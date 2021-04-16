Україна проводить необхідні для членства в НАТО реформи, але зараз явно не реформи можуть зупинити РФ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна проводить необхідні реформи для того, щоб відповідати стандартам НАТО, але не реформи здатні не допустити розширення російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

За словами президента, сьогодні Україна потребує дій.

"І найкраще для цього – дати нам План дій щодо членства в НАТО. Наші Збройні Сили стримують єдину агресію у Європі, ми вистояли вже понад 7 років і постійно вдосконалюємось. Це точно не секрет для тих наших друзів із НАТО, які приїжджають в Україну, беруть участь у спільних навчаннях з нашими військовими, проводять тренінги", - зазначив глава держави.

"Ми розуміємо, що Україна має відповідати стандартам НАТО, й проводимо необхідні реформи. Однак не можна зводити все лише до реформ, і особливо зараз, коли явно не реформи здатні не допустити розширення російської агресії", - наголосив Зеленський.

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