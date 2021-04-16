УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7785 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 379 53

Україна проводить необхідні для членства в НАТО реформи, але зараз явно не реформи можуть зупинити РФ, - Зеленський

Україна проводить необхідні для членства в НАТО реформи, але зараз явно не реформи можуть зупинити РФ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна проводить необхідні реформи для того, щоб відповідати стандартам НАТО, але не реформи здатні не допустити розширення російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

За словами президента, сьогодні Україна потребує дій.

"І найкраще для цього – дати нам План дій щодо членства в НАТО. Наші Збройні Сили стримують єдину агресію у Європі, ми вистояли вже понад 7 років і постійно вдосконалюємось. Це точно не секрет для тих наших друзів із НАТО, які приїжджають в Україну, беруть участь у спільних навчаннях з нашими військовими, проводять тренінги", - зазначив глава держави.

"Ми розуміємо, що Україна має відповідати стандартам НАТО, й проводимо необхідні реформи. Однак не можна зводити все лише до реформ, і особливо зараз, коли явно не реформи здатні не допустити розширення російської агресії", - наголосив Зеленський.

Також читайте: Україна і Грузія повинні отримати ПДЧ в НАТО і план вступу в Євросоюз, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) НАТО (6547) членство в НАТО (1743)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Украина проводит необходимые для членства в НАТО реформы, но сейчас явно не реформы могут остановить РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1185
показати весь коментар
16.04.2021 14:39 Відповісти
+11
Порох в 14 остановил РФ. Поглядим на клоуна, шо он сможет продемонстрировать...
показати весь коментар
16.04.2021 14:35 Відповісти
+10
...мы выстояли уже более 7 лет и постоянно совершенствуемся

Красавец...Выстоял он...
показати весь коментар
16.04.2021 14:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такие заявления, президент страны может делать только в одном случае: если они относятся к другой стране.
показати весь коментар
16.04.2021 14:35 Відповісти
"реформы по-зеленскому" - это НЕпринятие гособоронзаказа.. до сих пор.
видать именно так у вислюка оманского понимают "необходимость" для вступления в НАТО... игнорирование гособоронзаказа во время войны с рашкой на фоне истерики и нытья клоуна "пачяму мы нивната?"
показати весь коментар
16.04.2021 15:24 Відповісти
Порох в 14 остановил РФ. Поглядим на клоуна, шо он сможет продемонстрировать...
показати весь коментар
16.04.2021 14:35 Відповісти
Мінськ-1 та 2. з усіма наслідками.
показати весь коментар
16.04.2021 14:38 Відповісти
Какими? Ты жив, обут, одет, сыт. Вот если бы тебе оторвало в окопе голову, вот это были бы последствия. А это так, из области фантазий. Порох во-первых остановил всю эту навалу. Во-вторых, перевел это в политическое русло. Оно тоже очень проблемное, но для тебя безопасное по крайней мере. Так о каких последствиях речь?
показати весь коментар
16.04.2021 14:44 Відповісти
москву не взяли.
показати весь коментар
16.04.2021 14:45 Відповісти
это да. Это скверно. Но с другой стороны, ремонты мы и сами делать умеем. Зачем нам таджики?
показати весь коментар
16.04.2021 14:48 Відповісти
Сказав А, то кажи і Б. Так сприймає захід підписання подібних угод. І його терпець вже урвався. Якось так виглядає. Я підписанта розумію. Ситуація була не на нашу користь. Але не розумію подальших його дій.
показати весь коментар
16.04.2021 14:48 Відповісти
Когда ты по доброй воле продаешь квартиру, подписываешь договор и переезжаешь(сам и по доброй воле) - это одно. тут надо все соблюдать. Но когда тебе в голову приставили пистолет и просят подписать договор, тут ты должен сделать две вещи:
1. остаться в живых
2. сделать все, чтобы договор не выполнять в силу того, что тебе это не надо. Принуждение к подписанию договора - преступление. Вот исходя из этого и действуешь. Не весь Запад с этим согласится, исходя из своих соображений. Но есть страны(США прежде всего) которые понимают этот подход. И потому отношения с США для Украины особо критичные и относиться к ним надо очень аккуратно. А что клоун делает?
показати весь коментар
16.04.2021 14:53 Відповісти
Наче щось і робить. Кулеба голосить, авак теж голос подав...дипломати волають. Тільки заходу байдуже, що під примусом підписували. Вони вже хочуть це закінчити. Звісно з найменшими втратами для себе любих.
показати весь коментар
16.04.2021 14:58 Відповісти
И вот здесь вступил в работу Байден. Буквально вчера. накануне сегодняшнего разговора Зеленского с Макроном, где последний попытается "протянуть" через Зеленского "хотелки" Путина. Вчера Байден однозначно пояснил, что так делать не надо. Может не все поняли, но санкции, высылка дипломатов и остальное - это не только для Кремля. Зеленскому стоит прислушаться к тому, что делает Байден. Вот оно. Да, лягушатники и остальные рады избавиться от нас. Но есть США, которая тем или иным способом нам помогает. Не Зеленскому, Украине. Бенефиса Зеленского не будет, оваций тоже. Ему ткнули в рожу как себя вести. Но Украине это только на пользу.
показати весь коментар
16.04.2021 15:04 Відповісти
Подивимось. Але я би не покладав великих надій на доброго американського дідуся.
показати весь коментар
16.04.2021 15:09 Відповісти
У них более глобальные задачи. Но в контексте этого мы вполне можем стать вменяемой, адекватной страной. Но не при этой власти, увы.
показати весь коментар
16.04.2021 15:13 Відповісти
У нас ніколи не було адекватної влади і можливо не буде. Тому посміхаємось і машем...
показати весь коментар
16.04.2021 15:17 Відповісти
"Если захотите, это перестанет быть сказкой". Это сказано совсем по другому поводу, но...сказка стала реальностью. А улыбаться нужно, без этого никуда. Ну удачи, и будем верить, что все будет путем.
показати весь коментар
16.04.2021 15:23 Відповісти
Надія вже майже померла. Але дякую за оптимізм. Може і прорвемось.
показати весь коментар
16.04.2021 16:21 Відповісти
что вы, зебилы, вечно голо СУЕТЕ.. то за кравчука.. то за яныка.. а теперь и за клоуна..
Нечего на зеркало пенять, коль у вас рожи кривые..
адекватность власти прямо пропорциональна адекватности большинства нарИда...
показати весь коментар
16.04.2021 15:31 Відповісти
Для упоротих. З радянських часів "еліта" фактично не змінилася. Що не видатний діяч, то синуля червоного директора чи комуняцького функціонера, або сексок гебешний з видатних пісьменників-поетів. Навчись ввічливості, особливо при розмові з незнайомими людьми.
показати весь коментар
16.04.2021 16:26 Відповісти
...если б только квартальный гаденыш мог это понять
показати весь коментар
16.04.2021 15:11 Відповісти
А с чего бы если бы россия напала он бы погиб?
показати весь коментар
16.04.2021 14:50 Відповісти
Полностью согласен. А тот тут некоторые начинают: добробыты, волонтеры, народ, международная поддержка ... Только Порох! Я даже слышал, что он мог Донбасс за 2 недели освободить, но ему не дали.
показати весь коментар
16.04.2021 15:05 Відповісти
та вот ты отсиделось под лавкой - и донбасс не освободили..
а не прячся ты у жонки под юбкой.. да если бы еще и вислюка оманского не отгоняли от военкоматов - то всё.. за неделю бы выгнали кацапов..
показати весь коментар
16.04.2021 15:27 Відповісти
Порох , или военные и добробаты ? И на каких фронтах и на какой линии воевал Порох ?
показати весь коментар
16.04.2021 15:06 Відповісти
на колчаковских.
показати весь коментар
16.04.2021 15:07 Відповісти
а на каких ты "воевало".. на лахтинских?
показати весь коментар
16.04.2021 15:26 Відповісти
Я рыдаю...
показати весь коментар
16.04.2021 14:35 Відповісти
От счастья, мадам или таки от .......
показати весь коментар
16.04.2021 14:38 Відповісти
Да может ли быть столько "счастья"...(
показати весь коментар
16.04.2021 14:54 Відповісти
Таки увы мадам да бывает. К сожалению и и не на минуточку а таки на годы.
показати весь коментар
16.04.2021 15:28 Відповісти
Знову марить...
показати весь коментар
16.04.2021 14:36 Відповісти
А что оно еще скажет? Что за 2 года все просрало?
показати весь коментар
16.04.2021 14:38 Відповісти
Ну тут вопрос спорный, оно просрало или разокрало.
показати весь коментар
16.04.2021 14:39 Відповісти
Одно другому не мешает. Скорее дополняет.
показати весь коментар
16.04.2021 15:16 Відповісти
Что оно снова приняло? Сильная реформированная армия не остановит агрессора? !
показати весь коментар
16.04.2021 14:37 Відповісти
"сдерживают единую агрессию в Европе"
показати весь коментар
16.04.2021 14:37 Відповісти
Оооооо, Вава-реХЕРматор у нас оказывается. Это он в 2014 году на территории Московии за их бюджетные деньги проводил реформы Украины для вступления в НАТО! И до 2019 года он оказывается не помогал Бене воровать бабло из ПриватБанка и своей пиписькой имитировал не игру на рояле, а дирижировал ей на реформы.
показати весь коментар
16.04.2021 14:37 Відповісти
...мы выстояли уже более 7 лет и постоянно совершенствуемся

Красавец...Выстоял он...
показати весь коментар
16.04.2021 14:38 Відповісти
А если бы на его месте был какой-то дурачок?©
показати весь коментар
16.04.2021 14:41 Відповісти
вовка-шмаркля гордо "выстаивается"...))

Україна проводить необхідні для членства в НАТО реформи, але зараз явно не реформи можуть зупинити РФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7738
показати весь коментар
16.04.2021 15:33 Відповісти
Украина проводит необходимые для членства в НАТО реформы, но сейчас явно не реформы могут остановить РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1185
показати весь коментар
16.04.2021 14:39 Відповісти
Звісно ж... А те, що ти "говнокомандувач" зірвав минулорічне державне оборонне замовлення, те, що зараз квартал закінчився і на цей рік його взагалі ще не має. Те що з часів твоє перемоги де-факто заморожені роботи по "Гром 2", припинена модернізації ППО, не замовлено ЖОДНОГО "Корсару" за час твоєї каденції, Нептун, що мав бути вже у кількості декількох дивізіонів тільки під тиском громадськості один передали. Дороги будуєте, на Ковіді наживаєтесь, Бєня мільярдером стає стрімко, а військовим жодного разу зарплату не підняли, це все не важливо, це нічого не змінює???
показати весь коментар
16.04.2021 14:42 Відповісти
Ага, только отведение войск с хорошо укрепленных и оборудованных позиций, которое в свое время провел мудрый военачальник четырежды уклонист Бубочка поможет остановить Россию!
показати весь коментар
16.04.2021 14:43 Відповісти
це її навіть налякає.. бачиш як перепудили, що навіть з сибіру техніки нагнали..
показати весь коментар
16.04.2021 14:48 Відповісти
То просто вони подалі від китайців драпонули...
показати весь коментар
16.04.2021 14:53 Відповісти
Брехло. При Зеленському реформи зупинили.
показати весь коментар
16.04.2021 14:44 Відповісти
Головна реформа-це звільнити Україну від влади блазня 95 кварталу.
показати весь коментар
16.04.2021 14:44 Відповісти
"да гранаты у него не той системы"
показати весь коментар
16.04.2021 14:45 Відповісти
Яка разюча схожість з тим персонажем відомого фільму. Для повноти образу залишилося ще виконати "політ з вікна". З часом і це можливе.
показати весь коментар
16.04.2021 16:58 Відповісти
іншими словами, - ми за НАТО, але не чіпайте наших схем..
показати весь коментар
16.04.2021 14:46 Відповісти
Главные реформы блазня, это отвод войск, запрет стрелять даже в ответ, и поиск мира заглядыванием куйлу в шоколадный глаз.
показати весь коментар
16.04.2021 15:17 Відповісти
Україна за цієї влади не може реформи для МФВ провести, щоб гроші получити під низький % (навіть навпаки - розвалює те, що було зроблено попередньою владою), а про НАТО і мови не може бути....
показати весь коментар
16.04.2021 15:28 Відповісти
При Зеленском реформами не занимались, а поощряли корупцию.
показати весь коментар
16.04.2021 15:43 Відповісти
Мені подобається як він приписує собі досягнення Порошенко "ми вистояли 7 років". Був би у 14 такий дурачок при владі, вже б давно були окуповані
показати весь коментар
16.04.2021 16:33 Відповісти
 
 