"Укрзалізниця" планує на великодні і травневі свята запустити 11 додаткових поїздів на Закарпаття

"Укрзалізниця" (УЗ) планує на великодні і травневі свята запустити 11 додаткових поїздів до Закарпатської області.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Очікуються травневі, великодні свята, тому хочу анонсувати, що ми запускатимемо додаткові 11 потягів у Закарпаття", - сказав Юрик на брифінгу в парламенті 16 квітня.

Він нагадав, що нещодавно в області було скасовано режим "червоної" зони епідемічної небезпеки й відновлено рейси потягів далекого сполучення, і "наразі 12 потягів сполучають Україну з Закарпаттям".

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