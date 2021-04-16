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Новини Боротьба з коронавірусом
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Дуже рада бачити перші поставки вакцин Pfizer в Україну. ЄС і надалі підтримуватиме країну всіма можливими способами, - Урсула фон дер Ляєн

Дуже рада бачити перші поставки вакцин Pfizer в Україну. ЄС і надалі підтримуватиме країну всіма можливими способами, - Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вітала прибуття в Україну першої партії вакцин Pfizer BioNTech і запевнила в тому, що Євросоюз стоїть на боці України і надалі підтримуватиме її народ усіма можливими способами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президентка Єврокомісії написала в Twitter у п'ятницю.

"Я дуже рада і зворушена бачити перші поставки вакцин в Україні через COVAX, одним з провідних донорів якого є ЄС. Україна - близький сусід, друг і ключовий партнер ЄС. Ми стоїмо на боці України і надалі підтримуватимемо її народ усіма можливими способами", - написала фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, в п'ятницю в Україну прибули 117 тис. доз вакцини Pfizer BioNTech, наданих на безоплатній основі за програмою COVAX.

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Автор: 

вакцина (4419) фон дер Ляєн Урсула (794) COVID-19 (19765) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+2
Для 95 кварталу цілком вистачить.
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16.04.2021 14:00 Відповісти
+1
Чему ты там рада - 100 тыс прививок на 40млн страну?
Рада ты?
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16.04.2021 13:56 Відповісти
+1
Как они эти толерасты задолбали. В первую очередь думай о странах ЕС.
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16.04.2021 14:04 Відповісти
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Чему ты там рада - 100 тыс прививок на 40млн страну?
Рада ты?
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16.04.2021 13:56 Відповісти
Для 95 кварталу цілком вистачить.
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16.04.2021 14:00 Відповісти
она потролила кодло вислюков-ермаков-степанових.. которые самые ПОСЛЕДНИЕ в мире получили пфайзер.. да и то - через COVAX, одним из ведущих доноров которого является ЕС.Источник: https://censor.net/ru/n3260177
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16.04.2021 14:12 Відповісти
но степанов и вислюк оманский припишут себе "заслуги" за эти поставки.. Как и положат в карман 4+6.5 млрд.грн, которые якобы пошли на "закупки"
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16.04.2021 14:14 Відповісти
Ее давно должны были уволить за провал вакцинации в ЕС. Но в Европе власти держат общественное мнение под надежным контролем.
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16.04.2021 14:03 Відповісти
а как там в амэриге? тоже держат?
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16.04.2021 14:07 Відповісти
Либералы держат всех за горло. Но это тот случай когда я не против.
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16.04.2021 14:15 Відповісти
Как они эти толерасты задолбали. В первую очередь думай о странах ЕС.
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16.04.2021 14:04 Відповісти
Не понимаю, Украина падает что ли что её постоянно поддерживают?
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16.04.2021 14:06 Відповісти
Депутатська партія прибула до Києва , ура товариші 🤣🤣🤣
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16.04.2021 14:09 Відповісти
Позорище какое. Сша лучший друг Украины и такой мизер получить и то, когда уже и в Африке давно получили..
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16.04.2021 14:12 Відповісти
дык, еще летом 2020 года вислюк оманский "взял по личный контроль закупки лучших вакцин в мире"..
а это значит - пестец всем закупкам..
даже этот пфвйзер куплен не Украиной, а поставлен (бесплатно) через COVAX, одним из ведущих доноров которого является ЕС.
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16.04.2021 14:16 Відповісти
 
 