!
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16.04.2021 12:06 Відповісти
Грьобвні клоуни. Ще пару днів тому, "доктор Смерть" Степанов патякав, що буде вакциновано більше 50%. І тут тиць-звиздиць, і у клоунів щось пішло не так...20% . А нахера така вакцинація взагалі потрібна? Для тог8о,щоб вона мала сенс, потрібно 70% вакцинованих. Йо..ані тупорилі "новіиє маладиє ліца"
показати весь коментар
16.04.2021 12:08 Відповісти
К концу 2021 года планируется провакцинировать до 20% населения Украины, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2399
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16.04.2021 12:09 Відповісти
Медленные темпы вакцинации угрожают экономике Украины, - Нацбанк

https://biz.censor.net/n3259916

Национальный банк (НБУ) считает низкие темпы вакцинации от COVID-19 и возможное усиление карантина ключевым риском для восстановления экономики Украины.
Как сообщает пресс-служба НБУ, новые волны пандемии и штаммы коронавируса заставили страны в очередной раз возвращаться к усилению карантина в первом квартале 2021 года.
"Несмотря на частичную адаптацию бизнеса к новым условиям, это замедляет восстановление деловой активности. Низкий темп вакцинации в Украине создает дополнительный риск будущих экономических потерь при одновременном усилении инфляционного давления в условиях восстановления глобальной экономики", - сказано в сообщении.
Среди других рисков НБУ также указывает эскалацию военного конфликта на востоке страны или на ее границах, волатильность на мировых рынках капитала и резкое ухудшение условий торговли.
Как уточнил во время брифинга, посвязенного повышению учетной ставки, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, медленный темп вакцинации стал одним из факторов, который привел к ухудшению прогноза восстановления ВВП Украины в 2021 году.
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16.04.2021 12:10 Відповісти
К концу 2021 года планируется провакцинировать до 20% населения Украины, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 368

..
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16.04.2021 12:10 Відповісти
Україну,це,невлаштовує
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16.04.2021 12:11 Відповісти
20процентов - саме то что надо для образования новых штамов на базе "недолечения"
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16.04.2021 12:12 Відповісти
Собираются 20% - значит дай Бог чтобы 10% получилось. А надо - 70%....
Сколько там Моисей хилял по пустыне?
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16.04.2021 12:12 Відповісти
Степанов, слюни прибери! Реальность такова: за полтора месяца - 1% населения провакцинирован. Такими сногсшибательными темпами до конца года выйдет максимум 7-8%.
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16.04.2021 12:18 Відповісти
Ще недавно ця цифра була 80%
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16.04.2021 13:25 Відповісти
Степанов усіх може, цоз лише 20%. ви там хоть навчіться одне і те саме говорити. а то як російські вчилки у Німеччині - одна ляпа одне, директрис друге.
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16.04.2021 13:59 Відповісти
 
 