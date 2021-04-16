Дуже рада бачити перші поставки вакцин Pfizer в Україну. ЄС і надалі підтримуватиме країну всіма можливими способами, - Урсула фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вітала прибуття в Україну першої партії вакцин Pfizer BioNTech і запевнила в тому, що Євросоюз стоїть на боці України і надалі підтримуватиме її народ усіма можливими способами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президентка Єврокомісії написала в Twitter у п'ятницю.
"Я дуже рада і зворушена бачити перші поставки вакцин в Україні через COVAX, одним з провідних донорів якого є ЄС. Україна - близький сусід, друг і ключовий партнер ЄС. Ми стоїмо на боці України і надалі підтримуватимемо її народ усіма можливими способами", - написала фон дер Ляєн.
Як повідомлялося, в п'ятницю в Україну прибули 117 тис. доз вакцини Pfizer BioNTech, наданих на безоплатній основі за програмою COVAX.
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Рада ты?
а это значит - пестец всем закупкам..
даже этот пфвйзер куплен не Украиной, а поставлен (бесплатно) через COVAX, одним из ведущих доноров которого является ЕС.