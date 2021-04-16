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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві від коронавірусу померли 49 осіб, видужали - 1156, виявили 1609 випадків, - Кличко

За добу в Києві від коронавірусу померли 49 осіб, видужали - 1156, виявили 1609 випадків, - Кличко

За минулу добу в Києві госпіталізували 156 осіб з діагнозом коронавірус.

Про це на онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Епідеміологічна ситуація в місті залишається, на жаль, складною. Кількість нових випадків захворювання, смертей від вірусу і госпіталізованих пацієнтів суттєво не зменшується. За минулу добу виявили 1609 інфікованих. Померли 49 осіб - 18 жінок і 31 чоловік. Всього за період пандемії в столиці 4121 летальний випадок від вірусу", - зазначив мер Києва.

Всього підтверджених випадків коронавірусу в місті 183 300.

Серед захворілих за минулу добу 926 жінок віком від 18 до 91 року, 621 чоловік віком від 18 до 92 років. А також 32 дівчинки від 1 до 17 років і 30 хлопчиків від 10 місяців до 17 років

Крім того, за добу госпіталізували 156 пацієнтів з коронавірусом, а 371 людину було госпіталізовано з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Водночас 1156 осіб побороли вірус (загалом 114 396 видужали).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (320), Дніпровському (294) та Деснянському (190).

Також читайте: За добу через COVID-19 у Києві померла 51 людина, виявили 1 625 нових випадків. Серед захворілих 59 дітей, - Кличко. КАРТА

Автор: 

карантин (18172) Київ (19665) Кличко Віталій (3527) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Блін, який же це спад - коли 50 людей померло! Це - жах ! Сидіти вдома до Великодня і після. Обмеження транспорту, закриті школи, садочки, маски... Зовсім не плато, а Еверест. Аби не було б гірше... За сутки в Киеве от коронавируса умерли 49 человек, выздоровели - 1 156, выявили 1 609 случаев, - Кличко - Цензор.НЕТ 9169
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16.04.2021 12:14 Відповісти
За сутки в Киеве от коронавируса умерли 49 человек, выздоровели - 1 156, выявили 1 609 случаев, - Кличко - Цензор.НЕТ 5094
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16.04.2021 12:21 Відповісти
Надо знакомить еще с одними показателями : - За сутки в больницы поступило ??? ,выписано ???. Это очень важно.
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16.04.2021 12:25 Відповісти
Вимагаємо повного локдауну!!! Головне це вберегти якомога більше людей!
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16.04.2021 12:39 Відповісти
 
 