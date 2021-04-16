Дуже хотів би, щоб мої відносини з Макроном були кращі за його відносини з Путіним, - Зеленський
Президент Франції Емманюель Макрон хоче бути в дружніх відносинах із Росією.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю газеті Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Будемо відвертими. Я дуже хотів би, щоб мої відносини з Президентом Макроном, а значить, відносини України та Франції, були ще кращими, ніж відносини у Емманюеля Макрона з іншими лідерами, наприклад з Президентом Росії. Особливо зараз, коли нам дуже потрібна підтримка Європи. Коли ми страшенно постраждали від агресії Росії", - зазначив Зеленський.
Він висловив упевненість, що президент Макрон хоче бути в дружніх відносинах з Росією.
"Я розумію його. Але він повинен зрозуміти моє прагнення, про яке я говорив. Завжди менше болить, якщо стосується не тебе, і завжди здається, що з тобою так не буде. Але історія не гладить по голівці, а б’є хуком тоді, коли ти не чекаєш. Ти повинен бути готовим", - зазначив президент.
Він також заявив, що Україна не очікувала з боку РФ такого удару і не очікувала окупації Криму, війни на Донбасі, як і не очікувала таких глибоко поганих відносин з сусідньою Росією.
"І я вважаю, що президент Франції нас підтримує. Він нас розуміє. Але це не в його країні відбувається. І я йому бажаю, щоб цього ніколи не сталося у Франції", - заявив Зеленський, додавши, що Макрон "як розумний лідер повинен усвідомлювати небезпеку раніше, ніж можуть статися якісь дії, схожі на наші".
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Холуисто как-то..
Ничосе. Зеля троллит Макрона .
Як там він сказав в інтерв'ю https://www.lefigaro.fr/ Le Figaro : "У мене завжди були хороші відносини з Еммануелем Макроном, який підтримував мене під час президентських виборів. Якщо ЄС і Еммануель Макрон дійсно вважають нас членом європейської сім'ї, вони повинні діяти відповідно. Ми повинні жити разом. Ми не можемо зустрічатися вічно, як вічні наречені, ми повинні узаконити наші стосунки, мати дітей, тобто, алегорично кажучи, передбачити спільне майбутнє".
Налагоджуй стосунки з Байденом, довпойоп...
Взагалі - за таким загостренням на фронті не мав права кидати країну, якщо назвався головнокомандувачем...
https://news24ua.com/neskoromnyy-prigrozil-zelenskomu-interesnymi-dokumentami-o-ego-grazhdanstve-kotorye-privedut-k
Зебилы его за это и любят. Это такой клуб неполноценных - подобное к подобному.
У ЗЕ ни с кем их серьезных политиков не может быть нормальных серьезных отношений. За 2 года Мир понял, что ЗЕ является безвольным сцыкливым шутом.
Вам на лбу выжигать надо ЗЕ, чтобы издалека неполноценных было видно.
Ай маладесь!!!
Вот теперь ЗЕлоха точно будут катать в французской прессе голым на телеге. Причем особое внимание точно обратят на гастроли ЗЕблюдка во время войны.
Франция-то не воюет в Роисей, в отличии от Украины.
Нахер вали если не умеешь давать результат.
Врядли...
То Байдену нахамило теперь Макрону.
Янелох думал, что ему в Париже будут рады, как 2 года назад, а ему стопудово на его просеры указали пальцем.
******* - утырочное унижающееся чмо.
В ЕС ему уже не первый раз на дверь указывают. И не потому, что ***** любят, а потому, что ******* утырочное чмо с замашками шантажиста и мошенника.
А ЗЕ снова все сделал, как вам нравится - засунул вас поглубже в жопу.
И Петю не посылали подальше в ЕС и США, как ЗЕлупоню.
Собственно, все, что сейчас еще имеется позитивного в международных отношениях и успешно просирается ЗЕ - это благодаря Пете.
а порохоботы в полном порядке---мы то понимали, за какое г. вы голосуете и подготовились к трудным временам)))
ЗЕ просрал все полимеры всего за 2 года всухую и теперь бегает с протянутой рукой и плюется говном, когда его большие дяди посылают подальше.
Где ваш путь, зебилы?
А одне найвеличніше мусить домовитися з таким Макроном який є, а не давати йому оцінки.
Зеля,ты в политики-ни кто.
И звать тебя-ни как.
На следующий день после окончания твоего президенства.
Тебяпинком за дверь выкинут.
И имя твоё забут.
Не строй из себя президента.
Ты недоразумение кокаиновое.
Если Макрон ДРУГ путина ЗАЧЕМ ЕГО приглашать на всякие переговоры ! если ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНО в чью пользу он будет там участвовать !?
Обожаю безграмотных экспертов истории. С огородов Украины открывается отличный вид на геополиттику. Поэтому в Украине теперь лидер - криворожский упоротый шут и геополитик всех времен и народов в одном стакане.
Так оно и есть.
ЗЕ испортил отношения с НАТО теми же тупыми наездами.
ЗЕ испортил отношения с ЕС теми же тупыми наездами.
ЗЕ испортил отношения с МВФ своим кидаловом и враньем.
ЗЕ испортил отношения с Францией.
Кто следующий?
Еще немного и у Украины просто не останется поддержки. ***** надо будет только принять ключи от Украины у ЗЕлупка.
Но все вместе как стратегия.
Когда смотришь на дебила и анализируешь его действия, поневоле приписываешь ему свойства нормального человека планировать и прогнозировать. Но абсолютно не факт, что объект наблюдения вобще на это способен.
Правда для этого у ЗЕ есть Ермак. И вот тут вполне позможно, что встречи ЗЕ и Ермака с ФСБ-шным Патрушевым не прошли даром.
Но тут нет.
Вы думаете, что ЗЕ за ЕС и НАТО потому, что его беспокоит будущее Украины?
Неа. Ему ЕС и НАТО нужны чтобы они за него проблемы Украины решали. ЗЕ бы у Роиси попросил, но Роися ЗЕ только член поглубже в попу вставит.
А когда ЗЕ говорят, что это его проблемы, оно обижается и плюется говном.