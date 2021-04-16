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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби терористи тричі обстрілювали українські позиції із застосуванням великокаліберних кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї

Від початку доби терористи тричі обстрілювали українські позиції із застосуванням великокаліберних кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї

Від початку поточної доби, 16 квітня, станом на 12:00 зафіксовано три випадки порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.

Так, біля населеного пункту Красногорівка ворог здійснив обстріл позицій наших воїнів зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Невельського російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-мм калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А біля Пісків противник вів вогонь по позиціях наших захисників з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Також читайте: РФ має розуміти, що будь-яка активізація агресії матиме чітку та потужну відповідь міжнародної спільноти, - глава Міноборони Таран

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Автор: 

обстріл (29206) росія (66080) Донбас (22357) бойові дії (4079) операція Об’єднаних сил (6725)


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вывсеврете! вислюк оманский лично видит "мир в глазах путина!"..
а стрельба - это какие-то "провокации другой стороны".. и "перемирие продолжается, несмотря на эти провокации" (гибель 4х бойцов ВСУ)
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16.04.2021 14:19 Відповісти
еще раз говорю -

несколько сотен снайперов по полосе соприкосновенич с правом стрелять во все шо шевелится и на той стороне наступит гробовая тишина
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16.04.2021 14:21 Відповісти
Так оно и было до 2019-го.

Но зебилам хотелось по-приколу...
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16.04.2021 14:26 Відповісти
Темы ЗЕленой тишины не раскрыта.

Нарушилась она от этого или нет?
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16.04.2021 14:25 Відповісти
 
 