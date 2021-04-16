УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7777 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 164 23

"Щоб не було інфекційного вибуху", - Кличко заявив, що Київ вже готує додаткові карантинні заходи на Великдень. ВIДЕО

Рішення про послаблення суворих обмежень або про продовження їхньої дії влада ухвалюватиме з урахуванням динаміки захворюваності та заповненості ліжок у лікарнях столиці - насамперед обладнаних подачею кисню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"Все залежатиме від динаміки захворюваності і від заповненості ліжок у лікарнях столиці - в першу чергу обладнаних подачею кисню. Поки що говорити про поліпшення ситуації – зарано. Бо, як бачимо, не зменшується ні кількість нових випадків інфікування, ні кількість госпіталізованих у важкому стані. І збільшується кількість смертей. Також в лікарнях досі велика кількість тяжких хворих, які потребують кисневої підтримки", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що запровадження суворих обмежень дозволило дещо стабілізувати ситуацію. Але вона залишається складною.

"Саме тому ми подовжили дію карантину. І тепер багато чого залежить від самих киян. – Від того, наскільки вони свідомі і дбають про своє здоров’я. Наскільки дотримуються простих, але таких важливих правил. На жаль, не всі це розуміють, - підкреслив мер. - Нагадаю, рішення про послаблення обмежень буде ухвалювати комісія з надзвичайних ситуацій міста, до складу якої входять фахівці різних сфер. В тому числі, і медики – інфекціоністи та епідеміологи. У нас попереду Великодні свята. І ми вже готуємо додаткові протиепідеміологічні заходи та норми, аби після свят не сталося інфекційного вибуху. Ці правила розробляє комісія з надзвичайних ситуацій міста. І до Великодня ми їх оприлюднимо", - сказав Віталій Кличко.

Також читайте: За добу в Києві від коронавірусу померли 49 осіб, видужали - 1156, виявили 1609 випадків, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) Київ (19665) Кличко Віталій (3527) Великдень (361) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Потому что, как видим, не уменьшается ни количество новых случаев инфицирования, ни количество госпитализированных в тяжелом состоянии. Увеличивается и количество смертей. Источник: https://censor.net/ru/n3260151

Вот собственно и все результаты так называемого локдауна.
показати весь коментар
16.04.2021 12:48 Відповісти
+2
Укрзализныця" (УЗ) планирует на пасхальные и майские праздники запустить 11 дополнительных поездов в Закарпатскую область

А Виталя знает об этом?
показати весь коментар
16.04.2021 12:54 Відповісти
+2
Лучше противозачаточные средства раздали бы бесплатно кличку и его команде чтоб такие дебилы не рождались
показати весь коментар
16.04.2021 12:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так была уже Пасха вроде, 4 апреля?
Или Кличко о мацковском еретическом паханате заботится?
показати весь коментар
16.04.2021 12:46 Відповісти
будет что-то типа такого?
"Щоб не було інфекційного вибуху", - Кличко заявив, що Київ вже готує додаткові карантинні заходи на Великдень - Цензор.НЕТ 5104
показати весь коментар
16.04.2021 13:03 Відповісти
Завоняло оп за жиддя...
показати весь коментар
16.04.2021 13:22 Відповісти
То була єврейська і католицька, а православна і греко-католицька буде 2 травня.
показати весь коментар
16.04.2021 13:28 Відповісти
Потому что, как видим, не уменьшается ни количество новых случаев инфицирования, ни количество госпитализированных в тяжелом состоянии. Увеличивается и количество смертей. Источник: https://censor.net/ru/n3260151

Вот собственно и все результаты так называемого локдауна.
показати весь коментар
16.04.2021 12:48 Відповісти
Карантинні заходи нe є причиною високоі кількості випадків захворювання. З цими заходами випадків мeншe, ніж було б бeз них.
показати весь коментар
19.04.2021 14:27 Відповісти
Говорят, что локдаун собираются продлить до 10 мая.
показати весь коментар
16.04.2021 12:51 Відповісти
Дураку закон не писан.
показати весь коментар
16.04.2021 12:55 Відповісти
+
показати весь коментар
18.04.2021 13:59 Відповісти
Укрзализныця" (УЗ) планирует на пасхальные и майские праздники запустить 11 дополнительных поездов в Закарпатскую область

А Виталя знает об этом?
показати весь коментар
16.04.2021 12:54 Відповісти
кажется сейчас запнётся и со словами " а ну его на_уй" замычит
показати весь коментар
16.04.2021 12:54 Відповісти
Лучше противозачаточные средства раздали бы бесплатно кличку и его команде чтоб такие дебилы не рождались
показати весь коментар
16.04.2021 12:57 Відповісти
Запоздалое предложение. Они уже родились.
показати весь коментар
16.04.2021 12:58 Відповісти
А можливість соціального вибуху нікого не хвилює?
показати весь коментар
16.04.2021 12:57 Відповісти
в Африке ?
показати весь коментар
18.04.2021 14:02 Відповісти
Оставалась еще возможность передвижения по городу на электричке.
Сегодня вывели на линии каких-то фашистов, отменяют скоростной на Троещине и остановку электрички.
Следующим шагом - взорвут мосты через Днепр.
показати весь коментар
16.04.2021 13:04 Відповісти
интересно кто ему про слово "взрыв" подсказал?
може бидон с бражкой рванул на балконе?
показати весь коментар
16.04.2021 13:14 Відповісти
урод.
показати весь коментар
16.04.2021 13:20 Відповісти
Кличко смог бы что то обсудить с Парубием?
показати весь коментар
16.04.2021 13:34 Відповісти
представляю этот "разговор " - любой диктофон сгорит от стыда
показати весь коментар
18.04.2021 14:01 Відповісти
Два дні назад їхав через весь Київ від залізничної станції Караваєві дачі до метро Лісова маршруткою. Маршрутка забита, а комунальний транспорт і метро ганяють порожняком "чтобы не было инфекционного взрыва".
показати весь коментар
16.04.2021 13:37 Відповісти
Правильно.
показати весь коментар
17.04.2021 01:07 Відповісти
Большинство последний зуй без соли доедают, а некоторые мрази жиреют ,благодаря этому карантину. Так , ладно в Европах и Америках такое (знаем мы как они там доедают) А тут , в банановой республике ?
показати весь коментар
18.04.2021 13:58 Відповісти
 
 