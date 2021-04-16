УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7777 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 699 60

Степанов наполягає на необхідності виробництва української вакцини проти коронавірусу: "Якщо почнемо зараз, то через три роки матимемо вакцини"

Степанов наполягає на необхідності виробництва української вакцини проти коронавірусу:

Якщо Україна якнайшвидше почне розробляти і виготовляти власну вакцину проти коронавірусу, то перші результати будуть вже через три роки.

Таку думку міністр охорони здоров'я Максим Степанов висловив під час години запитань до уряду в парламенті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я наполягаю: давайте зробимо власне виробництво. Так, на це потрібно кілька років. Але якщо ми почнемо зараз, то через три роки матимемо вакцини. Якщо почнемо через два роки, то матимемо через п'ять. Але треба починати. Якби почали п'ять років тому, зараз не було б таких проблем", - сказав Степанов.

Також дивіться: В Україну прибула перша партія COVID-вакцини Pfizer. ВIДЕО

Міністр наголосив, що в умовах пандемії владі варто спростити процедуру закупівлі фармацевтичної продукції, ввести особливий порядок, але обов'язково через систему ProZorro.

Як повідомлялося, сьогодні в Україну прибула перша партія COVID-вакцини Pfizer. Наступна партія вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer очікується в Україні в травні-червні поточного року. Вона становитиме 10 млн доз.

Дивіться також: Отримані 117 тис. доз вакцини Pfizer будуть використовуватися для повного комплексу щеплення, - Ляшко. ВIДЕО

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
это ж сколько бабла можно надоить из бюджета на "разработке и производстве"..
а через три года списать втихаря...
вон, на одной только "разработка новой цветовой гаммы кресел" в самолете вислюка оманського - присвоили 45 млн.грн... А тут, за 3 года.. пару -тройку "фонда великого крадивництва" легко освоить..

638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
638 000 000 000 грн.
Вдумайтеся в цю цифру.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
показати весь коментар
16.04.2021 13:10 Відповісти
+9
Степанов настаивает на необходимости производства украинской вакцины от коронавируса: "Если начнем сейчас, то через три года будем иметь вакцины" - Цензор.НЕТ 7669
показати весь коментар
16.04.2021 13:23 Відповісти
+7
А что же ты, козёл, год тому назад своей вакциной не занимался? Аааа, ты, поц ЗЕлоного разлива, занимался разворовыванием коронавирусного фонда и набиванием своих карманов.
показати весь коментар
16.04.2021 13:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нит, сначала давай Другу Францию и Гыперлуп!
показати весь коментар
16.04.2021 13:06 Відповісти
Степанов настаивает на необходимости производства украинской вакцины от коронавируса: "Если начнем сейчас, то через три года будем иметь вакцины" - Цензор.НЕТ 5609
показати весь коментар
16.04.2021 13:14 Відповісти
Степанов настаивает на необходимости производства украинской вакцины от коронавируса: "Если начнем сейчас, то через три года будем иметь вакцины" - Цензор.НЕТ 7669
показати весь коментар
16.04.2021 13:23 Відповісти
Дебил Степанов рулит в медицине и стране. Его специально поставили, чтобы он уничтожил Украину и украинцев? Потрошит бюджет на пустое, а враг у порога. Тварь сатанячья.
показати весь коментар
16.04.2021 13:55 Відповісти
...риторический вопрос - и какой дебил его назначил министром?
показати весь коментар
16.04.2021 15:05 Відповісти
Как я понимаю, ковиду на те паспорта начхать вообще-то. Он будет заражать одинаково и паспортизированных и непаспортизированных.
показати весь коментар
16.04.2021 14:19 Відповісти
Ну какой то профит должен быть.Может для паспортизированных патологоанатомический мешок будут выдавать бесплатно?
показати весь коментар
16.04.2021 14:57 Відповісти
Вы считаете, что эта опция в цену паспорта будет заложена? Маловато вообще-то. А доставка домой?
показати весь коментар
16.04.2021 21:32 Відповісти
Самовывоз.
показати весь коментар
17.04.2021 09:26 Відповісти
І то не точно.
показати весь коментар
17.04.2021 14:36 Відповісти
Все закінчиться розпилом на виділених коштів на куртки і воплями типу "ну нє шмогла я, нє шмогла...".
показати весь коментар
16.04.2021 13:07 Відповісти
а перед кем он настаивает? Ему работать не дают?
показати весь коментар
16.04.2021 13:08 Відповісти
А якщо би рік тому почали і гроші не закатали в асфальт???
Президент, прем'єр і міністр винуватці в смерті 40 тисяч українців!!!
Єдиний їм вирок - пожиттєве!!!
показати весь коментар
17.04.2021 14:38 Відповісти
Когда-нибудь мы все равно узнаем тайну, что же они там в зелеоблаке курят...
показати весь коментар
16.04.2021 13:08 Відповісти
Ета государствєнная тайна!
показати весь коментар
16.04.2021 13:42 Відповісти
чо в айкоси пихають?
показати весь коментар
16.04.2021 13:49 Відповісти
это ж сколько бабла можно надоить из бюджета на "разработке и производстве"..
а через три года списать втихаря...
вон, на одной только "разработка новой цветовой гаммы кресел" в самолете вислюка оманського - присвоили 45 млн.грн... А тут, за 3 года.. пару -тройку "фонда великого крадивництва" легко освоить..

638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
638 000 000 000 грн.
Вдумайтеся в цю цифру.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
показати весь коментар
16.04.2021 13:10 Відповісти
Через три года, потому что будет другое правительство и уже им отдуваться где вакцина и куда делись деньги и Степанов.
Всегда, а подчеркиваю ВСЕГДА, когда хотят распилить кучу бабла, представляют мегапроект и период его окончания прямо пропорционален сроку, до сложения полномочий + сверху 1-2года. Т.е. если правительство новое, то сроки озвучивают 5-6 лет, если как Степанову 1-2 года, то срок соответственно 3 года...
показати весь коментар
16.04.2021 13:37 Відповісти
Віддуватися за те, куди зникли зєля, шмигло і стєпашка...
показати весь коментар
17.04.2021 14:40 Відповісти
а еще давайте кассетный видеомагнитофон разработаем,как раз года через три начнём производить,куле..
показати весь коментар
16.04.2021 13:10 Відповісти
стєпашка, спитай у вітальки клічько що буде через три роки. тільки він сєгодня може заглянути в завтрашній дєнь.
показати весь коментар
16.04.2021 13:10 Відповісти
...шумел камыш , деревья гнулись ...дайте денег - на новую куртку
показати весь коментар
16.04.2021 13:10 Відповісти
замечательное хокку
показати весь коментар
16.04.2021 13:15 Відповісти
СТПВ ПНХ
показати весь коментар
16.04.2021 13:11 Відповісти
Тільки за грати!
показати весь коментар
17.04.2021 14:40 Відповісти
Зелені, робіть те, що ви вмієте. Хоча що вміють зелені?
показати весь коментар
16.04.2021 13:12 Відповісти
Вакцина нужна на вчера, а не через пятилетку.
показати весь коментар
16.04.2021 13:13 Відповісти
Степахе главное денег напилить. А то что вакцина нужна ещё на конец прошлого года - дело десятое.
показати весь коментар
16.04.2021 13:17 Відповісти
Степанов настаивает на необходимости производства украинской вакцины от коронавируса: "Если начнем сейчас, то через три года будем иметь вакцины"

А нас, что, ожидают ещё три года этого придуманного пи...ца?
показати весь коментар
16.04.2021 13:13 Відповісти
Интересно, перед кем именно он "настаивает"? самого себя убеждает в необходимости?!
Просто "настаивают", обычно перед кем-то, т.е. кто-то не хочет, но ты его убеждаешь, настаиваешь, бьешь ему куем полбу наконец, что-б дошло...
показати весь коментар
16.04.2021 13:41 Відповісти
А что же ты, козёл, год тому назад своей вакциной не занимался? Аааа, ты, поц ЗЕлоного разлива, занимался разворовыванием коронавирусного фонда и набиванием своих карманов.
показати весь коментар
16.04.2021 13:14 Відповісти
Минулого року цибуля дуже дорога була, грошей не вистачало...
показати весь коментар
16.04.2021 13:43 Відповісти
А ты все скулишь и жалуешься,сметун диванный....а как щечки раздувал, да беларусам советы раздавал.....да мы не вы...мы скрепные ,мы Зельку в любое время......)) начинай про Мойшу,ХВАСТУН ты прибитый шмарклей кацапской...
показати весь коментар
16.04.2021 13:58 Відповісти
А рік тому до цього важко було додуматися. Біда з тими клованами
показати весь коментар
16.04.2021 13:16 Відповісти
Рік тому вони були чемпіонами, а зараз здулись. Чомусь.
показати весь коментар
16.04.2021 13:20 Відповісти
Открою маленькую тайну:
ни сыворотки, ни анатоксина антистолбнячных в стационарах нет, но анатоксин еще можно купить за наличные, сыворотку нет. То есть, если у вас столбняк, то есть большая вероятность воткнуть.
Намного хуже дело обстоит с противоботулинической сывороткой - ее нет от слова совсем. Есть очень маленькое количество поливалентного антитоксина, который любезно дала Украине Канада в качестве гуманитарки. Но его очень мало (на нашу область, например, всего 6 доз). Стоимость одной дозы около 120 000 грн.
Если они не могут наладить производство известных и ранее выпускаемы в Украине препаратов, то о каких разработках может идти речь?!
НАГЛОЕ ВРАНЬЕ И ВВЕДЕНИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ!
показати весь коментар
16.04.2021 13:20 Відповісти
Не, разработать то можно, это не есть проблема для этого нужны лишь лаборатории и специалисты - их у нас есть (у нас разрабатывать потихоньку и вакцины.... и тот же ПРЦ тест разработали причем несколько лабораторий)!
А вот для производства - требуются производственные мощности, которых у нас нет!!!
показати весь коментар
16.04.2021 13:45 Відповісти
есть пока... Тот же БИОЛЕК
показати весь коментар
16.04.2021 18:53 Відповісти
а китайські компанії домовилися з Пфайзером і по їх формулі роблять, а не ждуть 3 роки.
показати весь коментар
17.04.2021 14:22 Відповісти
Дурень думкою все багатіє і багатіє! Вы навіть готову закупити неспроможні, а не те що вже налагодити виробництво власної. Через три роки! Эта пабєда! Коли повимирає маса населення від ковіду?
показати весь коментар
16.04.2021 13:30 Відповісти
Он не дурак, он же назвал сроки, когда его уже не будет на посту премьера (думаю и в Украине). Дураки это любители простых решений, которые слушают его и Зеленского
показати весь коментар
16.04.2021 13:47 Відповісти
Не могу не согласится с Вами. Очень прискорбно, что Украина в плане вакцинации позади планеты всей. Я бы была очень счастлива даже вакцинировать себя и семью за свой счет, но увы и ах...
показати весь коментар
16.04.2021 14:01 Відповісти
Степанов, совсем не думает о том, что через три года этих вакцин в мире наделают в десять раз больше чем сейчас и совершенно другого качества. И деньги, потраченный на разработку украинской вакцины, будут выброшены коту под хвост.
показати весь коментар
16.04.2021 13:36 Відповісти
Через три роки може і ковіду того не буде..."іспанка" сама зникла.
показати весь коментар
16.04.2021 13:44 Відповісти
так разом з людьми
показати весь коментар
16.04.2021 13:54 Відповісти
Так. Смертність сягала 10% чи навіть 20%. Перехворіла чверть населення планети.
показати весь коментар
16.04.2021 13:58 Відповісти
Дурные комментарии , а никто не думает , что надо просто производство сделать ,которое в состоянии будет производить любую вакцину по лицензии как Индия! И все! Для начала. Что бы не бегать как собачка за подачками! К тому же и продавать их потом можно за границу за валюту! Если кто то думает что мы избавимся от ковида - то он дурак! Это навсегда ,вон пфайзер уже сказал что каждый год надо делать будет вакцинацию , а еще мутации , новые штаммы- все только начинается! У меня вообще ощущение , что это фармацевтические компании заказали заразу , мало им бабла , решили подзаработать и заодно людей подсадить на новую хрень .Все боялись чипов на лоб себе , скоро вживят и будут писать сведения о вакцинации , а без этого и дверь в квартире не откроется,поставят электронные замки! Ожидаем !
показати весь коментар
16.04.2021 13:45 Відповісти
державне виробництво було в Харкові.
--------------------------------------------
зараз.
Акціонерне товариство «Біолік» (Харків) заперечило повідомлення про те, що нібито освоїло технологію виробництва готової форми https://www.radiosvoboda.org/a/koronavirus-i-rosijska-vakcyna/30895022.html вакцини проти коронавірусної хвороби COVID19 «Спутник V», розробленої в Росії, і нібито має можливість її серійного випуску для забезпечення потреб населення на території України й інших країн.
------------------

Харьковская фармкомпания Биолек подтвердила слова кума президента РФ https://file.liga.net/persons/viktor-medvedchyk Виктора Медведчука о том, что она подала на регистрацию в Украине Sputnik V - российской вакцины-кандидата против коронавирусной болезни COVID-19.

На главной странице https://www.liga.net/images/general/2021/01/06/20210106072911-2593.jpg размещено сообщение , что "в связи с многочисленными запросами" администрация компании еще 31 декабря направила в Минздрав заявление о госрегистрации Гам-КОВИД-Вак.
--------------------
Кінцевий бенефіціар харківського АТ «Біолік», на якому як повідомили російські ЗМІ, можуть виготовляти російську вакцину «Спутник V» є німець Віктор Мартін. Він має у партнерах російського мільярдера Віктора Харітоніна. Саме Харітонін ще кілька років тому офіційно був власником заводу «Біолік» у Харкові.8 груд. 2020 р.
------------------------
https://news.liga.net/politics/news/harkovskaya-kompaniya-podtverdila-podan-zapros-na-registratsiyu-sputnika-5-v-ukraine
показати весь коментар
16.04.2021 14:08 Відповісти
бог мой... какое оно тупое
показати весь коментар
16.04.2021 14:07 Відповісти
Не вакцины нужно разрабатывать в первую очередь, а эффективные лекарства. Ибо смертность при заболевании вирусом растет и вакцина не панацея.
показати весь коментар
16.04.2021 14:16 Відповісти
Жги жги , через три года не кого вакцинировать будет. Хотя, тогда, можно будет принять земельный закон.
показати весь коментар
16.04.2021 14:32 Відповісти
https://twitter.com/Bykvu
https://twitter.com/Bykvu Букви
https://twitter.com/Bykvu @Bykvu

Очільнику МОЗ Степанову принесли поховальні квіти від сім'ї померлого від COVID-19.
Це відбулося під час засідання ВР, де міністр звітував стосовно своєї діяльності та успіхів на посаді.
показати весь коментар
16.04.2021 14:32 Відповісти
А таки лось он безпросветный. Типа "Если бы начали пять лет назад...", а я продолжу "а если бы десять лет назад" или "если бы дедушка был бабушкой...". Тупой и без просвета...
показати весь коментар
16.04.2021 14:46 Відповісти
Уберите, наконец, от корыта этого упыря.
показати весь коментар
16.04.2021 15:52 Відповісти
Якби почали п'ять років тому?
Скажіть хтось цьому ЗЕбанату що ковід тільки другий рік як виявили.
показати весь коментар
16.04.2021 18:47 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3260160/stepanov_nastaivaet_na_neobhodimosti_proizvodstva_ukrainskoyi_vaktsiny_ot_koronavirusa_esli_nachnem

ЧТО??? Три года? Еще три года карантин против короновируса? Да мы все передохнем или сойдем с ума от этих локдайнов. Лучше сразу удавить Степанова. Нам это дешевле обойдется
показати весь коментар
16.04.2021 19:08 Відповісти
А .что Степанов ? Это Степанов не соблюдает карантин , плюет на все рекомендации или наш " умный" и " безсмертный" народ ? А может это он делает вакцину, ,а потом ее закапывает в землю или сливает в море ? Думайте ,что пишете. Пандемия это мировая проблема, решать ее должны все и каждый , а не Степанов. Нашли тоже козла отпущения.
показати весь коментар
17.04.2021 14:18 Відповісти
Этим заниматься вплотную надо было начать год назад,а не дисскутировать сейчас.
показати весь коментар
17.04.2021 14:08 Відповісти
Я помню как этот брехло Степанов пять месяцев назад уверял нас всех . что в Украине уже есть Своя вакцина от коронавируса??Так когда этот недоумок Степанов врёт сейчас или тогда!!! Что ?? не получился номер всучить нам всем туфту!! Ворюга и коррупционер из Одессы !!
показати весь коментар
17.04.2021 14:30 Відповісти
Не розумію лише, чому потрібно три роки. Навіщо винаходити черговий велосипед? Хіба не можна почати випуск вже існуючої якоїсь вакцини за ліцензією, чи просто вивчити та проаналізувати існуючі зразки, а потім тупо їх скопіювати (звичайно, таку вакцину, напевно, не зареєструє МООЗ (через авторське право), її не можна буде експортувати, але для внутрішнього вжитку вона буде цілком придатна)?
показати весь коментар
17.04.2021 15:08 Відповісти
 
 