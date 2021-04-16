Аваков про стягування військ РФ до кордонів України: Скажений собака знову біля наших воріт. Якщо Батьківщина покличе - закликаю об'єднатися і дати рішучу відсіч

Україна має спільно відповідати на загрозу з боку РФ. Зараз необхідно консолідувати всі патріотичні сили, щоб, в разі необхідності, дати рішучу відсіч агресору.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава МВС Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"Путінський режим знову накопичує військові сили біля кордонів України, погрожуючи новою агресією! Скажений пес знову біля наших воріт ... Нам не звикати - ми на своїй землі і будемо захищатися! Сьогодні вкрай важливо відповісти на загрозу спільно і адекватно: концентрацією всіх патріотичних сил України довкола спільної мети - дати рішучу відсіч можливим провокаціям та агресії!", - відзначає Аваков.

Він зазначив, що консолідовані сили державників і цивільних патріотів-ветеранів - регулярні сили ЗСУ, МВС і резервісти повинні, об'єднавшись, стати на захист своєї країни.

"Так було в 2014 році, так буде і зараз, якщо доведеться!", - підкреслює міністр.

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Аваков також нагадав, що цими днями ми відзначаємо 7-му річницю створення в Україні перших Добробатів — добровольчих формувань патріотів. Перший Добровольчий батальйон "Дніпро-1" був створений моїм наказом № 313 від 14.04.2014 р.

"Тоді у нас було всього 10% військового досвіду, але 90% сили духу! І разом з силами ЗСУ ми змогли зупинити окупантів! Дякую кожному бійцю Добробатів за гідну службу в зоні АТО! Закликаю вас, побратими, якщо Батьківщина покличе — знову об'єднатися і стати на захист рідної землі! В той час ми змогли сконцентруватися і дати відсіч ворогу. Сьогодні ми сильніші і боєздатніші, ніж тоді. У нас вже є потужна техніка та справжній бойовий досвід — а сила духу, впевнений, стала тільки міцніше!Ми за мир, але з огляду на нарощування сил агресора у наших кордонів — готуємося для того, щоб рішуче захищати свою Україну", - підсумував він.

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Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

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Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

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