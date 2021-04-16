Плани РФ обмежити свободу навігації навколо окупованого Криму обговорять на засіданні Ради ЄС, - представник Єврокомісії Стано

Представник Європейської комісії з питань зовнішньої політики Пітер Стано стверджує, що питання обмеження російською стороною свободи навігації навколо анексованого українського півострова Крим буде предметом обговорення на засіданні Ради ЄС з питань закордонних справ у понеділок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Стано нагадав про позицію ЄС щодо чіткої та послідовної підтримки Європейським Союзом суверенітету і територіальної цілісності України

"Ми підтримуємо Україну. Щодо анонса, зробленого Росією, ми взяли це до уваги й аналізуємо, як і ситуацію загалом. Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель обговорюватиме це питання в понеділок на засіданні міністрів закордонних справ. Усі аспекти цієї події буде враховано, й після обговорення у нас буде чітка позиція ЄС", - повідомив представник Європейської комісії.

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