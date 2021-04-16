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Пєсков про санкції США проти РФ: "Принцип взаємності в таких питаннях ніхто не скасовував"
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що пристрасть США до введення санкцій залишається неприйнятною для Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".
Пєсков зазначив, що принцип взаємності залишається основоположним у виборі Москвою відповіді на нові санкції з боку США, але остаточне рішення ухвалить Путін.
"Загалом принцип взаємності в таких питаннях ніхто не скасовував, цей принцип є основоположним. ... Але ще раз скажу, що все залежатиме від рішення, яке ухвалить глава держави", - підкреслив прессекретар Путіна.
Як повідомлялося, сьогодні, 15 квітня США ввели нові санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність".
Топ коментарі
+19 Крэйда Гібсон
показати весь коментар16.04.2021 13:41 Відповісти Посилання
+17 Герхард
показати весь коментар16.04.2021 13:35 Відповісти Посилання
+12 Zelya Vsyo
показати весь коментар16.04.2021 13:41 Відповісти Посилання
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Цуко... бомж с помойки пригрозил миллиардеру ответными мерами.
пєндоси геть усі повсцикаються
https://censor.net/ru/n3260171
https://censor.net/ru/n3260171
- Що таке паРаша?
Учень:
- Сховище, дерьма !
Вчитель:
- Це - правильна відповідь .
и какие финансовые санкции против США у вас на уме?
невже американці тримають своі долАри в рашинських банках ?
Чим ви збираєтесь залякати США , своіми ржавими іскандерами , чи скульптурою із лайна ?🤪