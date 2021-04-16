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Новини
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Законопроєкт про екоінспекції - це інструмент для тиску на бізнес, а не захисту екології, - експерт

Законопроєкт про екоінспекції - це інструмент для тиску на бізнес, а не захисту екології, - експерт

Законопроєкт про Екоконтроль №3091 наділяє екоінспекції надмірними повноваженнями, що може привести до зростання корупції в галузі і посилення тиску на бізнес.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Сегодня" розповів президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Новий законопроєкт збільшує можливість планових перевірок в 2 рази, штрафи - в тисячі разів. Вони становитимуть від 2 до 5,5 млн грн за один раз. Для середніх і дрібних підприємств це фактично питання виживання. Зрозуміло, що в сотні разів збільшиться і розмір необхідних хабарів", - розповів Каленков.

За його словами, згідно із законопроєктом, екоінспекція зможе проводити позапланові перевірки за надуманими приводами і з ініціативи будь-якої особи, без належного обґрунтування. При цьому ніякої відповідальності за це для інспекторів законопроєктом не передбачено.

"Тобто будь-який конкурент може наслати такі перевірки на конкуруюче підприємство і при цьому не нести ніякої відповідальності", - підкреслив Каленков.

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Крім того, він звернув увагу, що законопроєктом передбачається безліч спірних норм. Зокрема, норма, за якою інспектори зможуть приходити на підприємство без присутності керівника, в будь-який час дня і ночі, в тому числі у святкові дні. Якщо їх не пускають - можуть виписати мільйонний штраф, якщо допустять на підприємство - вони зможуть переривати його нормальну роботу, опечатувати різні частини виробничого процесу і зупиняти саме підприємство без рішення суду.

На думку Каленкова, такі норми відкривають широкі можливості як для корупції з боку чиновників, так і для недобросовісної конкурентної боротьби. Крім того, ще одним недоліком законопроєкту експерт вважає виведення екологічного контролю за рамки базового закону про перевірки.

"Те, що нову службу державного екологічного контролю виводять з-під дії цього закону, створює можливості для зловживань чиновників і створення корупційних схем", - підкреслив Каленков.

Раніше президент ІСС Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що проведення екоінспекцією перевірок, які передбачаються в законопроєкті про екологічний контроль (№3091), можуть призвести до зупинки промисловості.

У свою чергу гендиректор УНВА "Укркокс" Анатолій Старовойт вважає, що прийняття законопроєкту про екологічний контроль може призвести до зриву технологічних процесів на металургійних підприємствах і збільшення викидів заводами.

Автор: 

корупція (4710) екологія (1357) штраф (1880) Каленков Олександр (105)


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Топ коментарі
+2
_Вообще-то в нашей стране бандитская власть! Поэтому вообще все принятые ею законы направлены на то чтобы ограбить народ и мелкий/средний бизнес - всех, кто ещё шевелится. А олигархи всем этим рулят, они и есть те, кому это нужно и в чьих интересах это делается.
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16.04.2021 12:52 Відповісти
+1
То есть, пусть линяют на взятки и продолжают рубить бабло и гадить?
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16.04.2021 12:32 Відповісти
+1
Какое давление,создают очередную конторку под взяточничество для своего человечка.
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16.04.2021 12:49 Відповісти
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А зачем давать взятки если все в порядке? Бизнесмены хотят рубить бабло, покупать виллы в Испании, но не хотят влаживать деньги в очистительные сооужения.
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16.04.2021 12:29 Відповісти
То есть, пусть линяют на взятки и продолжают рубить бабло и гадить?
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16.04.2021 12:32 Відповісти
Читать научись, писать же как то научился!
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16.04.2021 12:34 Відповісти
Законопроект об экоинспекции - это инструмент для давления на бизнес, а не защиты экологии, -эксперт

Законопроект об экоинспекции - это инструмент для перевыполнения планов посадок

- я который не эксперд
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16.04.2021 12:42 Відповісти
Какое давление,создают очередную конторку под взяточничество для своего человечка.
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16.04.2021 12:49 Відповісти
_Вообще-то в нашей стране бандитская власть! Поэтому вообще все принятые ею законы направлены на то чтобы ограбить народ и мелкий/средний бизнес - всех, кто ещё шевелится. А олигархи всем этим рулят, они и есть те, кому это нужно и в чьих интересах это делается.
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16.04.2021 12:52 Відповісти
Взяти цього експпєрда і переселити на ПМЖ з його маєтку в сосновому лісочку поближче до хімзаводу або меткомбінату нехай там свої коментарі дає.
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16.04.2021 13:02 Відповісти
И что изменится? Эксперт окна поменяет, кондишены с очистителями воздуха поставит, а вы и дальше дерьмом будете дышать. думаете воздух или вода чище станут от того, что взятки в цене подпрыгнут?))) Смешной...
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16.04.2021 20:01 Відповісти
После импичмента Зели придётся ещё и отменять все законы ВР принятые во время его каденции. Всё это не шуточки. Это страна.
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16.04.2021 13:26 Відповісти
Почему только Зели? Мы 30 лет хернёй занимаемся
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16.04.2021 14:13 Відповісти
никто не мешает - попросили денег, написал заяву....
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16.04.2021 14:48 Відповісти
А разве эксперты не знают кто нынче законопроекты пишет?))) У них-же отношение к законам как к билетам на концерт.))) Написали закон и ждут что им сейчас деньги понесут, а представление продолжается.)))
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16.04.2021 19:59 Відповісти
 
 