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Новини Коронавірус і карантин
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Степанов про COVID-паспорти: Ми повністю готові до будь-якого розвитку подій - очікуємо фінального рішення ЄС

Степанов про COVID-паспорти: Ми повністю готові до будь-якого розвитку подій - очікуємо фінального рішення ЄС

Міністерство охорони здоров'я очікує фінального рішення Європейського Союзу щодо імунних паспортів для впровадження їх в Україні.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час Години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У ЄС 13 квітня представили проєкт імунних паспортів, у яких, окрім відмітки про вакцинацію, передбачається відмітка про проведене ПЛР-тестування і кількість антитіл. Це викликало бурхливу дискусію. Ми очікуємо від них фінального рішення", - сказав він.

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"Зі свого боку фахівці МОЗ та Мінцифри працюють з європейськими партнерами щодо необхідних даних. Ми повністю готові до будь-якого розвитку подій, тому що центральний компонент eHealth готовий до вивантаження даних", - додав міністр.

Нагадаємо, 15 квітня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що COVID-паспорти запровадять до літа, вони будуть визнаватися всюди в ЄС.

Автор: 

карантин (18172) паспорт (1161) Євросоюз (13666) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
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про COVID-паспорти:
"етапи великого шляху"

1. Ми повністю готові до будь-якого розвитку подій - очікуємо фінального рішення ЄС-Степанов.
2.Європа робить ковід- паспорти необхідною складовою перетину кордону без карантину.
3.Україна впроваджує власні ковід- паспорти.
4. в Україні розпочинається процес вакцинації різним ГІВНОМ І "плацебо"..
5. Європа перестає визнавати українські ковід- паспорти.

ПРОФІТ.
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16.04.2021 12:43 Відповісти
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Степанов о COVID-паспортах: Мы полностью готовы к любому развитию событий - ожидаем финального решения ЕС - Цензор.НЕТ 966
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16.04.2021 12:04 Відповісти
Реальный взрослый текст...слов нет...только эмоции...
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16.04.2021 12:12 Відповісти
А интересно этот ихний пачпорт буде с фото и нано-букафками
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16.04.2021 12:09 Відповісти
Интересно, найдётся герой, чтоб у Степашки пальто отобрать?
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16.04.2021 12:13 Відповісти
Береги пальто, Максик=))
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16.04.2021 12:19 Відповісти
І тому восени в Україні планують розпочати комерційне вакцинування...
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16.04.2021 12:19 Відповісти
І ЛИШЕ СЕРТИФІКОВАНИМИ НА ЗАХОДІ ЛАБОРАТОРІЯМИ..
точно не "євролаб"
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16.04.2021 12:45 Відповісти
про COVID-паспорти:
"етапи великого шляху"

1. Ми повністю готові до будь-якого розвитку подій - очікуємо фінального рішення ЄС-Степанов.
2.Європа робить ковід- паспорти необхідною складовою перетину кордону без карантину.
3.Україна впроваджує власні ковід- паспорти.
4. в Україні розпочинається процес вакцинації різним ГІВНОМ І "плацебо"..
5. Європа перестає визнавати українські ковід- паспорти.

ПРОФІТ.
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16.04.2021 12:43 Відповісти
"Ми повністю готові до будь-якого розвитку подій - очікуємо фінального рішення"- рішення досить просте - припнуть за дві ноги до різних смерек, десь неподалік букавєля. Головне дистанцію зберігати , на усіх слуг урода смерек вистачить.!
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16.04.2021 12:52 Відповісти
****, куртка уже есть, можно подождать
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16.04.2021 12:56 Відповісти
 
 