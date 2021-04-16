Від початку доби терористи тричі обстрілювали українські позиції із застосуванням великокаліберних кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї
Від початку поточної доби, 16 квітня, станом на 12:00 зафіксовано три випадки порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.
Так, біля населеного пункту Красногорівка ворог здійснив обстріл позицій наших воїнів зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Невельського російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-мм калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А біля Пісків противник вів вогонь по позиціях наших захисників з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.
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а стрельба - это какие-то "провокации другой стороны".. и "перемирие продолжается, несмотря на эти провокации" (гибель 4х бойцов ВСУ)
несколько сотен снайперов по полосе соприкосновенич с правом стрелять во все шо шевелится и на той стороне наступит гробовая тишина
Но зебилам хотелось по-приколу...
Нарушилась она от этого или нет?