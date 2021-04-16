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Порошенко запропонував кроки для деескалації ситуації на Донбасі та кордоні України: Реформи, перегляд переговорних позицій і повернення військ на передню лінію

Порошенко запропонував кроки для деескалації ситуації на Донбасі та кордоні України: Реформи, перегляд переговорних позицій і повернення військ на передню лінію

П’ятий президент України Петро Порошенко запропонував три кроки для деескалації ситуації на Донбасі, яка відбувається на тлі нарощування російської армії уздовж українських кордонів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив, відповідаючи на питання "НВ" про те, як країна має поводитися в ситуації ескалації на Донбасі і скупчення військ РФ біля державних кордонів.

"Перше: слід повернути українські підрозділи на позиції, з яких вони були відведені за два роки. На передню лінію знову вивести контрснайперські групи. Поновити призупинену активність розвідувальних груп. Мають бути зняті всі заборони, які потенційно наражають на ризик наших захисників", — поділився думкою Порошенко, також підкресливши необхідність укладання додаткових домовленостей з партнерами України щодо отримання військового обладнання.

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Крім того, лідер "ЄС" закликав провести розслідування "справи вагнерівців" і посилити розвідувальну роботу.

"Важлива розвідувальна координація з нашими партнерами. Кремль має розуміти, що всі його агресивні плани читаються і жодних несподіванок не станеться. Наша команда свого часу створила рівень довіри, необхідний для отримання розвідданих від західних партнерів. Зрив спецоперації із затримання російських військових злочинців із приватної армії Вагнера цю довіру підірвав. Треба провести ретельне розслідування "вагнергейта", - наголосив п'ятий президент.

Другим кроком з деескалації ситуації Порошенко назвав перегляд переговорних позицій.

"Україна має повернути собі реноме надійного та розсудливого гравця і втрачену ініціативу в спілкуванні із західними партнерами, щоб не допустити повторення сепаратних контактів Берлін-Париж-Москва. Дуже прикро, що перший телефон країни так і не подзвонив до Берліна і Парижа ні до, ні після цих контактів. Маємо шанувати і цінувати наших партнерів і формулювати, як ми вже неодноразово це робили, спільну позицію з Берліном, Парижем і Вашингтоном. Неприпустимим є порушення запровадженого нами принципу "нічого про Україну без України", - повідомив лідер "ЄС".

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За словами Порошенка, українській стороні слід повернутися до розробки "дорожньої карти" імплементації Мінських домовленостей і наполягати на поновленні контролю над кордоном, а також відновити панування принципу "спочатку безпека".

Третім пунктом очільник Європейської солідарності назвав проведення реформ в Україні.

"Пін-код для успіху — боротьба з корупцією, впливом олігархів та очищення владних коридорів від російських агентів. Маємо пам’ятати золоте правило: Росія наважиться на наступальну воєнну операцію лише тоді, коли відчуватиме слабкість нашої держави, коли ціна агресії буде мінімальною", — поділився думкою експрезидент.

Також Порошенко закликав чинну владу "відмовитися від переслідувань опозиційних політичних сил, цькування активістів і волонтерів, провокування через сумнівні ініціативи розколи у суспільстві, а також від послуг сумнівних радників".

Автор: 

Порошенко Петро (15193) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+52
И нужен четвертый шаг: вернуть нормального Главнокомандующего.
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16.04.2021 12:30 Відповісти
+43
Порошенко предложил шаги для деэскалации ситуации на Донбассе и границах Украины: Реформы, пересмотр переговорных позиций и возврат войск на переднюю линию - Цензор.НЕТ 1556
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16.04.2021 12:37 Відповісти
+33
"следует вернуть украинские подразделения на позиции, с которых они были отведены на протяжении двух лет" зачем вообще отводили? Какой был смысл? Количество погибших\пострадавших в ВСУ +- одинаковое, что до отведения что после.

Демотивация армии? Слив укрианских земель? Что было основной целью у Зели и его 73% холуев при отведении войск?
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16.04.2021 12:32 Відповісти
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беня, між іншим, вас фінансував... і вас кинув?
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16.04.2021 22:12 Відповісти
Если так болеешь за Яроша, может прислушаешься к нему? Он призвал объединяться вокруг Пороха! или ты бот?
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16.04.2021 23:56 Відповісти
5 лет не хватило Барыге? Страна, дай порулить еще разок, ну пожалуйста. Я больше не БУ!
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16.04.2021 18:52 Відповісти
Пятой колонне "лишь бы не Порох" покоя все нет)))
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16.04.2021 23:59 Відповісти
Що там говорити , правду говорить Петро...дивно.що під час війни украінці вибрали делитанта в президенти ...))) дуже дивно))):
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17.04.2021 02:38 Відповісти
проблема в том, что проголосовало всего 13,5% наделенных правом голоса (и то, только 73% из 13% так зло пошутили над самими собой)... Но по-большоиу счету, инфантильность электората и сыграла с нами злую шутку, в виде олуха царя небесного.
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17.04.2021 05:11 Відповісти
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