Степанов наполягає на необхідності виробництва української вакцини проти коронавірусу: "Якщо почнемо зараз, то через три роки матимемо вакцини"

Якщо Україна якнайшвидше почне розробляти і виготовляти власну вакцину проти коронавірусу, то перші результати будуть вже через три роки.

Таку думку міністр охорони здоров'я Максим Степанов висловив під час години запитань до уряду в парламенті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я наполягаю: давайте зробимо власне виробництво. Так, на це потрібно кілька років. Але якщо ми почнемо зараз, то через три роки матимемо вакцини. Якщо почнемо через два роки, то матимемо через п'ять. Але треба починати. Якби почали п'ять років тому, зараз не було б таких проблем", - сказав Степанов.

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Міністр наголосив, що в умовах пандемії владі варто спростити процедуру закупівлі фармацевтичної продукції, ввести особливий порядок, але обов'язково через систему ProZorro.

Як повідомлялося, сьогодні в Україну прибула перша партія COVID-вакцини Pfizer. Наступна партія вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer очікується в Україні в травні-червні поточного року. Вона становитиме 10 млн доз.

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