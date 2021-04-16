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Новини Агресія Росії проти України
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Російська пропаганда витрачає значні кошти на кампанію зі створення оманливої загрози розгортання бойових дій на Донбасі нібито з вини України, - ГУР МО

Російська пропаганда витрачає значні кошти на кампанію зі створення оманливої загрози розгортання бойових дій на Донбасі нібито з вини України, - ГУР МО

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російська пропаганда витрачає значні кошти на інформаційну продукцію для створення оманливої загрози розгортання бойових дій на Донбасі нібито з вини України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.

Зокрема, російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях для зйомок фейкових репортажів імітують ремонт бомбосховищ, медичних закладів. Також, посилюють режим охорони адміністративних будівель та об’єктів зберігання продовольчих резервів.

При цьому, фінансові затрати на проведення робіт в окремих випадках завищують у десятки разів під приводом нібито екстреної підготовки до введення режиму воєнного стану.

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Водночас, серед місцевого населення поширюються чутки, що необхідно самостійно роботи запаси води, продуктів харчування, ліків і пального.

Автор: 

пропаганда (2825) розвідка (3881) тероризм (2868) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+3
Він сам себе поливає.
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16.04.2021 14:35 Відповісти
+2
Киевский аэропорт Жуляны. Усритесь нах!
Российская пропаганда тратит значительные средства на кампанию по созданию ложной угрозы развертывания боевых действий на Донбассе якобы по вине Украины, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 2536
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16.04.2021 14:35 Відповісти
+1
Российская пропаганда тратит значительные средства/ Пропагандистской машине РФ с бюджетом 83 млрд рублей противостояло Мининформполитики с бюджетом 4 млн гривен.С победой четыреждыуклониста Мининформполитики было ликвидировано. Но не для того чтобы создать более мощное , более совершенное, более эффективное в войне с РФ министерство . А чтобы гражданин Израиля , военного союзника РФ Коломойский руками Зеленского и Ткаченко добил контрпропаганду Украины .
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16.04.2021 14:36 Відповісти
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В этом деле впереди всех ЦН на белом коне,все новости по этой теме здесь выставляют через путинские помойки интерфакс и РБК.
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16.04.2021 14:31 Відповісти
В смысле? Ну,допустим выставил ЦН фейк от интерфакса о якобы подготовке Украины к наступлению. И что? Здесь все поверили?
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16.04.2021 14:44 Відповісти
Ключевое слово ВЫСТАВИЛ,нормальные средства информации с нормальными украинскими редакторами не пользуются путинскими пропагандонскими источниками,вывод - ЦН лубянская контора,хозяина которой нужно арестовать и допросить с пристрастием.
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16.04.2021 14:47 Відповісти
Откуда этот бред? Может ещё и Антизомби-кацапский проект? Там часто развлекают кацапской дичью с ихних помоек.
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16.04.2021 14:51 Відповісти
Какие проблемы?Найди другой сайт.Но тебе надо иметь кучу ников и писать именно тут.Кстати тебя бы тоже тогда арестовать надо))))
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16.04.2021 15:18 Відповісти
Украинская пропаганда, направлена исключительно на то, что бы поливать д-мом политических оппонентов зеленского.
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16.04.2021 14:32 Відповісти
Він сам себе поливає.
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16.04.2021 14:35 Відповісти
Если оппоненты-мертвечуковские "зажоповцы",то надо
ещё больше дерьма.
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16.04.2021 14:46 Відповісти
Ну і хрен на них. У нас є Моніка і танкі наші бьістрьі.
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16.04.2021 14:33 Відповісти
Киевский аэропорт Жуляны. Усритесь нах!
Российская пропаганда тратит значительные средства на кампанию по созданию ложной угрозы развертывания боевых действий на Донбассе якобы по вине Украины, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 2536
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16.04.2021 14:35 Відповісти
НАТА вже тут?
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16.04.2021 14:37 Відповісти
Ну это так, баловство а не пропаганда.
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16.04.2021 14:40 Відповісти
дурь полная...на необорудованный для военной авиации гражданский аэропорт сажать военных,тем более в такой скученности.
там и б.церковь рядом,и васильков,да на крайняк гостомель
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16.04.2021 15:21 Відповісти
Так это же не надолго - русню перетоптать только. А в Гостомеле нет места
Російська пропаганда витрачає значні кошти на кампанію зі створення оманливої загрози розгортання бойових дій на Донбасі нібито з вини України, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 7480
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16.04.2021 16:14 Відповісти
ну тады ой
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16.04.2021 16:27 Відповісти
Російська пропаганда витрачає значні кошти на кампанію зі створення оманливої загрози розгортання бойових дій на Донбасі нібито з вини України, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 2063
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16.04.2021 16:49 Відповісти
Что это????
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16.04.2021 15:32 Відповісти
Российская пропаганда тратит значительные средства/ Пропагандистской машине РФ с бюджетом 83 млрд рублей противостояло Мининформполитики с бюджетом 4 млн гривен.С победой четыреждыуклониста Мининформполитики было ликвидировано. Но не для того чтобы создать более мощное , более совершенное, более эффективное в войне с РФ министерство . А чтобы гражданин Израиля , военного союзника РФ Коломойский руками Зеленского и Ткаченко добил контрпропаганду Украины .
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16.04.2021 14:36 Відповісти
Я думаю они будут пробовать на зуб. И если тот зуб им ВСУ не обломают, а снова "в ответ не стрелять", "перемирие" то рф пойдут в наступление. ВСУ готовы, конечный результат зависит от действий Зрадокомандувача, Демченко, и остальных сепаров из ОП.
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16.04.2021 14:39 Відповісти
Російська пропаганда витрачає значні кошти на кампанію зі створення оманливої загрози розгортання бойових дій на Донбасі нібито з вини України, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 8987
Скоро на ул. Артема в Донецке!
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16.04.2021 14:43 Відповісти
Российская пропаганда тратит значительные средства Зеленского на кампанию по созданию ложной угрозы развертывания боевых действий на Донбассе якобы по вине Украины, для узурпации власти и прикрытия торговли на крови, - Я(тм)
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16.04.2021 14:56 Відповісти
Нормальні люди й так розуміють, що кацапсяча орда є кацапсяча орда. А хто не розуміє ті знову вибирають і будуть вибирати риговське шобло та клованів. Їм роз'ясювати шось немає ніякого сенсу.
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16.04.2021 14:58 Відповісти
Если бы орда хотела захватить Украину - она сделала бы это, завалив окопы трупами всевозможных "рюських", в 2014 году. Сейчас орда копирует действия Гитлера в 1938 году (видимо,сами ,как всегда, ни хрена придумать не могут) - угроза войны Чехословакии с капитуляцией мощной армии без единого выстрела.Зеленскому следует не дрожать от страха, не веря в Украину, не просить жалобно помощи у тех, кто кормит орду, покупая у нее ворованные газ и нефть, а четко сказать:"Полезете к нам - будете вагонами возить обратно дохлую козломордую скотину".Если бы чехи дали отпор Германии в 1938 году, ВМВ,возможно,не было бы.Самое интересное - все авантюры атак из Крыма заканчивались поражением наступающих: - бегство без снабжения, да по ровным степям без препятствий для бронетехники атакующих с материка, и кацапы это прекрасно знают. Мост - если есть ракеты и авиация, он может быть уничтожен, и очень быстро, защитить его невозможно.
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16.04.2021 15:48 Відповісти
 
 