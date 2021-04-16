Пєсков про санкції США проти РФ: "Принцип взаємності в таких питаннях ніхто не скасовував"

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що пристрасть США до введення санкцій залишається неприйнятною для Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

Пєсков зазначив, що принцип взаємності залишається основоположним у виборі Москвою відповіді на нові санкції з боку США, але остаточне рішення ухвалить Путін.

"Загалом принцип взаємності в таких питаннях ніхто не скасовував, цей принцип є основоположним. ... Але ще раз скажу, що все залежатиме від рішення, яке ухвалить глава держави", - підкреслив прессекретар Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом буде серія заходів у відповідь на американські санкції, - МЗС РФ

Як повідомлялося, сьогодні, 15 квітня США ввели нові санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність".