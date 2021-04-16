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Новини
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Степанов сподівається, що потреби медицини врахують під час корекції держбюджету: Ми закупимо вакцини так чи інакше, вони - життєво необхідні

Степанов сподівається, що потреби медицини врахують під час корекції держбюджету: Ми закупимо вакцини так чи інакше, вони - життєво необхідні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов висловив надію, що потреби медичної системи України будуть враховані під час корекції і формування бюджету країни.

Про це він заявив сьогодні під час години запитань до уряду, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми стратегічно мислили при плануванні на цей рік, врахували необхідність додаткових фінансових коштів на купівлю вакцин. Ми подали наші пропозиції в проєкт бюджету. Ці цифри базувалися на конкретних розрахунках. Але в кінцевому підсумку МОЗ отримав тільки чверть від необхідного. Зараз нам по суті в ручному режимі довелося перерозподіляти бюджет, щоб знайти необхідні кошти на програму із закупівлі вакцин. Я офіційно заявляю, що ці кошти будуть повернуті в повному обсязі. Вони дійсно належать людям. Як говорила "залізна леді" Маргарет Тетчер, у країни немає власних коштів, є тільки гроші платників податків. Ми закупимо вакцини так чи інакше, тому що вони життєво необхідні. Упевнений, що парламент підтримає відповідні зміни держбюджету, і все стане на свої місця", - додав міністр.

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Автор: 

бюджет (3016) вакцина (4419) ВР (15045) держбюджет (2412) Степанов Максим (2198)


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Продай куртку, ворюга, добавь на вакцину.
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16.04.2021 12:41 Відповісти
Мы закупим вакцины... Це як до дня незалежності зробимо новий літак і "Літаки летять - будемо всіх бомбить», https://www.youtube.com/watch?v=eg9APgsBgEk
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16.04.2021 12:46 Відповісти
та ничо! У мудрого нарида есть деньги. Эпоха зубажиння давно прошла
Степанов надеется, что потребности медицины учтут при коррекции госбюджета: Мы закупим вакцины так или иначе, они - жизненно необходимы - Цензор.НЕТ 5771
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16.04.2021 12:47 Відповісти
Министр требует, а жополиз-назначенец - просит и надеется.
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16.04.2021 12:57 Відповісти
Степанов надеется, что потребности медицины учтут при коррекции госбюджета: Мы закупим вакцины так или иначе, они - жизненно необходимы - Цензор.НЕТ 7846
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16.04.2021 12:57 Відповісти
Стратегически мыслили! Вот это завернул... Когда ваша зелешобла кроила бюджет пандемия уже шагала по миру, на востоке продолжалась война. Может мыслить или, тем более, стратегически вы, зелевыхухоли, можете только в ущерб Украине?
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16.04.2021 13:04 Відповісти
что за куйня - НАДЕЕТСЯ !?
бабло на борьбу с вирусом это первостатейная задача!
Даже выплату зарплат депутатам надо перенести во вторую очередь !!!
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16.04.2021 13:11 Відповісти
придурок от медицины.... а в каком веке ты их закупишь?
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16.04.2021 14:06 Відповісти
А где делись миллиарды уже выделенные на закупку вакцины? Или слуги еще не победили свою бедность?
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17.04.2021 00:17 Відповісти
 
 