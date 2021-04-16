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Новини Агресія Росії проти України
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Плани РФ обмежити свободу навігації навколо окупованого Криму обговорять на засіданні Ради ЄС, - представник Єврокомісії Стано

Плани РФ обмежити свободу навігації навколо окупованого Криму обговорять на засіданні Ради ЄС, - представник Єврокомісії Стано

Представник Європейської комісії з питань зовнішньої політики Пітер Стано стверджує, що питання обмеження російською стороною свободи навігації навколо анексованого українського півострова Крим буде предметом обговорення на засіданні Ради ЄС з питань закордонних справ у понеділок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Стано нагадав про позицію ЄС щодо чіткої та послідовної підтримки Європейським Союзом суверенітету і територіальної цілісності України

"Ми підтримуємо Україну. Щодо анонса, зробленого Росією, ми взяли це до уваги й аналізуємо, як і ситуацію загалом. Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель обговорюватиме це питання в понеділок на засіданні міністрів закордонних справ. Усі аспекти цієї події буде враховано, й після обговорення у нас буде чітка позиція ЄС", - повідомив представник Європейської комісії.

Також читайте: Ескалація на Донбасі є неприйнятною. Євросоюз закликає РФ утриматися від кроків, що провокують погіршення ситуації, - Стано

Автор: 

Крим (14190) росія (66080) Рада Європи (464) Стано Петер (110)


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Топ коментарі
+4
перекройте кацапии Босфор...
ведь как там писькофф грит : "прынцип взаимнасти есчо никто ниатменял"...
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16.04.2021 13:54 Відповісти
+3
хватит обсуждать !

бомбить ихнии лоханки нужно !!!

пусть даже один раз но до последней щепки !

вы козлы что не понимаете что ***** постепенно вползает на нашу а потом и вашу территорию следя за вашей реакцией пофигизма !
Вам червякам что не понятно то что ***** надо гнать сразу а то потом будет сложнее отвоёвывать свои территории которые он назовет своими через разные референдумы... голосования... исторические подтасовки...

Короче вы ТАМ все сцыкуны и ваши дети будут плевать на ваши могилы за то что сдали их родину кремлевскому карлику в бессрочное пользование со всеми потрохами.
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16.04.2021 14:07 Відповісти
+2
как юрист задам вопрос Евросоюз вы что там геть кретинами стали мастурбируете как бы Х..ло не нафакало вам на головки пардонес идиома...?! вы что же ублюдки педе..стные будете еще обсуждать НАПОМНИ ПОСТУЛАТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ДЕ ФАКТО И ДЕ ЮРЕ КРЫМ ЧЕЙ ваши мастурбации мы подумаем и так далее по факту есть признание оккупации Крыма Россией она никто она страна оккупант Уста ООН в таком случае обязывает прохождение судов под конвоем судов военных под мандатом ООН а это все корабли НАТО должны уже иметь такой мандат и вымпел и класть прибором на хотели Х..леныша.. большой лопатой с их дерьмом им же в хавало...
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16.04.2021 14:23 Відповісти
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***** не розуміє що всі біди запаребріка почались з Криму.
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16.04.2021 13:51 Відповісти
как юрист задам вопрос Евросоюз вы что там геть кретинами стали мастурбируете как бы Х..ло не нафакало вам на головки пардонес идиома...?! вы что же ублюдки педе..стные будете еще обсуждать НАПОМНИ ПОСТУЛАТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ДЕ ФАКТО И ДЕ ЮРЕ КРЫМ ЧЕЙ ваши мастурбации мы подумаем и так далее по факту есть признание оккупации Крыма Россией она никто она страна оккупант Уста ООН в таком случае обязывает прохождение судов под конвоем судов военных под мандатом ООН а это все корабли НАТО должны уже иметь такой мандат и вымпел и класть прибором на хотели Х..леныша.. большой лопатой с их дерьмом им же в хавало...
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16.04.2021 14:23 Відповісти
Європейцям більш потрібно,ніж Кулєбам з Зєлєнскім.
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16.04.2021 13:52 Відповісти
перекройте кацапии Босфор...
ведь как там писькофф грит : "прынцип взаимнасти есчо никто ниатменял"...
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16.04.2021 13:54 Відповісти
Там Монтре. Но можно на крайняк тоже учения ввести в которых был бы запрещен проход всех судов, кроме. А в список кроме все суда не несущие российский флаг.
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16.04.2021 14:00 Відповісти
монтре это немножко другое.
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16.04.2021 14:00 Відповісти
Но она то запрещает ограничивать проход проливами коммерческим судам.
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16.04.2021 14:13 Відповісти
хватит обсуждать !

бомбить ихнии лоханки нужно !!!

пусть даже один раз но до последней щепки !

вы козлы что не понимаете что ***** постепенно вползает на нашу а потом и вашу территорию следя за вашей реакцией пофигизма !
Вам червякам что не понятно то что ***** надо гнать сразу а то потом будет сложнее отвоёвывать свои территории которые он назовет своими через разные референдумы... голосования... исторические подтасовки...

Короче вы ТАМ все сцыкуны и ваши дети будут плевать на ваши могилы за то что сдали их родину кремлевскому карлику в бессрочное пользование со всеми потрохами.
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16.04.2021 14:07 Відповісти
Да, и побольше обеспокоенности.
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16.04.2021 14:26 Відповісти
Шановні, не "чітка позиція" потрібна, а конкретні контрзаходи, як казав ***** "симетричні відповіді". Якщо каци порушують міжнародне морське право, то притягайте їх до конкретної відповідальності. Якщо міжнародне морське право беззубе у такому випадку, то вдосконалюйте його, робіть з цим щось.
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16.04.2021 16:43 Відповісти
 
 