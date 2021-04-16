Україна проводить необхідні для членства в НАТО реформи, але зараз явно не реформи можуть зупинити РФ, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна проводить необхідні реформи для того, щоб відповідати стандартам НАТО, але не реформи здатні не допустити розширення російської агресії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.
За словами президента, сьогодні Україна потребує дій.
"І найкраще для цього – дати нам План дій щодо членства в НАТО. Наші Збройні Сили стримують єдину агресію у Європі, ми вистояли вже понад 7 років і постійно вдосконалюємось. Це точно не секрет для тих наших друзів із НАТО, які приїжджають в Україну, беруть участь у спільних навчаннях з нашими військовими, проводять тренінги", - зазначив глава держави.
"Ми розуміємо, що Україна має відповідати стандартам НАТО, й проводимо необхідні реформи. Однак не можна зводити все лише до реформ, і особливо зараз, коли явно не реформи здатні не допустити розширення російської агресії", - наголосив Зеленський.
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видать именно так у вислюка оманского понимают "необходимость" для вступления в НАТО... игнорирование гособоронзаказа во время войны с рашкой на фоне истерики и нытья клоуна "пачяму мы нивната?"
1. остаться в живых
2. сделать все, чтобы договор не выполнять в силу того, что тебе это не надо. Принуждение к подписанию договора - преступление. Вот исходя из этого и действуешь. Не весь Запад с этим согласится, исходя из своих соображений. Но есть страны(США прежде всего) которые понимают этот подход. И потому отношения с США для Украины особо критичные и относиться к ним надо очень аккуратно. А что клоун делает?
Нечего на зеркало пенять, коль у вас рожи кривые..
адекватность власти прямо пропорциональна адекватности большинства нарИда...
а не прячся ты у жонки под юбкой.. да если бы еще и вислюка оманского не отгоняли от военкоматов - то всё.. за неделю бы выгнали кацапов..
Красавец...Выстоял он...
мудрый военачальникчетырежды уклонист Бубочка поможет остановить Россию!