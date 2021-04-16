Від початку доби терористи тричі обстрілювали українські позиції із застосуванням великокаліберних кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї

Від початку поточної доби, 16 квітня, станом на 12:00 зафіксовано три випадки порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.

Так, біля населеного пункту Красногорівка ворог здійснив обстріл позицій наших воїнів зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Невельського російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-мм калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А біля Пісків противник вів вогонь по позиціях наших захисників з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Також читайте: РФ має розуміти, що будь-яка активізація агресії матиме чітку та потужну відповідь міжнародної спільноти, - глава Міноборони Таран

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.