Російська пропаганда витрачає значні кошти на кампанію зі створення оманливої загрози розгортання бойових дій на Донбасі нібито з вини України, - ГУР МО

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російська пропаганда витрачає значні кошти на інформаційну продукцію для створення оманливої загрози розгортання бойових дій на Донбасі нібито з вини України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.

Зокрема, російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях для зйомок фейкових репортажів імітують ремонт бомбосховищ, медичних закладів. Також, посилюють режим охорони адміністративних будівель та об’єктів зберігання продовольчих резервів.

При цьому, фінансові затрати на проведення робіт в окремих випадках завищують у десятки разів під приводом нібито екстреної підготовки до введення режиму воєнного стану.

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Водночас, серед місцевого населення поширюються чутки, що необхідно самостійно роботи запаси води, продуктів харчування, ліків і пального.