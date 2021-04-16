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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Епіфаній - громадянам України про нові загрози РФ: Не бійтеся! Страх - це лише інструмент, яким агресор хоче підкорити нас

Епіфаній - громадянам України про нові загрози РФ: Не бійтеся! Страх - це лише інструмент, яким агресор хоче підкорити нас

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній звернувся до громадян України у зв'язку із загрозою нової агресії Росії.

"Не сумніваюся, що Україна, з ласки Божої, здобуде мир", - йдеться у зверненні митрополита Епіфанія, передає Цензор.НЕТ.

"Але чи допоможе нам в цьому страх? Ні, страхом не перемогти. В ці квітневі дні ми входимо у восьмий рік війни. Війни, якої ми не хотіли, не ініціювали й не провокували. Ми ніколи не зазіхали на чуже, не прагнули поневолити інших чи загарбати чиюсь територію. Війни, в якій ми захищаємо Богом дану нам землю, наш народ і наші цінності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЦУ відчуває постійну протидію з боку Кремля, - Епіфаній

І сусід-агресор добре знає, що протягом усього цього часу українці виявили таку силу духу та єдності, якої мало хто від нас очікував. Нас не знищили обстріли й не зламала брехня агресора. Тож вже вкотре в паніці російська влада ширить "вірус страху", який століттями вирощує й культивує у підвладних їй сама, – погрожує знищити, брязкає зброєю, збільшує психологічний тиск. Страх – дійсно небезпечний "вірус", що може вбити зсередини. Але страх – це всього лиш інструмент, яким агресор хоче підкорити нас.

Не бійтеся!

Не падайте духом!

Ми – сильний народ і вміємо долати виклики. Пригадайте події 2014-го року, як тоді поширювали "вірус страху", але перед лицем справжньої небезпеки страх зник, натомість молитви Церков та єдність народу, сила армії та мудрість дипломатів стали стіною супроти планів агресора. Як результат – ми зберегли державність, вибороли духовну незалежність, увічнену в Томосі, завоювали міжнародну підтримку, виховали сильну молодь, зуміли сформувати потужну оборону на лінії фронту і в серцях мільйонів співвітчизників.

Також читайте: Верховний Суд уперше підтвердив законність переходу церковної громади з УПЦ МП до ПЦУ

Немає сумніву, переможемо й цю навалу. Наша Церква молиться за визволення від чужинців. Наші капелани опікуються військовими. Українська Церква – з українським народом.

"Не страшіться і не бійтеся їх; Господь, Бог ваш, іде перед вами; Він буде боротися за вас..." (Втор. 1:29-30)", - звернувся Епіфаній до українців.

Епіфаній - громадянам України про нові загрози РФ: Не бійтеся! Страх - це лише інструмент, яким агресор хоче підкорити нас 01
Епіфаній - громадянам України про нові загрози РФ: Не бійтеся! Страх - це лише інструмент, яким агресор хоче підкорити нас 02

Автор: 

росія (66080) Епіфаній (350) ПЦУ (796)


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Топ коментарі
+20
есть же Люди, а есть зеленские...
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16.04.2021 14:49 Відповісти
+20
Кацап, каким боком революции к внешней угрозе?. Ты что-то попутал. Лишняя хромосома видно шалит. А Путин - *****.
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16.04.2021 14:54 Відповісти
+19
ну вот, зебобики, есть же разница, верно?
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16.04.2021 14:46 Відповісти
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ну вот, зебобики, есть же разница, верно?
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16.04.2021 14:46 Відповісти
ГОСПОДИ ПОМИЛУЙ! ГОСПОДИ ПОМИЛУЙ! ГОСПОДИ ПОМИЛУЙ НАС (*КРЕСТИМСЯ) И СПАСИ И СОХРАНИ НАРОД МОЙ, СТРАНУ МОЮ, МЕНЯ И МОЮ СЕМЬЮ И ДАЙ НАМ СИЛ ВЫДЕРЖАТЬ ВСЕ НИСПОСЛАННЫЕ ТОБОЙ И НЕЧИСТЬЮ- ВРАГАМИ ИСПЫТАНИЯ.... АМИНЪ...
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16.04.2021 15:06 Відповісти
есть же Люди, а есть зеленские...
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16.04.2021 14:49 Відповісти
"Войны, которой мы не хотели, не инициировали и не провоцировали." Вообще то майдан изначально предполагал разделение общества,революции всегда несут собой разделение общества.
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16.04.2021 14:51 Відповісти
Так лять не твоего свинособачьего общества )
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16.04.2021 14:52 Відповісти
Кацап, каким боком революции к внешней угрозе?. Ты что-то попутал. Лишняя хромосома видно шалит. А Путин - *****.
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16.04.2021 14:54 Відповісти
выйди с германии и скажи - ***** введи войска для защиты гдр-русско говорящих. что с тобой будет ?
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16.04.2021 14:55 Відповісти
Донбасс,Крым это украинские граждане, часть украинского общества? А те,которые против майдана они часть или нет? Вспомните что повлекла за собой эта революция 14го? Насильственные захваты госуд.учереждней на Западе страны. Затем уже пошли захваты на Востоке. Речь об этом разделении в обществе.Нет никого единства.
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16.04.2021 15:00 Відповісти
Тільки на сході захоплювали справжні смердючі кацапи з сраного кацапстану, які не мали українського громадянства і ніякого відношення до України. Різні гіркіни, моторили, які попалися тоді на кацапському акценті і "порєбрікє".
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16.04.2021 15:03 Відповісти
то колличество что заходили несравнимо мало,чтобы мочь что-то противопоставить .У того же Гиркина-Стрелкова изначально было всего около 20 человек, и те 90% были гражданами Украины. Нужно принять тот факт, что сами украинцы этих регионов не захотели смириться с новой послемайданной властью.
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16.04.2021 15:09 Відповісти
Угу, ті, що були з гіркіним, то опариші-селігериші, яких готували на різних селігерах задовго до Майдану.
Проти цієї смердючої ************* якраз вийшли протестувати жителі Краматорська, яких вони залякували зброєю і тоді ж і прозвучало про "парєбрік".

20 ублюдків зі зброєю проти значно більшої кількості беззбройних українців Донбасу - це не мало. Ну а як кацапи можуть видавати себе за громадян України - це відомо. Тільки їх видає свинособачокацапський акцент, та "парєбрікі".
Смерть кацапам!!!
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16.04.2021 15:27 Відповісти
Чего не захотели? В Киеве очень много переселенцев - факт в том, что они не смирились с потерей не только свободы вообще, а своей собственности, безопасности своих детей в том числе и т.д.и т.п. И шо ты можешь варнякать, попивая немецкое пиво на его родине? Заткнись и забудь (ся )
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16.04.2021 15:33 Відповісти
Твои много, это относительно таки. В РФ их намного больше. А в Донбассе 4 миллиона остались.
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16.04.2021 15:39 Відповісти
Потому что многие не хотели/ не хотят бросать свои дома, квартиры, которых они не получат и не купят уже никогда.
Тупорылое, не суди о людях, не зная всей поднаготной и меньше смотри сруТВ
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16.04.2021 16:33 Відповісти
Почему ты как ширый нацист не пишешь мне на мове? Я пойму. Не научился ещё,позорник?
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16.04.2021 16:38 Відповісти
Можливо тому, що ти узькочелюстна свинособака, яка не розуміє слав'янських мов?
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16.04.2021 16:49 Відповісти
кацапсина номерная, срань лапотная под прокси, закрой свое е..бло, щами да лаптями от тебя несет, ********* ти сраная.

так тобi зрозумiло, свинособако?
я до тебе звертаюся i твоєю собачою, твоїм рюзьге койне i нормальною мовою, щоб ти точно зрозумiло, лайно ти рашистське.
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16.04.2021 19:52 Відповісти
Щирий,свинособако,а не ширий.

вОнюшка,кацапсина убогая,не пыжься писать на украинском,у тебя,лапотнаго идиота,тупо выходит.
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18.04.2021 23:42 Відповісти
Епифаний - гражданам Украины о новых угрозах РФ: Не бойтесь! Страх - это всего лишь инструмент, которым агрессор хочет покорить нас - Цензор.НЕТ 4097
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16.04.2021 15:05 Відповісти
рашистоа оправдываешь, или как?
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16.04.2021 14:55 Відповісти
Пошел вон,дебил.
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16.04.2021 14:56 Відповісти
Есть украинское общество и есть гундяевский общак (шобла) ,вы за кого?
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16.04.2021 14:57 Відповісти
В 2013 році розділ почали мусора Яника/Захарченка на майдані - розділяли хребці студентів дубіналами. Забув? То нагадую.
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16.04.2021 16:31 Відповісти
Майдан это следствие того что Янык не подписал ЗСТ с ЕС поддавшись шантажу рашки.Именно из-за рашки и начался Майдан
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16.04.2021 19:59 Відповісти
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16.04.2021 14:52 Відповісти
Гундяй більше заходить?
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16.04.2021 14:55 Відповісти
вот это - ЦЕРКОВЬ!!!!!!
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16.04.2021 14:56 Відповісти
согласен! ПЦУ -настоящая Церковь украинская !
а московский патриархат сатанат-ето от дьявола!
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16.04.2021 16:15 Відповісти
Задолбали уже эти "за все хорошее, против всего плохого". Если я получил пиндюлей от гопников и лежу поломанный в луже своей крови, то какое имеет значение боялся я или не боялся, пал я духом или не пал?
Может надо говорить о том, что к нападению гопников надо быть готовым? А чтобы быть готовым надо готовиться?
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16.04.2021 15:00 Відповісти
А что, он против? Епифаний говорит о самом важном - отсутствии страха. А ты, судя по всему, или недопонял, или прикинулся (сам понимаешь кем, не хочу, что бы забанили )
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16.04.2021 15:39 Відповісти
Повага Митрополиту! Світла людина.
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16.04.2021 15:02 Відповісти
благослови Господь Епифания, и дай ему долгих лет жизни
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16.04.2021 16:16 Відповісти
Ну а як же ж, панотець, не всі ж москалі погані, є серед них і гарні люди, як нам бути?
Вбивайте усіх, господь узнає своїх !!!
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16.04.2021 15:08 Відповісти
оккупантов, агрессоров надо нейтрализовівать нещадно, а вот людей убивать низзя
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16.04.2021 15:24 Відповісти
Дякую Отче. Ми не боїмося ворога і ніколи не боялися, бо страх це вже пів стправи. Бачив як у Криму кацапи залякали мокшинський нарід, що ніби на 40 автобусах їдуть бандеровці і правосеки, щоб убивати російських мальчіков. Нарід жахався всіх, хто розмовляв українською і мав українську символіку, їм все мерещилися "правосеки". А казалось би, декілька мільйонів сцикунів і всього 40 автобусів видуманих "правосєк". Але бандерівці і правосеки не з'явилися, там з'явилися чеченці, вірмени, абхазці і привчають до поваги себе шановних. Все краще в них,а поліцаї стисли зуби і перетворилися в терпіл, бо кому денбакали пожіліються?
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16.04.2021 15:27 Відповісти
Например, страх перед коронавирусом ...
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16.04.2021 15:34 Відповісти
Не бійтесь УКРАЇНЦІ, страху не існує, страх тільки у нас в голові.
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16.04.2021 16:08 Відповісти
А кто-то хоть раз слышал от главы УПЦ МП публичное заявление осуждающее войну рашки против Украины или призыв не начинать полномасштабную войну?Вот и ответ кому эта секта служит.
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16.04.2021 19:53 Відповісти
ПЦ МП це філіал фсб в Україні, тому там все очевидно...
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16.04.2021 21:53 Відповісти
"Но поможет ли нам в этом страх? Нет, страхом не победить. В эти апрельские дни мы входим в восьмой год войны. Войны, которой мы не хотели, не инициировали и не провоцировали. Мы никогда не посягали на чужое, не стремились поработить других или захватить чью-то территорию. Войны, в которой мы защищаем Богом данную нам землю, наш народ и наши ценности. Источник: https://censor.net/ru/n3260191

ХОТЬ ХТОСЬ В УКРАЇНІ КАЖЕ ЗДРАВІ РЕЧІ, У ПОЛІТИКАНІВ НА ЦЕ НЕ ХВАТАЄ МІЗКІВ
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16.04.2021 21:52 Відповісти
 
 