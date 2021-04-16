У Львові підприємці вийшли на протест з вимогою послабити карантин, - патрульна поліція. ФОТО
У Львові близько 70 підприємців влаштували акцію протесту з вимогою послабити карантинні обмеження.
Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.
За відомостями поліції, біля торгового центру "Магнус" близько 70 мітингувальників протягом декількох годин ходили по пішохідному переходу, вимагаючи послабити карантин у Львові і дозволити їм працювати. Час від часу вони пропускали тільки громадський транспорт.
Патрульні організували об'їзд цієї ділянки, хоча утворилися чималі затори. Легковий транспорт направляли в об'їзд на сусідню вулицю Наливайка і площу Різні.
Згодом в поліції уточнили, що станом на 12:30 протестувальники розійшлися, звільнивши дорогу.
Львів і область з 25 березня перебувають у "червоній" зоні епіднебезпеки з поширення COVID-19. Відтоді закриті музеї, театри, ТРЦ, непродовольчі ринки і розважальні заклади. Кафе і ресторани працюють лише навинос або на доставку. Зараз жорсткі карантинні обмеження у Львові діють до 19 квітня.
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ну а ежели вас такой расклад не устраивает то пистуйте по своим норам и
не мешайте движению транспорта!
"зараженных вами"
слышал что-то о презумпции невиновности?