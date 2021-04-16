Епіфаній - громадянам України про нові загрози РФ: Не бійтеся! Страх - це лише інструмент, яким агресор хоче підкорити нас
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній звернувся до громадян України у зв'язку із загрозою нової агресії Росії.
"Не сумніваюся, що Україна, з ласки Божої, здобуде мир", - йдеться у зверненні митрополита Епіфанія, передає Цензор.НЕТ.
"Але чи допоможе нам в цьому страх? Ні, страхом не перемогти. В ці квітневі дні ми входимо у восьмий рік війни. Війни, якої ми не хотіли, не ініціювали й не провокували. Ми ніколи не зазіхали на чуже, не прагнули поневолити інших чи загарбати чиюсь територію. Війни, в якій ми захищаємо Богом дану нам землю, наш народ і наші цінності.
І сусід-агресор добре знає, що протягом усього цього часу українці виявили таку силу духу та єдності, якої мало хто від нас очікував. Нас не знищили обстріли й не зламала брехня агресора. Тож вже вкотре в паніці російська влада ширить "вірус страху", який століттями вирощує й культивує у підвладних їй сама, – погрожує знищити, брязкає зброєю, збільшує психологічний тиск. Страх – дійсно небезпечний "вірус", що може вбити зсередини. Але страх – це всього лиш інструмент, яким агресор хоче підкорити нас.
Не бійтеся!
Не падайте духом!
Ми – сильний народ і вміємо долати виклики. Пригадайте події 2014-го року, як тоді поширювали "вірус страху", але перед лицем справжньої небезпеки страх зник, натомість молитви Церков та єдність народу, сила армії та мудрість дипломатів стали стіною супроти планів агресора. Як результат – ми зберегли державність, вибороли духовну незалежність, увічнену в Томосі, завоювали міжнародну підтримку, виховали сильну молодь, зуміли сформувати потужну оборону на лінії фронту і в серцях мільйонів співвітчизників.
Немає сумніву, переможемо й цю навалу. Наша Церква молиться за визволення від чужинців. Наші капелани опікуються військовими. Українська Церква – з українським народом.
"Не страшіться і не бійтеся їх; Господь, Бог ваш, іде перед вами; Він буде боротися за вас..." (Втор. 1:29-30)", - звернувся Епіфаній до українців.
Будь ласка, зачекайте...
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Проти цієї смердючої ************* якраз вийшли протестувати жителі Краматорська, яких вони залякували зброєю і тоді ж і прозвучало про "парєбрік".
20 ублюдків зі зброєю проти значно більшої кількості беззбройних українців Донбасу - це не мало. Ну а як кацапи можуть видавати себе за громадян України - це відомо. Тільки їх видає свинособачокацапський акцент, та "парєбрікі".
Смерть кацапам!!!
Тупорылое, не суди о людях, не зная всей поднаготной и меньше смотри сруТВ
так тобi зрозумiло, свинособако?
я до тебе звертаюся i твоєю собачою, твоїм рюзьге койне i нормальною мовою, щоб ти точно зрозумiло, лайно ти рашистське.
вОнюшка,кацапсина убогая,не пыжься писать на украинском,у тебя,лапотнаго идиота,тупо выходит.
а московский
патриархатсатанат-ето от дьявола!
Может надо говорить о том, что к нападению гопников надо быть готовым? А чтобы быть готовым надо готовиться?
Вбивайте усіх, господь узнає своїх !!!
ХОТЬ ХТОСЬ В УКРАЇНІ КАЖЕ ЗДРАВІ РЕЧІ, У ПОЛІТИКАНІВ НА ЦЕ НЕ ХВАТАЄ МІЗКІВ