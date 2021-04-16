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"Укрзалізниця" планує на великодні і травневі свята запустити 11 додаткових поїздів на Закарпаття

"Укрзалізниця" (УЗ) планує на великодні і травневі свята запустити 11 додаткових поїздів до Закарпатської області.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Очікуються травневі, великодні свята, тому хочу анонсувати, що ми запускатимемо додаткові 11 потягів у Закарпаття", - сказав Юрик на брифінгу в парламенті 16 квітня.

Він нагадав, що нещодавно в області було скасовано режим "червоної" зони епідемічної небезпеки й відновлено рейси потягів далекого сполучення, і "наразі 12 потягів сполучають Україну з Закарпаттям".

Також читайте: "Укрзалізниця" завершила розслідування аварії поїзда Інтерсіті "Київ - Запоріжжя": шістьох керівників Придніпровської залізниці буде звільнено

Автор: 

потяг (1985) свято (682) Укрзалізниця (6905) Закарпатська область (2079)


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Топ коментарі
+4
О, пандемия закончилась
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16.04.2021 12:46 Відповісти
+3
Потрібно ж лохів возити до Буковелю щоб Бєня колотив бабло.
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16.04.2021 12:59 Відповісти
+2
Пляттть...
на цей час варто весь транспорт зупинити, а вони додаткові потяги формують...
де плять розум в зелених???
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16.04.2021 12:56 Відповісти
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О, пандемия закончилась
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16.04.2021 12:46 Відповісти
В составах поездов будут заробитчане из Дании, которые окна моют на остановках.
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16.04.2021 12:48 Відповісти
Что нам на это скажет конь степашка в пальто..??
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16.04.2021 12:50 Відповісти
Побыстрее бы новой партию коронавируса завезти,а то старую уже победили
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16.04.2021 12:51 Відповісти
и на буя сегодняшние ограничения?! Память как у гуппи, был уже Буковель зимой. Видать, маловато
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16.04.2021 12:51 Відповісти
Пляттть...
на цей час варто весь транспорт зупинити, а вони додаткові потяги формують...
де плять розум в зелених???
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16.04.2021 12:56 Відповісти
Потрібно ж лохів возити до Буковелю щоб Бєня колотив бабло.
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16.04.2021 12:59 Відповісти
Чого ти так перелякався? Вірус ще ніколи за межі червоних зон не вилазив.
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16.04.2021 13:15 Відповісти
Та вірус взагалі - без команди стєпанова нікуди не йде, стоїть струнко й чекає...
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16.04.2021 13:23 Відповісти
ДЕБІЛИ !!!!!
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16.04.2021 14:38 Відповісти
Ну чиканутые совсем! Идет третья волна ,все области в красной зоне,а они дальше решили разносить....
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16.04.2021 16:28 Відповісти
 
 