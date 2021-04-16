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Новини Агресія Росії проти України
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Аваков про стягування військ РФ до кордонів України: Скажений собака знову біля наших воріт. Якщо Батьківщина покличе - закликаю об'єднатися і дати рішучу відсіч

Аваков про стягування військ РФ до кордонів України: Скажений собака знову біля наших воріт. Якщо Батьківщина покличе - закликаю об'єднатися і дати рішучу відсіч

Україна має спільно відповідати на загрозу з боку РФ. Зараз необхідно консолідувати всі патріотичні сили, щоб, в разі необхідності, дати рішучу відсіч агресору.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава МВС Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"Путінський режим знову накопичує військові сили біля кордонів України, погрожуючи новою агресією! Скажений пес знову біля наших воріт ... Нам не звикати - ми на своїй землі і будемо захищатися! Сьогодні вкрай важливо відповісти на загрозу спільно і адекватно: концентрацією всіх патріотичних сил України довкола спільної мети - дати рішучу відсіч можливим провокаціям та агресії!", - відзначає Аваков.

Він зазначив, що консолідовані сили державників і цивільних патріотів-ветеранів - регулярні сили ЗСУ, МВС і резервісти повинні, об'єднавшись, стати на захист своєї країни.

"Так було в 2014 році, так буде і зараз, якщо доведеться!", - підкреслює міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко запропонував кроки для деескалації ситуації на Донбасі та кордоні України: Реформи, перегляд переговорних позицій і повернення військ на передню лінію

Аваков також нагадав, що цими днями ми відзначаємо 7-му річницю створення в Україні перших Добробатів — добровольчих формувань патріотів. Перший Добровольчий батальйон "Дніпро-1" був створений моїм наказом № 313 від 14.04.2014 р.

"Тоді у нас було всього 10% військового досвіду, але 90% сили духу! І разом з силами ЗСУ ми змогли зупинити окупантів! Дякую кожному бійцю Добробатів за гідну службу в зоні АТО! Закликаю вас, побратими, якщо Батьківщина покличе — знову об'єднатися і стати на захист рідної землі! В той час ми змогли сконцентруватися і дати відсіч ворогу. Сьогодні ми сильніші і боєздатніші, ніж тоді. У нас вже є потужна техніка та справжній бойовий досвід — а сила духу, впевнений, стала тільки міцніше!Ми за мир, але з огляду на нарощування сил агресора у наших кордонів — готуємося для того, щоб рішуче захищати свою Україну", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну примушують до капітуляції: пропонують узгодити з ОРДЛО закони про вибори, народну міліцію і зміни до Конституції, - Левус

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

Автор: 

Аваков Арсен (2191) армія рф (17842) Дніпро-1 (17) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+15
сынуле черножопому рюкзак за спину и вперед!...)
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16.04.2021 13:58 Відповісти
+12
Батальон депутатов, батальон детей депутатов, так же из кабмина. офиса Зе, налоговиков, судейских....их жены и дочери в медсанбате на передовой....Кстати со своими джипами и "наградным2 оружием.....Пашинского с Яценюком не забудьте.
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16.04.2021 13:55 Відповісти
+12
Аваков о стягивании войск РФ к границам Украины: Бешеный пес вновь у наших ворот. Если Родина позовет - призываю объединиться и дать решительный отпор

Мы вас никому грабить не дадим. Сами будем. (с)

Аваков о стягивании войск РФ к границам Украины: Бешеный пес вновь у наших ворот. Если Родина позовет - призываю объединиться и дать решительный отпор - Цензор.НЕТ 4974
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16.04.2021 13:57 Відповісти
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А де ці добровольці а пане Аваков ? Вбиті,в тюрьмах або вимушені виїхати з країнии перед загрозою репресій влади зеленої мерзоти . І ти перша особа яка все зробила для цього.
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16.04.2021 14:42 Відповісти
а как же полководец впереди всех ??? или ну его нах ???
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16.04.2021 14:44 Відповісти
Хто не згоден з тим , що Аваков назвав бішеними псами цих уродів - пишіть . Вас зразу видно . Схожі на лєщенків , скрипіних та різних жопозшних шаріїв .
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16.04.2021 14:50 Відповісти
Полиция+налоговая милиция+таможенники+пожарные+судьи+депутаты+министры с сыновьями+спецназы и оперы СБУ, НАБУ, ДБР - та они кацапов могут голыми руками задушить !
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16.04.2021 14:51 Відповісти
+ нацдружины
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16.04.2021 18:32 Відповісти
При чому тут пожежні?
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16.04.2021 21:33 Відповісти
Невже ще є такі що вірять цьому незаміному міністру ,як він себе називає русскоязичний "націоналіст " ні набрид ти вже всім.
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16.04.2021 15:01 Відповісти
Тут вже не потрібно звертати увагу на Авакова, чи Зелю. Якщо ворог нападе, то звичайно всі об'єднаємося і дамо відсіч, бо Україна в нас одна. Вже після того розберемося хто чого вартий. Там в кометах почитав багато бруду на поліцію, яким не довіряють. Правду нікуди дівати, але не всі вони однакові. Якщо взяти Крищенко Андрія, як приклад, то він з декількома офіцерами поліції захищали один з райвідділів міліції в Донецькій області. Івано-Франківський бувший "Беркут" і бійці НГУ захищали Україну і 6 беркутят і 6 нацгвардійців загинули разом із генералом Кульчицьким, коли вертолі Мі-8 "жовтий" збили ПЗРК "вагнерівці". І таких купа. Прочимтайте книгу пам'яті загиблих, а вони пішли першими і ще нічого не було зрозуміло
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16.04.2021 15:04 Відповісти
Аваков,не оскарбляйте самых предданных друзей- собак, сравнивая их с рашистской мразью. Сравните их с массой говна,которая вырвалась из канализации и грозящее затопить все вокруг. Собачек не обижайте, они нам еще помогут загнать обратно раштстов.
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16.04.2021 15:36 Відповісти
Отакі у нас задрипані "отамани" ! "Вперьод арли, а я за вамі, я грудью пастаю за вашимі спінамі !!! "
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16.04.2021 15:50 Відповісти
Авакову уже не верю.
А чего он собственно беспокоится? ЗА нынешнего главнокомандующего проголосовало 73 % избирателей вместе с Аваковым. + как здесь уже писали 300 тыс сотрудников МВД...
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16.04.2021 15:50 Відповісти
То есть, 22 %, которые за Зеленского не голосовали, не хотят объединяться с патриотами?
Это и неудивительно, вы здесь очень много усилий приложили, чтобы Украину разъединить (на восток - запад, например, и на тех, кто за порошенко, и кто против)
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16.04.2021 17:30 Відповісти
"вы здесь очень много усилий приложили, чтобы Украину разъединить (например, и на тех, кто за порошенко, и кто против)"
Вы меня путаете с кем то. Вот Ваш Зеленский , друзья Аваков, Портнов и Каламойский -- вот те действительно постарались насчет Порошенко....
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16.04.2021 17:59 Відповісти
Ага! Ввести військовий збір в розмірі 20% це для пенсіонерів та простого люду, а ви як "скажені собаки" об'єднавшись будете його розкрадати.
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16.04.2021 15:53 Відповісти
Кремль - враг. Русский мир - это угроза.Мы казахские бандеровцы с Украиной!
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16.04.2021 15:54 Відповісти
"И прослезился..." (с)
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16.04.2021 15:58 Відповісти
Аваков про стягування військ РФ до кордонів України: Скажений собака знову біля наших воріт. Якщо Батьківщина покличе - закликаю об'єднатися і дати рішучу відсіч - Цензор.НЕТ 6606
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16.04.2021 16:04 Відповісти
Пан Аваков, в силу своей должности, как раз и должен не только призвать, но и немедленно организовать надёжную защиту Отечества. А он ждёт, чтобы это сделал кто-то другой. Глупец или прикидывается шлангом?
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16.04.2021 16:56 Відповісти
А як паплюжив і пресував добробатівців, націоналістів, патріотів, бандерівців ... забулисьте, Арсене Борисовичу? А тепер згадалисьте? Добре знаєте, що розгодовані, озброєні до зубів ваші мєнти і нацгвардійці на дастерах, танках, гвинтокрилах і катерах - усруться і розбіжаться при перших же пострілах? А залишиться хто? - ті ж добровольці, націоналісти, бандерівці, добробатівці. І ОБІЙДУТЬСЯ БЕЗ ВАС І ВАШИХ ПСІВ. Очікуйте далі поближче до корита і тримайте "ніс по вітру"... ще хто зна як доведеться.
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16.04.2021 17:25 Відповісти
"Первый добровольческий батальон "Днепр-1" был создан по приказу Авакова № 313 от 14.04.2014 г."
Не понятно,как можно создать ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ батальон по приказу?
Добробатам СЛАВА!!!
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16.04.2021 17:44 Відповісти
Трудно объединить тех, кто ненавидит друг друга, при этом обзывая друг друга агентами Кремля.
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16.04.2021 18:16 Відповісти
Тролина ты тупая,мы объединимся что бы твоих рогатых соплеменников валить,и похеру кто будет рядом со мной св бодовец,или голосовавшие за зеленского, Тимошенко и ли Порошенко
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16.04.2021 20:38 Відповісти
Авякан... а боеприпасов хватит? До сих пор Гособоронзаказ 2021 не принят - середина апреля!

Нам срочно необходимо загрузить промышленность плановой работой, в частности стоит расширить выпуск противотанковых управляемых ракет "Стугна" и "Корсар" с различными видами боевых частей.
Необходимы экстренные закупки 120 мин для минометов и 152 мм артиллерийских снарядов для гаубиц. Главная проблема в армии - острая нехватка боеприпасов, запасов действительно нет. К сожалению, закупки боеприпасов делаются просто мизерные и совершенно не учитывают потребности войск. - Ю.Бутусов!
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16.04.2021 19:07 Відповісти
Аваков, вся грудь в Орденах, будьде как я... тупо тихоритесь, и тша.
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16.04.2021 19:20 Відповісти
Може МВС свою армію утворить, кілька сотень мусорів хоч якусь користь принесуть...
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16.04.2021 21:33 Відповісти
"Скажений собака знову біля наших воріт. Якщо Батьківщина покличе - закликаю об'єднатися і дати рішучу відсіч" - а потім тих хто вціліє за грати посаджу.
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16.04.2021 22:24 Відповісти
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