Плани РФ обмежити свободу навігації навколо окупованого Криму обговорять на засіданні Ради ЄС, - представник Єврокомісії Стано
Представник Європейської комісії з питань зовнішньої політики Пітер Стано стверджує, що питання обмеження російською стороною свободи навігації навколо анексованого українського півострова Крим буде предметом обговорення на засіданні Ради ЄС з питань закордонних справ у понеділок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Стано нагадав про позицію ЄС щодо чіткої та послідовної підтримки Європейським Союзом суверенітету і територіальної цілісності України
"Ми підтримуємо Україну. Щодо анонса, зробленого Росією, ми взяли це до уваги й аналізуємо, як і ситуацію загалом. Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель обговорюватиме це питання в понеділок на засіданні міністрів закордонних справ. Усі аспекти цієї події буде враховано, й після обговорення у нас буде чітка позиція ЄС", - повідомив представник Європейської комісії.
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ведь как там писькофф грит : "прынцип взаимнасти есчо никто ниатменял"...
бомбить ихнии лоханки нужно !!!
пусть даже один раз но до последней щепки !
вы козлы что не понимаете что ***** постепенно вползает на нашу а потом и вашу территорию следя за вашей реакцией пофигизма !
Вам червякам что не понятно то что ***** надо гнать сразу а то потом будет сложнее отвоёвывать свои территории которые он назовет своими через разные референдумы... голосования... исторические подтасовки...
Короче вы ТАМ все сцыкуны и ваши дети будут плевать на ваши могилы за то что сдали их родину кремлевскому карлику в бессрочное пользование со всеми потрохами.