Пандемія міцно тримає Німеччину в своїх руках, - Меркель просить розширити її повноваження для боротьби з COVID-19

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що локдаун і комендантська година можуть допомогти Німеччині подолати третю хвилю коронавірусу. Вона закликала німецьких парламентаріїв внести зміни в законодавство, щоб федеральний уряд мав можливість самостійно посилювати карантинні обмеження в регіонах з високим рівнем інфікування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Reuters.

За її словами, більшість німців підтримують запровадження суворіших карантинних заходів.

"Третя хвиля пандемії міцно тримає нашу країну в своїх руках Працівники реанімації посилають один сигнал лиха за іншим. Хто ми такі, щоб ігнорувати їхні благання?" - сказала Меркель.

Вона закликає парламент змінити закон про захист від інфекцій, щоб федеральна влада могла вводити обмеження, навіть якщо регіональні лідери будуть виступати проти цього.

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Водночас Меркель заявила, що такі повноваження не є надійним рішенням проблеми пандемії. Вона вважає, що перемогти COVID можна лише за допомогою вакцинації.

Раніше канцлерка Німеччини повідомляла, що третя хвиля пандемії коронавірусу виявилася найважчою для Німеччини.