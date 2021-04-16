За добу в Києві від коронавірусу померли 49 осіб, видужали - 1156, виявили 1609 випадків, - Кличко

За минулу добу в Києві госпіталізували 156 осіб з діагнозом коронавірус.

Про це на онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Епідеміологічна ситуація в місті залишається, на жаль, складною. Кількість нових випадків захворювання, смертей від вірусу і госпіталізованих пацієнтів суттєво не зменшується. За минулу добу виявили 1609 інфікованих. Померли 49 осіб - 18 жінок і 31 чоловік. Всього за період пандемії в столиці 4121 летальний випадок від вірусу", - зазначив мер Києва.

Всього підтверджених випадків коронавірусу в місті 183 300.

Серед захворілих за минулу добу 926 жінок віком від 18 до 91 року, 621 чоловік віком від 18 до 92 років. А також 32 дівчинки від 1 до 17 років і 30 хлопчиків від 10 місяців до 17 років

Крім того, за добу госпіталізували 156 пацієнтів з коронавірусом, а 371 людину було госпіталізовано з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Водночас 1156 осіб побороли вірус (загалом 114 396 видужали).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (320), Дніпровському (294) та Деснянському (190).

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