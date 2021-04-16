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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія міцно тримає Німеччину в своїх руках, - Меркель просить розширити її повноваження для боротьби з COVID-19

Пандемія міцно тримає Німеччину в своїх руках, - Меркель просить розширити її повноваження для боротьби з COVID-19

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що локдаун і комендантська година можуть допомогти Німеччині подолати третю хвилю коронавірусу. Вона закликала німецьких парламентаріїв внести зміни в законодавство, щоб федеральний уряд мав можливість самостійно посилювати карантинні обмеження в регіонах з високим рівнем інфікування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Reuters.

За її словами, більшість німців підтримують запровадження суворіших карантинних заходів.

"Третя хвиля пандемії міцно тримає нашу країну в своїх руках Працівники реанімації посилають один сигнал лиха за іншим. Хто ми такі, щоб ігнорувати їхні благання?" - сказала Меркель.

Вона закликає парламент змінити закон про захист від інфекцій, щоб федеральна влада могла вводити обмеження, навіть якщо регіональні лідери будуть виступати проти цього.

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Водночас Меркель заявила, що такі повноваження не є надійним рішенням проблеми пандемії. Вона вважає, що перемогти COVID можна лише за допомогою вакцинації.

Раніше канцлерка Німеччини повідомляла, що третя хвиля пандемії коронавірусу виявилася найважчою для Німеччини.

Автор: 

Німеччина (7484) карантин (18172) Меркель Ангела (1139) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ой, а шош такоє?
Сама дисциплінована нація, самі високі штрафи, саме велике охоплення вакцинацією - і така срака. Всі в масках, комендантська година... Так і до масових розстрілів та концтаборів недалеко...
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16.04.2021 12:20 Відповісти
Та да, просто бида с энтим ковидом - до сраки оказалались и намордники, и локдауны с комендантскими часами.

Но туристический бизнес удалось угробить практически полностью.
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16.04.2021 12:52 Відповісти
Иудоглобализация это планета в клеточку.
Пандемия прочно держит Германию в своих руках, - Меркель просит расширить ее полномочия для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 7037
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16.04.2021 12:20 Відповісти
пусть приедет с официальным визитом в Украину спортивный опыт перенимать. и медиков присылает, учиться вести статистические отчёты.
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16.04.2021 12:34 Відповісти
Скоро попросит достроить СП-2 для борьбы с COVIDлом. Ох уж эти сказочники.
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16.04.2021 13:32 Відповісти
... и очень плохенькая погода тому способствует. По ночам до минус трёх, днём - не более десяти тепла и с дождичками. Сегодня все разновидности вируса находятся на территории Германии, в том числе и геморроя.
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16.04.2021 14:53 Відповісти
прошел год, карантин нихера не помогает, а она все считает)))
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16.04.2021 17:25 Відповісти
 
 