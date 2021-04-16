Дуже хотів би, щоб мої відносини з Макроном були кращі за його відносини з Путіним, - Зеленський

Президент Франції Емманюель Макрон хоче бути в дружніх відносинах із Росією.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю газеті Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Будемо відвертими. Я дуже хотів би, щоб мої відносини з Президентом Макроном, а значить, відносини України та Франції, були ще кращими, ніж відносини у Емманюеля Макрона з іншими лідерами, наприклад з Президентом Росії. Особливо зараз, коли нам дуже потрібна підтримка Європи. Коли ми страшенно постраждали від агресії Росії", - зазначив Зеленський.

Він висловив упевненість, що президент Макрон хоче бути в дружніх відносинах з Росією.

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"Я розумію його. Але він повинен зрозуміти моє прагнення, про яке я говорив. Завжди менше болить, якщо стосується не тебе, і завжди здається, що з тобою так не буде. Але історія не гладить по голівці, а б’є хуком тоді, коли ти не чекаєш. Ти повинен бути готовим", - зазначив президент.

Він також заявив, що Україна не очікувала з боку РФ такого удару і не очікувала окупації Криму, війни на Донбасі, як і не очікувала таких глибоко поганих відносин з сусідньою Росією.

"І я вважаю, що президент Франції нас підтримує. Він нас розуміє. Але це не в його країні відбувається. І я йому бажаю, щоб цього ніколи не сталося у Франції", - заявив Зеленський, додавши, що Макрон "як розумний лідер повинен усвідомлювати небезпеку раніше, ніж можуть статися якісь дії, схожі на наші".