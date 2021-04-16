"Щоб не було інфекційного вибуху", - Кличко заявив, що Київ вже готує додаткові карантинні заходи на Великдень. ВIДЕО

Рішення про послаблення суворих обмежень або про продовження їхньої дії влада ухвалюватиме з урахуванням динаміки захворюваності та заповненості ліжок у лікарнях столиці - насамперед обладнаних подачею кисню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"Все залежатиме від динаміки захворюваності і від заповненості ліжок у лікарнях столиці - в першу чергу обладнаних подачею кисню. Поки що говорити про поліпшення ситуації – зарано. Бо, як бачимо, не зменшується ні кількість нових випадків інфікування, ні кількість госпіталізованих у важкому стані. І збільшується кількість смертей. Також в лікарнях досі велика кількість тяжких хворих, які потребують кисневої підтримки", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що запровадження суворих обмежень дозволило дещо стабілізувати ситуацію. Але вона залишається складною.

"Саме тому ми подовжили дію карантину. І тепер багато чого залежить від самих киян. – Від того, наскільки вони свідомі і дбають про своє здоров’я. Наскільки дотримуються простих, але таких важливих правил. На жаль, не всі це розуміють, - підкреслив мер. - Нагадаю, рішення про послаблення обмежень буде ухвалювати комісія з надзвичайних ситуацій міста, до складу якої входять фахівці різних сфер. В тому числі, і медики – інфекціоністи та епідеміологи. У нас попереду Великодні свята. І ми вже готуємо додаткові протиепідеміологічні заходи та норми, аби після свят не сталося інфекційного вибуху. Ці правила розробляє комісія з надзвичайних ситуацій міста. І до Великодня ми їх оприлюднимо", - сказав Віталій Кличко.

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