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Новини Санкції проти Росії
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Пєсков про санкції США проти РФ: "Принцип взаємності в таких питаннях ніхто не скасовував"

Пєсков про санкції США проти РФ:

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що пристрасть США до введення санкцій залишається неприйнятною для Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

Пєсков зазначив, що принцип взаємності залишається основоположним у виборі Москвою відповіді на нові санкції з боку США, але остаточне рішення ухвалить Путін.

"Загалом принцип взаємності в таких питаннях ніхто не скасовував, цей принцип є основоположним. ... Але ще раз скажу, що все залежатиме від рішення, яке ухвалить глава держави", - підкреслив прессекретар Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом буде серія заходів у відповідь на американські санкції, - МЗС РФ

Як повідомлялося, сьогодні, 15 квітня США ввели нові санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність".

Автор: 

Пєсков Дмитро (1692) путін володимир (24125) росія (66080) США (23417)


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Топ коментарі
+19
Максимум, что они могут сделать это на электронную почту скинуть эту фотку Байдену, надеясь напугать:
Песков о санкциях США против РФ: "Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял" - Цензор.НЕТ 9003
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16.04.2021 13:41 Відповісти
+17
Прям вижу, как ***** госдолг США банит. Вот просто таки Минфин США себе места теперь не находит.

Цуко... бомж с помойки пригрозил миллиардеру ответными мерами.
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16.04.2021 13:35 Відповісти
+12
Правильный ветер (в оккупированном парашей Кенигсберге) параша превратилась в USA:
Песков о санкциях США против РФ: "Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял" - Цензор.НЕТ 3482
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16.04.2021 13:41 Відповісти
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Прям вижу, как ***** госдолг США банит. Вот просто таки Минфин США себе места теперь не находит.

Цуко... бомж с помойки пригрозил миллиардеру ответными мерами.
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16.04.2021 13:35 Відповісти
Максимум, что они могут сделать это на электронную почту скинуть эту фотку Байдену, надеясь напугать:
Песков о санкциях США против РФ: "Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял" - Цензор.НЕТ 9003
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16.04.2021 13:41 Відповісти
Хочешь довести старика Байдена до инфаркта?
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16.04.2021 13:46 Відповісти
В таком пиковом случае, мы не оставим в беде союзника. У нас есть слепой хакер, котроый вышлет кацапам фото голой Гади Савченко. Полсле этого у противника плавятся мониторы, лопаются глаза и в агонии крестятся даже мусульмане.
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16.04.2021 13:50 Відповісти
Ніт, сенаторам та конгресменам заборонять відпочивати на курортах Мухосранська та тримати депозити у мордорських банках.
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16.04.2021 13:45 Відповісти
Эти кацапские звери запросто могут весь Манхєттен без лыковых лаптей оставить.
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16.04.2021 14:12 Відповісти
Песков о санкциях США против РФ: "Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял" - Цензор.НЕТ 1128
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16.04.2021 13:35 Відповісти
Пора уже начинать бомбить Воронеж.....
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16.04.2021 13:35 Відповісти
Бамбить бимбами?
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16.04.2021 13:47 Відповісти
Зачем?
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16.04.2021 16:10 Відповісти
Принцип взаимности , говоришь? Тогда почему недовольны , когда к вам относятся так как вы к другим? Вам позволено а другим нет? По принципу взаимности мы должны забрать у вас кубань и поддержать стремление татарстана к независимости! Ведь именно это и будет взаимностью!
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16.04.2021 13:37 Відповісти
Кацапский ответ на новые санкции ничем не будет отличаться от предыдущих, опять дадут подливы не снимая штанов.
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16.04.2021 13:39 Відповісти
а ви виваліть усі наявні долари у кучу і спаліть!
пєндоси геть усі повсцикаються
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16.04.2021 13:39 Відповісти
угу.. кацапы в отместку помашут куем с балкона в сторону США !!! ясно-понятно...
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16.04.2021 13:40 Відповісти
главное чтоб пуп не развязался
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16.04.2021 13:40 Відповісти
Правильный ветер (в оккупированном парашей Кенигсберге) параша превратилась в USA:
Песков о санкциях США против РФ: "Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял" - Цензор.НЕТ 3482
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16.04.2021 13:41 Відповісти
Министр финансов США уже в истерике и спрячется в Форт-Ноксе, или в подземном хранилище ФБР в Нью-Йорке. Максимум, что сделаете - вышлете дипломатов десяток, они будут очень благодарны. Уедут из вашей помойки.
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16.04.2021 13:42 Відповісти
"Песков отметил, что принцип взаимности остается основополагающим"

https://censor.net/ru/n3260171
https://censor.net/ru/n3260171
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16.04.2021 13:44 Відповісти
Ну давай - заборони операції з державними борговими облигаціями США...
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16.04.2021 13:44 Відповісти
яка взаімность, йолопе? вам сцять в вашу пащу
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16.04.2021 13:44 Відповісти
Переіменують Макдональдс в рускіє дугі.Песков о санкциях США против РФ: "Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял" - Цензор.НЕТ 4056Песков о санкциях США против РФ: "Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял" - Цензор.НЕТ 773
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16.04.2021 13:45 Відповісти
лучше в дуры
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16.04.2021 14:00 Відповісти
руски дупы.
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16.04.2021 14:51 Відповісти
Вчитель:
- Що таке паРаша?
Учень:
- Сховище, дерьма !
Вчитель:
- Це - правильна відповідь .
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16.04.2021 13:47 Відповісти
принцип взаимности в случае с Рашкой это хорошо. Жду их санкций на американский госдолг и обрушения американской экономики в тот же день)) ахахаха
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16.04.2021 13:49 Відповісти
Песков о санкциях США против РФ: "Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял" - Цензор.НЕТ 3187
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16.04.2021 13:53 Відповісти
Да обтекайте уже молча,письков. Мелешь какую-то хрень.
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16.04.2021 13:54 Відповісти
зеркало хорошая вешь...жалко ,шо вы в него редко смотритесь .
и какие финансовые санкции против США у вас на уме?
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16.04.2021 13:58 Відповісти
Якутский скульптор уже запретил американцам посещать свою выставку.
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16.04.2021 14:20 Відповісти
głupi jak but (z lewej nogi)...
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16.04.2021 14:03 Відповісти
Пєсков про санкції США проти РФ: "Принцип взаємності в таких питаннях ніхто не скасовував" - Цензор.НЕТ 4125
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16.04.2021 14:07 Відповісти
Пєсков про санкції США проти РФ: "Принцип взаємності в таких питаннях ніхто не скасовував" - Цензор.НЕТ 664
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16.04.2021 14:07 Відповісти
Пєсков про санкції США проти РФ: "Принцип взаємності в таких питаннях ніхто не скасовував" - Цензор.НЕТ 2808
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16.04.2021 14:08 Відповісти
Пєсков про санкції США проти РФ: "Принцип взаємності в таких питаннях ніхто не скасовував" - Цензор.НЕТ 1784
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16.04.2021 14:09 Відповісти
Пєсков про санкції США проти РФ: "Принцип взаємності в таких питаннях ніхто не скасовував" - Цензор.НЕТ 683
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16.04.2021 14:10 Відповісти
Хочеться запитати окупанта Песькова, -
невже американці тримають своі долАри в рашинських банках ?
Чим ви збираєтесь залякати США , своіми ржавими іскандерами , чи скульптурою із лайна ?🤪
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16.04.2021 14:17 Відповісти
Письков, я только "за"!!Срочно вырубай мериканцам чебурнет и запрети завозить в Гамерику *********, камазы и соболиные меха!
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16.04.2021 14:18 Відповісти
теперь ягель исчезнет с полок американских супермаркетов
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16.04.2021 14:52 Відповісти
Из серии, Путин дал Байдену достойный ответ: "Кто обзывается, сам так и называется".
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16.04.2021 14:22 Відповісти
ну все! хана государственному долгу США.
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16.04.2021 14:30 Відповісти
давите чизбургеры
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16.04.2021 14:30 Відповісти
Шок! Из американских зоомагазинов исчезли русскоговорящие попугаи!
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16.04.2021 15:10 Відповісти
Пєсков про санкції США проти РФ: "Принцип взаємності в таких питаннях ніхто не скасовував" - Цензор.НЕТ 3200
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16.04.2021 14:43 Відповісти
суки двуличные . в то время, как россияк только предупредили о риске остаться без пенсий, наша Ъть минсоцная лабезная со шмыгальбергом уже вовсю трубят ,что у нас сорокалетние ее точно не увидят. так кто под санкциями и может нас просто не предупредили, что сначала эффективность мер проверят на нас ?
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16.04.2021 16:17 Відповісти
Бухаешь? А. Ну да. Пятница же...
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16.04.2021 16:25 Відповісти
задело лично ? или за лабезную и берга обидно ?
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16.04.2021 16:52 Відповісти
Нет, не задело. Умиляют политические разглагольствования организмов не знающих что такое прописная (заглавная) буква.
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16.04.2021 17:00 Відповісти
политики там нет и за шмигальсона таки кто то расстроился. что умиляет - это лучше к половым единокровцам, а выказывать снобизм и свой орфографический педантизм - на кафедру иврита и вот возможно тогда отдельные , как выразился некто, организмы, поймут, что лучшее для них это жевать.причем постоянно.
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16.04.2021 22:50 Відповісти
заморозят все счета американских олигархов, которые вывели свои капиталы из США на паРашу и конвертировали их в рубль.
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16.04.2021 15:23 Відповісти
Не представляю,как Штаты будут жить без матрёшек и балалаек.
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16.04.2021 15:57 Відповісти
 
 