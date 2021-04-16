Степанов про COVID-паспорти: Ми повністю готові до будь-якого розвитку подій - очікуємо фінального рішення ЄС
Міністерство охорони здоров'я очікує фінального рішення Європейського Союзу щодо імунних паспортів для впровадження їх в Україні.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час Години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У ЄС 13 квітня представили проєкт імунних паспортів, у яких, окрім відмітки про вакцинацію, передбачається відмітка про проведене ПЛР-тестування і кількість антитіл. Це викликало бурхливу дискусію. Ми очікуємо від них фінального рішення", - сказав він.
"Зі свого боку фахівці МОЗ та Мінцифри працюють з європейськими партнерами щодо необхідних даних. Ми повністю готові до будь-якого розвитку подій, тому що центральний компонент eHealth готовий до вивантаження даних", - додав міністр.
Нагадаємо, 15 квітня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що COVID-паспорти запровадять до літа, вони будуть визнаватися всюди в ЄС.
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точно не "євролаб"
"етапи великого шляху"
1. Ми повністю готові до будь-якого розвитку подій - очікуємо фінального рішення ЄС-Степанов.
2.Європа робить ковід- паспорти необхідною складовою перетину кордону без карантину.
3.Україна впроваджує власні ковід- паспорти.
4. в Україні розпочинається процес вакцинації різним ГІВНОМ І "плацебо"..
5. Європа перестає визнавати українські ковід- паспорти.
ПРОФІТ.