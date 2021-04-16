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Новини Коронавірус і карантин
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У Львові підприємці вийшли на протест з вимогою послабити карантин, - патрульна поліція. ФОТО

У Львові підприємці вийшли на протест з вимогою послабити карантин, - патрульна поліція. ФОТО

У Львові близько 70 підприємців влаштували акцію протесту з вимогою послабити карантинні обмеження.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сьогодні вранці підприємці перекрили у Львові вулицю Городоцьку.

У Львові підприємці вийшли на протест з вимогою послабити карантин, - патрульна поліція 01

За відомостями поліції, біля торгового центру "Магнус" близько 70 мітингувальників протягом декількох годин ходили по пішохідному переходу, вимагаючи послабити карантин у Львові і дозволити їм працювати. Час від часу вони пропускали тільки громадський транспорт.

Патрульні організували об'їзд цієї ділянки, хоча утворилися чималі затори. Легковий транспорт направляли в об'їзд на сусідню вулицю Наливайка і площу Різні.

Згодом в поліції уточнили, що станом на 12:30 протестувальники розійшлися, звільнивши дорогу.

Львів і область з 25 березня перебувають у "червоній" зоні епіднебезпеки з поширення COVID-19. Відтоді закриті музеї, театри, ТРЦ, непродовольчі ринки і розважальні заклади. Кафе і ресторани працюють лише навинос або на доставку. Зараз жорсткі карантинні обмеження у Львові діють до 19 квітня.

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У Львові підприємці вийшли на протест з вимогою послабити карантин, - патрульна поліція 02

Автор: 

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Митинговать нужно не за ослабление, а за прекращение этого сатанинского шабаша в течение года.
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16.04.2021 13:53 Відповісти
Бачив нині цей протест.
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16.04.2021 13:57 Відповісти
Людей можно понять.
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16.04.2021 14:05 Відповісти
Їх повільно підсмажують живцем, а вони - послабити - кажуть.
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16.04.2021 14:10 Відповісти
Если вы расходы по захоронению зараженных вами граждан своей шаурмой-маурмой с горячими сосиськами и с грилями вместе возьмете на себя - то вперед! На баррикады общепита!
ну а ежели вас такой расклад не устраивает то пистуйте по своим норам и

не мешайте движению транспорта!
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16.04.2021 14:16 Відповісти
Вавкин, у тебя вавка в голове

"зараженных вами"

слышал что-то о презумпции невиновности?
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16.04.2021 17:19 Відповісти
пацюки марш под лавки
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16.04.2021 20:28 Відповісти
тебе 3 годика?
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16.04.2021 20:47 Відповісти
 
 