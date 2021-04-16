Степанов сподівається, що потреби медицини врахують під час корекції держбюджету: Ми закупимо вакцини так чи інакше, вони - життєво необхідні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов висловив надію, що потреби медичної системи України будуть враховані під час корекції і формування бюджету країни.

Про це він заявив сьогодні під час години запитань до уряду, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми стратегічно мислили при плануванні на цей рік, врахували необхідність додаткових фінансових коштів на купівлю вакцин. Ми подали наші пропозиції в проєкт бюджету. Ці цифри базувалися на конкретних розрахунках. Але в кінцевому підсумку МОЗ отримав тільки чверть від необхідного. Зараз нам по суті в ручному режимі довелося перерозподіляти бюджет, щоб знайти необхідні кошти на програму із закупівлі вакцин. Я офіційно заявляю, що ці кошти будуть повернуті в повному обсязі. Вони дійсно належать людям. Як говорила "залізна леді" Маргарет Тетчер, у країни немає власних коштів, є тільки гроші платників податків. Ми закупимо вакцини так чи інакше, тому що вони життєво необхідні. Упевнений, що парламент підтримає відповідні зміни держбюджету, і все стане на свої місця", - додав міністр.

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