"Укрзалізниця" планує на великодні і травневі свята запустити 11 додаткових поїздів на Закарпаття
"Укрзалізниця" (УЗ) планує на великодні і травневі свята запустити 11 додаткових поїздів до Закарпатської області.
Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Очікуються травневі, великодні свята, тому хочу анонсувати, що ми запускатимемо додаткові 11 потягів у Закарпаття", - сказав Юрик на брифінгу в парламенті 16 квітня.
Він нагадав, що нещодавно в області було скасовано режим "червоної" зони епідемічної небезпеки й відновлено рейси потягів далекого сполучення, і "наразі 12 потягів сполучають Україну з Закарпаттям".
Топ коментарі
+4 Eugen Mk
показати весь коментар16.04.2021 12:46 Відповісти Посилання
+3 5 копійок
показати весь коментар16.04.2021 12:59 Відповісти Посилання
+2 Леонід Мефодовський
показати весь коментар16.04.2021 12:56 Відповісти Посилання
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коньстепашка в пальто..??
на цей час варто весь транспорт зупинити, а вони додаткові потяги формують...
де плять розум в зелених???