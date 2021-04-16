Пандемія міцно тримає Німеччину в своїх руках, - Меркель просить розширити її повноваження для боротьби з COVID-19
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що локдаун і комендантська година можуть допомогти Німеччині подолати третю хвилю коронавірусу. Вона закликала німецьких парламентаріїв внести зміни в законодавство, щоб федеральний уряд мав можливість самостійно посилювати карантинні обмеження в регіонах з високим рівнем інфікування.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Reuters.
За її словами, більшість німців підтримують запровадження суворіших карантинних заходів.
"Третя хвиля пандемії міцно тримає нашу країну в своїх руках Працівники реанімації посилають один сигнал лиха за іншим. Хто ми такі, щоб ігнорувати їхні благання?" - сказала Меркель.
Вона закликає парламент змінити закон про захист від інфекцій, щоб федеральна влада могла вводити обмеження, навіть якщо регіональні лідери будуть виступати проти цього.
Водночас Меркель заявила, що такі повноваження не є надійним рішенням проблеми пандемії. Вона вважає, що перемогти COVID можна лише за допомогою вакцинації.
Раніше канцлерка Німеччини повідомляла, що третя хвиля пандемії коронавірусу виявилася найважчою для Німеччини.
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Сама дисциплінована нація, самі високі штрафи, саме велике охоплення вакцинацією - і така срака. Всі в масках, комендантська година... Так і до масових розстрілів та концтаборів недалеко...
Но туристический бизнес удалось угробить практически полностью.